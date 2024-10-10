Benzin ve motorin fiyatları için çifte zam! İşte 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları

10 Ekim 2024 10:01 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:04

Akaryakıt fiyatları motorin ve benzin zammıyla beraber yeniden değişiyor. Petrol fiyatları geçtiğimiz haftalarda 70 doların altına gerilerken arz risklerine yönelik endişelerle 77 doların üzerine kadar çıktı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre motorine dün gece yansıyan zamma ek olarak bu geceden itibaren benzine de zam gelecek. İşte 10 Ekim güncel akaryakıt fiyatları...

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Petrol fiyatlarındaki hareketli seyir yurt içinde akaryakıt fiyatları​ için de geçerli oldu. Dün gece motorin​ fiyatları değişirken bu geceden itibaren benzine de zam geleceği öğrenildi. Petrol fiyatları​ ise sert düşüşler yaşadığı sürecin ardından yeniden yönünü yukarı çevirdi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Petrol fiyatları arz risklerine yönelik endişelerle art arda iki seansta kayıplar yaşamasının ardından yükselişe geçti. Perşembe günü 77 doların üzerine çıkan petrol, hareketli seyrine devam ediyor.

MİLTON KASIRGASI İZLENİYOR

Öte yandan İsrail'in İran'ıj petrol tesislerini vuracağına dair endişeler devam ediyor. Piyasalar Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri takip ederken ABD kıyılarında hasara neden olan Milton Kasırgası'nın etkileri de izleniyor.

YETERLİ ARZ SİNYALİ

Fiyatları tehdit eden tüm bu gelişmelere rağmen Uluslararası Enerji Ajansı ABD ham petrol stokları 2,0 milyonu aşarak 5,8 milyon varillik bir artış gösterdiğini ortaya koydu. Bu yeterli arz olduğuna dair bir işaret olarak algılandı. Çin'in ek teşvik önlemleri hakkında çok az ayrıntı vermesi de petrol fiyatlarını baskı altına aldı.

Ayrıca, ABD EIA, Çin ve Kuzey Amerika'daki ekonomik yavaşlamalara atıfta bulunarak 2025 talep tahminini düşürdü. Libya petrol ihracatının geri dönüşü Kuzey Denizi ve Akdeniz'deki ham petrol fiyatlarını da düşürüyor.

MOTORİN ZAMMI TABELAYA YANSIDI

Motorin fiyatlarına iki haftanın ardından yeniden zam yapıldı. Motorin fiyatlarına 10 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 77 kuruş zam geldi. Böylelikle motorin fiyatı 43,51 liraya çıkarak benzin​ fiyatını geride bıraktı.

BENZİN ZAMMI YOLDA

Motorine yansıyan zammın ardından benzin fiyatlarında 64 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Zamlı fiyatların yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.90 TL

Motorin litre fiyatı: 43.47 TL

LPG litre fiyatı: 24.85 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.78 TL

Motorin litre fiyatı: 43.41 TL

LPG litre fiyatı: 25.35 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 43.22 TL

LPG litre fiyatı: 25.29 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.72 TL

Motorin litre fiyatı: 44.44 TL

LPG litre fiyatı: 24.91 TL