Benzin ve motorin fiyatları için yeni karar bugün başladı! EPDK duyurdu

15 May 2024 05:59 - Güncelleme : 15 May 2024 06:08

Akaryakıt istasyonlarına giden sürücülerin uzun yıllardır kafasını karıştıran katkılı motorin ile benzindeki fiyat farkı uygulaması bugün itibarıyla sona erdi.

EPDK kararına göre beklenen karar yürürlüğe girdi. Farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerine yönelik fiyat çeşitliliği son buluyor. 13 bin bayide fiyatlar bugün güncellenecek.

Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

FARKLI TÜR SATILABİLECEK ANCAK FİYAT FARKI OLMAYACAK

EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.