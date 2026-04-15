Benzin ve motorine indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları son dakika

Motorin fiyatı, Türkiye genelinde gece yarısı yapılan zamla artış gösterirken, akaryakıt piyasasında bu kez indirim beklentisi gündeme taşındı. ABD-İran hattında süren belirsizliklerin etkisiyle yükselen petrol fiyatları nedeniyle motorine önce zam uygulanmıştı, şimdi ise Perşembe gecesinden itibaren 4,04 TL’lik bir düşüş öngörülüyor. Peki, benzin ve motorinde indirim hangi tarihte uygulanacak?

Benzin ve motorine indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları son dakika
15 Nisan itibarıyla gerçekleştirilen zam sonrası motorin fiyatı yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. Küresel petrol piyasalarında görülen oynaklık ve ABD ile İran arasındaki temaslara ilişkin belirsizlikler, Türkiye’deki pompa fiyatlarına da yansıma gösterdi. Gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3 lira 32 kuruş artış yapıldı. Son güncellemeyle birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatı 75,61 TL düzeyine yükseldi. Ankara’da rakam 76,73 TL’ye çıkarken, İzmir’de ise motorin 77,01 TL’den satışa sunuldu. Böylelikle üç büyük ilde motorin fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 62,64 TL seviyesinde kalmaya devam ederken, Ankara’da 63,59 TL, İzmir’de ise 63,88 TL’den satışını sürdürüyor.

Benzin ve motorine indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları son dakika

15 Nisan'da yapılan zamla motorin fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, yakın zamanda litre başına 4,04 TL indirim bekleniyor.
15 Nisan itibarıyla motorinin litre fiyatına 3 lira 32 kuruş artış yapıldı.
Son güncellemeyle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 75,61 TL'ye, Ankara'da 76,73 TL'ye, İzmir'de ise 77,01 TL'ye yükseldi.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.
Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yarısından itibaren litre başına 4,04 TL indirim uygulanması bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlandırmaları döviz kuru ve uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak belirleniyor.
Benzin ve motorine indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları son dakika

BENZİNE VE MOTORİNE İNDİRİM YAPILACAK MI?

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre motorin fiyatlarında bu kez aşağı yönlü bir ayarlama gündeme geldi. Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 4,04 TL indirim uygulanması beklenmekte. Beklenen fiyat düşüşünün hayata geçmesi durumunda, zam sonrası oluşan maliyet baskısının kısmen azalacağı tahmin ediliyor. Akaryakıt sektöründe fiyatlandırmalar, ile uluslararası petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak belirlenmeyi sürdürüyor.

Benzin ve motorine indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları son dakika

GÜNCEL AKARYAKIT ÜCRET TARİFESİ

  • İstanbul Avrupa Yakası’nda bir litre benzin fiyatı: 62.63 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı: 75.60 TL
  • İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı: 34.99 TL
  • Ankara’da bir litre benzin fiyatı: 63.61 TL
  • Ankara’da motorin litre fiyatı: 76.72 TL
  • Ankara’da LPG litre fiyatı: 34.87 TL
