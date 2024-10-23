Benzin ve motorin fiyatları yeniden değişti! İndirim ardından bu kez de zam! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

23 Ekim 2024 12:59 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:15

Brent petrol fiyatları çarşamba günü kazanımlarını geri vererek 76 doların altına kadar geriledi. Petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından geçtiğimiz hafta motorin ve benzine indirim geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, bu hafta motorin ve benzin zammı kapıda! İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol​ fiyatları​ kazanımlarını geri vererek düşüşe geçti. 76 dolar seviyesinin altına gelen petrol için küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler bekleniyor. Petrol piyasalarında bunlar olurken yurt içinde pompa fiyatlarına bir hafta indirim bir hafta zam geliyor. Son alınan bilgilere göre, motorin ve benzin fiyatlarına zam gelecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

PETROL STOKLARI AZALDI

Petrol fiyatları, Çarşamba günü varil başına 76 doların altına düştü. Fiyatlardaki gerilemede ABD stoklarındaki beklenenden daha büyük artış yaşanması etkili oldu. API verileri, ABD ham petrol​ stoklarının geçen hafta 1,6 milyon varil arttığını ve beklenen 0,7 milyon varillik artışın iki katından fazla olduğunu gösterdi. Buna karşın benzin ve damıtılmış yakıt stokları azaldı.

ÇİN​ ENDİŞELERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarını sürdürmesiyle Orta Doğu'daki sorunlar yakından izleniyor. Bu arada, Çin'in referans kredi oranlarında bir indirim de dahil olmak üzere son teşvik önlemleri, petrol fiyatlarına bir miktar destek sağladı. Ancak, en büyük ithalatçının petrol talebinin uzun vadeli görünümü konusunda endişeler devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Geçtiğimiz hafta motorine 1,63 TL, benzine ise 1,85 TL indirim geldi. Araç sahiplerini sevindiren bu haberin ardından benzin ve motorine bu kez zam geleceği öğrenildi. 25 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin grubunda yaklaşık 1 TL’lik zam gelecek. Akaryakıtta beklenen zam öncesinde İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 41,91 liradan, benzinin litresi ise 42,86 liradan satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.86 TL

Motorin litre fiyatı: 41.91 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42. 74 TL

Motorin litre fiyatı: 41.84 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.26 TL

Motorin litre fiyatı: 42.44 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.71 TL

Motorin litre fiyatı: 43.13 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL