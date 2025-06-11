Benzinden sonra motorine de zam kapıda! İşte 11 Haziran güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Cuma günü itibarıyla benzine yapılacak 1 TL’lik zammın ardından, motorin fiyatlarında da artış olacağı belirtiliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Sürücüler ise benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki güncellemeleri dikkatle takip ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE ZAM

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 14 Haziran Cuma gününden itibaren benzinin litre fiyatına 1 TL zam yapılması bekleniyor. Motorin fiyatlarında da benzer bir artış öngörülüyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığına göre, motorin litre fiyatına 15 Haziran Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL’lik zam yapılacak.

https://x.com/olcay_aydilek/status/1932713124248899862

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 46.92 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.23 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.09 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 46.77 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 46.11 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.49 TL/LT

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.61 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.10 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.99 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.94 TL/LT

Motorin litre fiyatı: 47.43 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 24.94 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.