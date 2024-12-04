Benzine indirim geldi, tabela değişti! İşte güncel akaryakıt fiyatları

04 Aralık 2024 06:15 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 06:58

Benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi. Bu gece itibarıyla geçerli olan yeni fiyatlar, araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlatacak.

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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak benzinin litre fiyatına 74 kuruşluk zam yansıtılmıştı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin​ grubunda 0,97 TL indirim​ geldi.

Brent petroldeki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu sefer araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlatacak olumlu gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim geldi.

İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla geçerli oldu. Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 12 kuruştan,

Motorin litre fiyatı 44 lira 22 kuruştan satılıyor.

Benzin Ankara'da 42 lira 45 kuruşa, İzmir'de 42 lira 85 kuruşa satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.