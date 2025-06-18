Benzin ve motorine yine zam geliyor: 50 liranın üzerine çıktı!

Dünyadaki savaş atmosferi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riski, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam geliyor.
İsrail- İran çatışması nedeniyle petrol fiyatları yükselirken akaryakıt fiyatlarına da peş peşe zamlar yapılıyor. Trump'ın İran'a yönelik tehditlerinin ardından endişelerin artmasıyla petrol fiyatları 5 ayın en yüksek seviyesine yükselirken motorin ve benzin fiyatlarına da zam haberi geldi.
Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,56 TL, motorine 1,87 TL zam yapılacak. Motorinin litre fiyatına dün 1,75 TL zam gelmişti.
Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 51,37 TL'ye, Ankara'da 52,22 TL'ye, İzmir'de 52,57 TL'ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı ise zammın ardından İstanbul'da 50 TL, Ankara'da 51,82 TL, İzmir'de 51 TL olacak. Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
12 Haziran 2025'de İstanbul'da benzinin litre fiyatı 46,96 lira, motorinin litre fiyatı ise 46,27 lira seviyesinde bulunuyordu. İsrail-İran çatışması nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının ardından akaryakıta art arda zamlar yapıldı. Yarın gelecek zamlarla birlikte 1 haftada İstanbul'da benzine 3 lira, motorine ise 5 lira zam gelmiş olacak.