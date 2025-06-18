Benzin ve motorine yine zam geliyor: 50 liranın üzerine çıktı!

Dünyadaki savaş atmosferi, Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riski, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine ve motorine zam geliyor.