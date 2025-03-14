Benzin zammı tabelaya yansıdı! İşte 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam geldi. 14 Mart 2025 Cuma itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar ve akaryakıt fiyatlarındaki son durum...

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak sürekli değişiklik gösteriyor. Son dönemde benzin ve motorine yapılan indirimlerin ardından, bugünden itibaren benzine yeni bir zam geldi.

BENZİNE ZAM POMPAYA YANSIDI

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruşluk bir artış yapıldı. Ancak motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.



Sürücüler, akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmalar nedeniyle fiyatları yakından takip etmeye devam ederken, piyasadaki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki günlerde yeni fiyat değişiklikleri yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 45.23 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 45.08 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 46.15 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.