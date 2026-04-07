Benzine motorine zam var mı? 8 Nisan bu gece mazota zam beklentisi var

Enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin ve benzine yeni bir fiyat artışı uygulanacak.

Motorin ve benzin fiyatlarına ilişkin yeni artış bilgisi sektör kaynakları tarafından paylaşıldı. Buna göre motorine 7 TL 80 kuruş, benzine ise 59 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Belirlenen yeni fiyatların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, iç piyasada akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru birlikte değerlendirilerek Türkiye’de rafineri çıkış fiyatları hesaplanıyor. Bu hesaplama doğrultusunda pompa fiyatları yeniden belirleniyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının oluşumunda gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor.

7 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 62.60 TL, motorin litre fiyatı 77.47 TL ve LPG litre fiyatı 34.99 TL olarak kaydedildi. Ankara’da benzin 63.57 TL, motorin 78.60 TL ve LPG 34.87 TL seviyesinde bulunuyor.

İzmir’de ise benzin litre fiyatı 63.85 TL, motorin litre fiyatı 78.87 TL ve LPG litre fiyatı 34.79 TL olarak açıklandı. Yeni zamla birlikte bu fiyatların gece yarısından sonra artış göstermesi bekleniyor.