Benzin ve motorin zammı pompaya yansıdı, akaryakıt fiyatları ÖTV zammıyla yeniden değişecek
Akaryakıt zammı 21 Haziran’dan 24 Haziran’a ertelenmişti. Dün gece benzinde ve motorinde fiyat tablosu değişti. Brent petrol fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ederken temmuzdaki ÖTV zammının da araç sahiplerini zorlaması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarına dün gece yarısından itibaren yeni bir zam geldi. 3 Temmuz’da ÖTV artışı ile beraber fiyatlar yeniden yükselecek.
PETROL İKİ AYIN ZİRVESİNDE
Brent petrol fiyatları salı gününe 86 dolardan başlamasının ardından Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da yükselen risklerle iki ayın en yüksek seviyesine kadar çıktı. Savaşın halen devam ettiği Ukrayna, 30'dan fazla Rus petrol işleme ve depolama tesisini vurduğunu açıkladı. Rusya Kırım’a yapılan saldırıda ABD’yi sorumlu tuttu.
TALEP YÖNLÜ RİSKLER SÜRÜYOR
AB ayrıca Rus petrolü taşıyan iki düzineden fazla gemiye yaptırımlar uyguladı. Öte yandan Orta Doğu kaynaklı riskler hala sürüyor. İsrail’in Filistin saldırılarında ateşkes umudu azalırken yükselen riskler petrol fiyatlarını destekliyor. Çin ekonomisindeki sorunlar ve FED faiz kararları talep yönlü belirsizliklerin artmasına neden oldu.
AKARYAKITA DÜN GECE ZAM GELDİ
21 Haziran Cuma günü yapılması beklenen zam ertelenmişti. Dün gece saatleri itibarıyla pompa fiyatları değişti. Böylelikle benzinde 1,98 TL, motorinde ise 1,69 TL fiyat artışı yaşandı.
ÖTV ZAMMI BEKLENİYOR
Öte yandan 16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları 5 TL artırıldı. Bu rakamın 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması kararı alındı.
2024'ün ilk beş ayında ÜFE aylık ortalama yüzde 3,35 artmıştı. Bu ortalamada artış haziran ayında da olursa 6 aylık ÜFE artış oranı yüzde 21,82 olacak. Bu oranda ÜFE artışı olursa da maktu ÖTV tutarı benzinde 2,06 TL, motorinde 1,93 TL artacak. Buna geçen sene 2 puan artışla yüzde 20'ye çıkarılan KDV de eklendiğinde vergi artışı benzinde 2,47 TL, motorinde 2,32 TL olacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul'da benzinin litresi 42,28 TL, motorinin litresi 42,39 TL, LPG’nin fiyatı 20,19 TL; Ankara’da benzinin litresi 43,25 TL, motorinin litresi 43,35 TL, LPG’nin fiyatı 20,19 TL; İzmir’de benzinin litresi 43,59 TL, motorinin litresi 43,77 TL, LPG’nin fiyatı 19,89 TL oldu.