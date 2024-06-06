Benzin ve motorin fiyatında indirim beklentisi! 6 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları

06 Haziran 2024 08:09 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 08:22

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Doğal olarak bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı, sorusunun cevabı da merak ediliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Piyasa verileri ışığında Brent petrol fiyatındaki son verilere göre benzin ve motorin fiyatlarında 1 lira civarında indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre,

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41. 40 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40.35 lira satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI HESAPLAMASI

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları birtakım veriler ışığında belirleniyor. Akaryakıtın gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belerleniyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.