Benzine indirim geldi, tabela değişti! İşte 19 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...

19 Kasım 2024 05:33 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 05:44

Benzin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. Motorin ve oto gazda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. İşte 19 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları...