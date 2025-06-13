Benzine zam geldi! Tabelaya yansıdı

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu kapsamda, benzine 1 lira 47 kuruş zam geldi.

Yükselen petrol ve dolar kurunun etkileri pompa fiyatlarına yansımaya başladı. Akaryakıt ürünlerinden benzine 1.47 lira zam geldi. Benzin İstanbul'da 48.39 lira, Ankara'da 49.08 lira, İzmir'de 49.41 lira seviyesinde işlem görüyor.

13 HAZİRAN GÜNCEL BENZİN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

İstanbul: 48,39 TL

Ankara: 49,08 TL

İzmir: 49,41 TL

Uzmanlar, bu artışların, hem bireysel sürücüleri hem de ticari taşımacılığı yapan işletmeleri zorlarken, enflasyonist baskıları da artırabileceğini belirtiyor.