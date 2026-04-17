Benzine motorine indirim var mı? Hürmüz açılınca akaryakıta indirim beklentisi başladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Küresel enerji piyasalarında Hürmüz Boğazı’na ilişkin gelişmeler fiyatlar üzerinde belirleyici oldu. İran’dan gelen açıklama sonrası petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı.
Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde yüzde 10,65 oranında düşerek 88,80 dolara kadar geriledi. Bir önceki gün 99,80 dolara kadar çıkan fiyat, günü 99,39 dolar seviyesinde tamamlamıştı.
Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 83,92 dolardan işlem gördü. Petrol piyasasında yaşanan bu sert düşüşte, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalar belirleyici oldu.
HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN AÇILDI MI?
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan’daki ateşkes süreciyle birlikte Hürmüz Boğazı’nın ticari gemi geçişine tamamen açık olacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından belirlenen koordineli rota üzerinden tüm ticari gemilerin geçişine izin verildiği bildirildi.
Basra Körfezi’nde ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle daha önce gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti. Küresel enerji ticareti açısından kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, petrol arzına ilişkin endişelerin azalmasına yol açtı.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına yönelik beklentileri de beraberinde getirdi. Savaş sürecinde yükselen fiyatların ardından, piyasada indirim ihtimali konuşulmaya başlandı.
Hürmüz Boğazı’ndan petrol taşımacılığının yeniden başlamasıyla birlikte arz tarafında rahatlama yaşanması, fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Bu gelişmeler doğrultusunda, akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki haftadan itibaren değişim beklentisi oluştu.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları şöyledir:
Benzinin litre fiyatı 62,70 TL seviyesinde bulunurken, motorinin litre fiyatı 71,59 TL olarak kaydedildi. LPG’nin litre fiyatı ise 34,99 TL’den satılıyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası akaryakıt fiyatlarında aşağı yönlü bir hareket beklentisi oluştu. Ancak mevcut fiyatlar üzerinden satışlar devam ederken, piyasadaki gelişmeler yakından takip ediliyor.