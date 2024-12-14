Benzine zam geldi! İşte 14 Aralık'tan itibaren yeni fiyat: Sırada ÖTV var

14 Aralık 2024 04:19 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 04:38

Araç sahipleri döviz kurundaki değişimler ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Benzine geçtiğimiz günlerde gelen indirimin ardından bu defa zam geldi. İşte 14 Aralık itibarıyla geçerli olacak yeni akaryakıt fiyatları…

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son olarak benzinin litre fiyatına zam geldi.

BENZİNE ZAM

14 Aralık Cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 98 kuruşluk zam yapıldı. Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43,01 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise 43,31 liradan satılmaya devam ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'deki benzin​ ve motorin fiyatları; uluslararası piyasalardaki petrol fiyatları ve döviz kuru üzerinden hesaplanıyor.

Hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında belirlenen günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuru dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu fiyata ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payı ekleniyor.

Son olarak KDV​ eklenerek nihai pompa satış fiyatı ortaya çıkıyor.

Güncel fiyat değişimlerini vatandaşlar yakından takip ederken, önümüzdeki günlerde döviz ve petrol fiyatlarındaki hareketliliğin akaryakıt fiyatlarına yansıması bekleniyor.

ÖTV ARTIŞI DA BEKLENİYOR

TÜİK'in 3 Ocak'ta açıklayacağı enflasyon verileriyle birlikte, 2024'ün ikinci yarısı için Yİ-ÜFE oranı netleşecek ve akaryakıtta ÖTV maktu tutarları yeniden belirlenecek. Hesaplamalara göre, Yİ-ÜFE artışı yüzde 1 olsa bile ÖTV oranı yüzde 8,2 yükselecek. Bu artışa yüzde 20 KDV'nin eklenmesiyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarına daha yüksek zamlar yansıyacak. Buna göre, benzinde ÖTV ve KDV artışı toplam 1 lira 11 kuruş, motorinde 1 lira 40 kuruş, otogazda ise 85 kuruş olacak.