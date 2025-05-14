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 | İrem Çınar

Benzine zam geldi, sıra motorinde: İşte 14 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatına 1.50 TL zam geldi. Yarın ise motorine 1.30 TL zam yapılması bekleniyor. Peki, 14 Mayıs 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 09:30

Döviz kurları ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sürücüler, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Benzine1.50 TL zam yapıldı. Yarın ise motorine 1.30 TL zam yapılması bekleniyor.

Peki 14 Mayıs 2025 itibarıyla güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine zam geldi, sıra motorinde: İşte 14 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin litre fiyatı: 46.79 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.19 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin litre fiyatı: 46.65 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 44.11 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 25.59 TL/LT

Benzine zam geldi, sıra motorinde: İşte 14 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.43 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 45.05 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.09 TL/LT

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.77 TL/LT
Motorin litre fiyatı: 45.38 TL/LT

Otogaz litre fiyatı: 26.04 TL/LT

Benzine zam geldi, sıra motorinde: İşte 14 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki fiyat hareketleri ve döviz kuru baz alınarak hesaplanıyor. Süreç şu şekilde işliyor:

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar kuru üzerinden belirleniyor. Rafineri Satış Fiyatı: Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı bu şekilde bulunuyor. Pompa Fiyatları: Rafineri satış fiyatına eklenen KDV ile birlikte nihai tüketiciye yansıyan fiyat ortaya çıkıyor. Bu hesaplama yöntemi, Brent petrol fiyatları ve döviz kuru değişimlerine bağlı olarak fiyatlarda sık sık güncellemeler yaşanmasına neden oluyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Mazotun diğer adı nedir?
Motorin; mazot olarak da bilinen bir akaryakıt çeşididir. Karbon ve hidrojenden oluşan bu akaryakıt çeşidi, dizel motorlu araçlarda kullanılır. Motorinin kaynama noktası oldukça yüksek, buharlaşma eğilimi de hayli düşüktür.
ETİKETLER
#akaryakıt fiyatları
#Benzin Zammı
#Motorin Zammı
#Ekonomi
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