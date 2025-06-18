Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Benzin ve motorine yine zam geliyor: 50 liranın üzerine çıktı!

Dünyadaki savaş atmosferi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riski, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam geliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Benzin ve motorine yine zam geliyor: 50 liranın üzerine çıktı!
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 10:08

İsrail- İran çatışması nedeniyle petrol fiyatları yükselirken akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zamlar yapılıyor. Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ardından endişelerin artmasıyla petrol fiyatları 5 ayın en yüksek seviyesine yükselirken motorin ve benzin fiyatlarına da zam haberi geldi.

Benzin ve motorine yine zam geliyor: 50 liranın üzerine çıktı!

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,56 TL, motorine 1,87 TL zam yapılacak. Motorinin litre fiyatına dün 1,75 TL zam gelmişti.

ZAMLI FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 51,37 TL'ye, Ankara'da 52,22 TL'ye, İzmir'de 52,57 TL'ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise zammın ardından İstanbul'da 50 TL, Ankara'da 51,82 TL, İzmir'de 51 TL olacak. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Benzin ve motorine yine zam geliyor: 50 liranın üzerine çıktı!

1 HAFTADA BENZİNE 3, MOTORİNE 5 LİRA ZAM

12 Haziran 2025'de İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46,96 lira, motorinin litre fiyatı ise 46,27 lira seviyesinde bulunuyordu. İsrail-İran çatışması nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının ardından akaryakıta art arda zamlar yapıldı. Yarın gelecek zamlarla birlikte 1 haftada İstanbul'da benzine 3 lira, motorine ise 5 lira zam gelmiş olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Benzin, motorin ve LPG'de son durum! İşte 18 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları
Alt ve orta gelir grubunu rahatlatacak plan! İsa Karakaş'tan kritik çağrı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.