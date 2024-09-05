Benzine indirim geliyor! Petrol çok sert düştü: İşte güncel akaryakıt fiyatları

05 Eylül 2024 09:32 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:50

Brent petrol fiyatları, arz talep endişeleri ile 73 doların altına kadar geriledi. Petroldeki sert düşüşün ardından akaryakıt fiyatları için de tablo değişti. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, İstanbul’da ortalama 43,31 liradan satılan bezine indirim geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları

Petrol fiyatları 9 ayın dibinde! Akaryakıt fiyatları için indirim yolda: Çin ve Libya piyasaları hareketlendirdi

Petrol fiyatları 9 ayın dibinde! Akaryakıt fiyatları için indirim yolda: Çin ve Libya piyasaları hareketlendirdi

Petrol fiyatları Çin ve Lübnan’da yaşanan gelişmelerin ardından 72 dolara kadar geriledi. Gelecek dönemde petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenirken analistler talebin arzı karşılamayacağını ifade etti. Bu gelişmelerle benzine indirim geleceği öğrenildi. İşte güncel akaryakıt fiyatları

PETROL FİYATLARINDA ARZ TALEP DENGESİZLİĞİ

Petrol son satış dalgasının ardından dokuz ayın en düşük seviyelerini test etti. OPEC ülkelerinin üretimi artırmayı hedeflemeleri Libya’nın üretimi sürdürmek için yeni bir anlaşmaya sıcak bakması arzın artmasına yol açacak.

Buna karşın Reuters raporuna göre OPEC+ dördüncü çeyrekte başlaması planlanan planlı artışı ertelemeyi düşünüyor. Zayıf talep endişeleri yatırımcı güvenini olumsuz olarak etkiliyor.

Çin'den gelen veriler durgun ekonomik büyümeyi ve düşen sanayi talebini ortaya koydu. ISM Üretim PMI ABD fabrika faaliyetlerinin üst üste beşinci ay daraldığını gösterdi.

CİTİ’DEN 60 DOLAR TAHMİNİ

Petrol fiyatları haftanın son işlem gününe doğru kayıplarını hızlandırdı. İngiliz merkezli Citi’den petrol fiyatlarına ilişkin tahmin geldi. Citi analistlerine göre petrol fiyatları 2025 yılında 60 dolara kadar gerileyecek.

Banka notunda "Brent için 0-3 aylık tahminimiz 82 dolar/varil. Fiyatların dördüncü çeyrekte ve 2025'te daha düşük olmasını ve 60 dolar/varil seviyesine yerleşmesini bekliyoruz" denildi.

BENZİNE İNDİRİM

Öte yandan yaşanan gelişmeler sonrasında yurt içinde akaryakıt fiyatlarının değişeceği öğrenildi. Petroldeki sert gerileme sonrası benzine indirim gelecek.

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,31 liraya satılan benzine 1 lira 83 kuruşluk indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 43.19 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.62 TL

Motorin litre fiyatı: 43.62 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.08 TL

Motorin litre fiyatı: 44.13 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL