Benzine zam geliyor! Pompaya yansıyacağı tarih belli oldu: İşte güncel akaryakıt fiyatları

01 Ekim 2024 16:56 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 17:12

Brent petrol fiyatları üç haftanın en düşük seviyelerini test ettikten sonra 72 dolar seviyesinde kaldı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bu gece yarsından itibaren benzine zam gelecek. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

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Orta Doğu’da sürekli yükselen risklerle beraber arz talep dengesizlikleri petrol​ fiyatlarının seyrini değiştirdi. Petrol piyasaları OPEC​ kararlarını ve Çin​ ekonomisindeki gelişmeleri yakından izliyor. Yurt içinde ise akaryakıt fiyatları yeniden değişecek. Bu geceden itibaren benzine zam gelmesi bekleniyor.

PETROL PİYASALARI OPEC’E ODAKLANDI

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler altın fiyatları ile beraber petrol piyasalarını da etkiledi. Zayıf piyasa duyarlılığı ile petrol varil başına 70 dolara kadar düşerek son 3 haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Libya​ petrol üretimini yeniden başlatma kararı aldı. Günde 1,2 milyon varil üreten Libya'nın üretimi, siyasi çatışma nedeniyle ağustos ayında 450.000 varilin altına düştü.

Öte yandan OPEC+ ülkelerinin aralık ayında üretim artırma planlarını yerine getirmesi bekleniyor. Fiyatlar Çin’den gelen zayıf talebin etkisi ile baskı altında. Gözler OPEC ülkelerinin çarşamba günü yapacağı toplantılara çevrildi.

BENZİNE ZAM

Öte yandan yurt içinde akaryakıt fiyatları de değişiyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bu geceden itibaren benzin fiyatlarına 12 kuruşluk zam gelecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.77 TL

Motorin litre fiyatı: 42.67 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.65 TL

Motorin litre fiyatı: 42.60 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.14 TL

Motorin litre fiyatı: 43.13 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.59 TL

Motorin litre fiyatı: 43.65 TL

LPG litre fiyatı: 25.04 TL