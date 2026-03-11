Benzine indirim gelecek mi ne kadar olacak? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin zammı son dakika gelişmesi... Akaryakıt ücretleri, Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişkenliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmeler kaynaklı yükselişin önlenmesi amacıyla eşel mobil sistemi geçici olarak devreye sokulmuştu. Bu düzenlemeyle birlikte benzin, motorin ve LPG’nin Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar olan artış fiyatlara yansıtılmayacak. Akaryakıta yapılan zammın yüzde 75’lik kısmı ÖTV’den karşılanırken, kalan yüzde 25’lik bölüm pompa fiyatlarına eklenecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bugün itibarıyla geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 80 kuruş artış yapıldı. Benzin İstanbul’da 61,11 TL’ye, Ankara’da 62,07 TL’ye, İzmir’de ise 62,35 TL’ye çıktı. Öte yandan Bitlis, Bingöl, Tunceli, Şırnak, Van ve Muş gibi şehirlerde benzin 63,66 TL seviyesinden satışa sunuluyor.

MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Petrolün varil fiyatının 120 dolardan 85 dolar bandına gerilemesi sonrası akaryakıt pompa ücretlerinde indirim gerçekleştiği belirtilirken, benzinde yarından itibaren geçerli olacak şekilde 3 TL, motorinde ise 4,58 TL indirim planlandığı; eşel mobil sisteminin uygulanması sebebiyle indirimin pompa fiyatlarına benzinde 75 kuruş, motorinde 1,15 TL olarak yansıtılacağı ifade edildi.