Benzin zammı ne zaman? Cumartesi Pazar benzine zam ne zaman geliyor?

Araç sahipleri, benzin zammı ne zaman, cumartesi pazar benzine zam gelecek mi sorularına yanıt arıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kademeli ÖTV artışının yeni aşamasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Peki, benzin zammı hangi gün ve saat kaçta geçerli olacak?

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN?

Benzine yapılması beklenen 4,15 TL'lik zammın, 31 Ekim Cumartesi gününü 1 Kasım Pazar gününe bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla pompaya yansıması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile takvime bağlanan kademeli ÖTV artışının yeni aşamasının 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, KDV dahil benzinin litre fiyatında 4,15 TL artış hesaplanıyor.

CUMARTESİ PAZAR BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Benzin zammının hafta sonu uygulanması bekleniyor. 31 Ekim Cumartesi'yi 1 Kasım Pazar'a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülen yeni tarifeyle birlikte benzin fiyatlarında artış yaşanacak.

Beklenen 4,15 TL'lik zam gerçekleşirse İstanbul'da 76,30 TL seviyesinde bulunan benzinin litre fiyatının 80,45 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor. Fiyatlar şehir, dağıtım şirketi ve bayilere göre farklılık gösterebiliyor.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Benzinle birlikte motorin fiyatlarında da artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına KDV dahil 3,60 TL zam yapılması öngörülüyor.

İstanbul'da 96,90 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatının, zam beklentisinin gerçekleşmesi halinde 100,50 TL'ye çıkacağı hesaplanıyor. Böylece motorin fiyatının litre başına 100 TL sınırını aşması bekleniyor.

LPG'YE 9 TL ZAM MI GELECEK?

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış beklentisinin yanı sıra LPG için de zam iddiası gündeme geldi. Sektör yetkililerine dayandırılan bilgilere göre LPG'nin litre fiyatına 3 Kasım Salı günü saat 00.00'dan itibaren 9 TL zam yapılması değerlendiriliyor.

Henüz resmiyet kazanmayan bu artışın uygulanması halinde LPG'nin litre fiyatının birçok büyükşehirde 50 TL'yi aşabileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT ZAMLARI ULAŞIM VE ÜRÜN FİYATLARINI ETKİLEYECEK Mİ?

Akaryakıt fiyatlarında beklenen artışların araç sahiplerinin yanı sıra taşımacılık ve lojistik sektörlerini de etkilemesi bekleniyor. Özellikle motorin maliyetlerindeki yükselişin nakliye giderlerini artırabileceği değerlendiriliyor.