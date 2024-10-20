Benzin ve motorin fiyatlarına çifte indirim! İşte güncel akaryakıt fiyatları

20 Ekim 2024 11:36 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:20

Petrol, fiyatları eylül ayından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadıktan sonra 73 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki hızlı kayıp, akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, salı günü hem benzin hem de motorin fiyatlarına indirim gelecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Brent petrol​ fiyatları​ son dönemde hızlı bir geri çekilme kaydetti. Bu düşüş yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Motorin​ ve benzin​ fiyatlarına gelecek indirim miktarı belli oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

DEĞER KAYIPLARI HIZLANDI

Brent ham petrol vadeli işlemleri cuma günü %1,9 düşerek varil başına 73 dolara geriledi. Petrol, Eylül ayının başından bu yana en büyük haftalık kaybı kaydederek %7'den fazla değer kaybetti.

ÇİN’DE RAFİNERİ ÜRETİMİ GERİLEDİ

Fiyatlardaki geri çekilmede OPEC ve IEA'nın zayıf talep tahminleri, Çin'deki ekonomik büyümenin yavaşlaması ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerginliklerin azaldığına dair işaretler etkili oldu. Hem OPEC hem de Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) 2024 ve 2025 için talep tahminlerini düşürdü.

Çin’de rafineri üretimi zayıf yakıt talebi ve elektrikli araç talebinin artmasıyla üst üste altıncı ayda geriledi. Bu arada, ABD ham petrol üretimi geçen hafta bir rekor daha kırdı. Fiyatları ABD perakende satışları destekledi.

MOTORİN VE BENZİN FİYATINA İNDİRİM

Öte yandan petrol piyasalarındaki gelişmeler yurt içinde akaryakıt fiyatlarını etkiledi. 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL; motorin grubunda 1,65 TL fiyat indirim geleceği öğrenildi.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.68 TL

Motorin litre fiyatı: 43.55 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 44.56 TL

Motorin litre fiyatı: 43.50 TL

LPG litre fiyatı: 24.60 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.09 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25.15 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.54 TL

Motorin litre fiyatı: 44.58 TL

LPG litre fiyatı: 25.05 TL