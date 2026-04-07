Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Benzine motorine zam var mı? 8 Nisan bu gece mazota zam beklentisi var

Akaryakıta zam var mı bu gece yani 8 Nisan 2026 Çarşamba günü için mazota zam geldi mi haberleri ile takip ediliyor. ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından enerji piyasalarında yaşanan dalgalanma, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına artış olarak yansımayı sürdürüyor. Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik iç piyasadaki fiyatları doğrudan etkilerken, sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre motorin ve benzin fiyatlarında yeni bir artış daha gündeme geldi. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda belirlenen yeni fiyatların gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Zam oranları ve güncel fiyatlar ise şehir bazında farklılık gösteriyor. Benzine motorine zam geldi mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Benzine motorine zam var mı? 8 Nisan bu gece mazota zam beklentisi var
Enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin ve benzine yeni bir uygulanacak.

BENZİNE MAZOTA ZAM VAR MI, GELDİ Mİ?

Motorin ve benzin fiyatlarına ilişkin yeni artış bilgisi sektör kaynakları tarafından paylaşıldı. Buna göre motorine 7 TL 80 kuruş, benzine ise 59 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Belirlenen yeni fiyatların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, iç piyasada akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. Uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru birlikte değerlendirilerek Türkiye’de rafineri çıkış fiyatları hesaplanıyor. Bu hesaplama doğrultusunda pompa fiyatları yeniden belirleniyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının oluşumunda gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı ortaya çıkıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları ile günlük dolar kuru baz alınarak hesaplanıyor.

BU GECE MAZOTA ZAM VAR MI, NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorin fiyatlarında yapılacak artış miktarı 7 TL 80 kuruş olarak açıklandı. Bu artışın gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Benzinde ise 59 kuruşluk bir fiyat artışı söz konusu.

7 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin litre fiyatı 62.60 TL, motorin litre fiyatı 77.47 TL ve LPG litre fiyatı 34.99 TL olarak kaydedildi. Ankara’da benzin 63.57 TL, motorin 78.60 TL ve LPG 34.87 TL seviyesinde bulunuyor.

İzmir’de ise benzin litre fiyatı 63.85 TL, motorin litre fiyatı 78.87 TL ve LPG litre fiyatı 34.79 TL olarak açıklandı. Yeni zamla birlikte bu fiyatların gece yarısından sonra artış göstermesi bekleniyor.

ETİKETLER
#akaryakıt fiyatları
#fiyat artışı
#enerji piyasası
#Benzin Zammı
#Motorin Zammı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.