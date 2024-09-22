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Benzine bir zam daha geliyor! İşte 22 eylül benzin, motorin ve LGP fiyatları

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 09:00 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 09:16
Benzine bir zam daha geliyor! İşte 22 eylül benzin, motorin ve LGP fiyatları

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol ve dalgalanan döviz kurları nedeniyle yeniden fiyatlanıyor. Bu kez ufukta zam var. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,20 TL zam bekleniyor. İşte 22 eylül benzin, motorin ve LGP fiyatları...

Akaryakıt fiyatları​ Brent petrol fiyatı ve dolar kuru​ başta olmak üzere birçok değişkene bağlı olarak sürekli değişiyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların yanı sıra petrol üreteci ülkelerin politikaları benzin​, motorin ve LGP fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Ayrıca üst üste gelen ÖTV zam haberleri de pompa fiyatlarını değiştiren bir başka etken. Gelen son bilgilere göre ise benzin fiyatı yeniden zamlanıyor.

Benzine bir zam daha geliyor! İşte 22 eylül benzin, motorin ve LGP fiyatları - 1. Resim

BENZİN BİR KEZ DAHA ZAM ALIYOR  

Buna göre benzin fiyatları salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,20 TL zamlanacak. Bu da benzin istasyonlarındaki pompa fiyatlarının bir kez daha değişmesi anlamını taşıyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 22 eylül benzin, motorin ve LGP fiyatları...

Benzine bir zam daha geliyor! İşte 22 eylül benzin, motorin ve LGP fiyatları - 1. Resim

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin fiyatı: 41,74 TL

LPG fiyatı: 25.17 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.43 TL

Motorin fiyatı: 41,66 TL

LPG fiyatı: 24.63 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41.88 TL

Motorin fiyatı: 42,15 TL

LPG fiyatı: 25.16 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 42.33 TL

Motorin fiyatı: 42,66 TL

LPG fiyatı: 24.93 TL

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Kaynak: tgrthaber.com
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