Benzine indirim geldi, tabela değişti! İşte 19 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...
Benzin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim geldi. Motorin ve oto gazda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. İşte 19 Kasım 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerinin yakından ilgilendiği akaryakıt tabelasında değişiklik oldu. Brent petroldeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını bu sefer olumlu yönde etkiledi.
BENZİNE NE KADAR İNDİRİM YAPILDI?
Gece yarısı akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar değişti. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 60-64 kuruş aralığında indirim yapıldı.
Pompa fiyatlarına yansıyan değişimle, İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litresi 42-43 liraya geriledi.
3 BÜYÜKŞEHİRDE SON DURUM
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (AVRUPA)
Benzin: 42,30 TL
Motorin: 41,88 TL
LPG (Otogaz): 26,03 TL
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (ANADOLU)
Benzin: 42,19 TL
Motorin: 41,82 TL
LPG (Otogaz): 24,49 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 42,73 TL
Motorin: 42,44 TL
LPG (Otogaz): 26,04 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 43,20 TL
Motorin: 43,92 TL
LPG (Otogaz): 25,49 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR
Öte yandan akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.