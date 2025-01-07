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Benzinin ardından motorine zam geliyor: Tarihi belli oldu! Akaryakıt fiyatları yeniden artacak

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 10:05 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:15

Akaryakıt fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları güncellenecek. Benzine gece saatlerinden itibaren gelen zammın ardından motorin fiyatı da zamlanacak. Motorinin litresinde gece yarısından itibaren değişecek.

Akaryakıt​ fiyatlarına zam geliyor. Benzin​ zammının ardından mazot​ fiyatları da değişecek. Motorinin litresinde gece yarısından itibaren 0,98 fiyat artışı bekleniyor. İşte zam önce güncel benzin, motorin​ ve LPG fiyatları.

Benzinin ardından motorine zam geliyor: Tarihi belli oldu! Akaryakıt fiyatları yeniden artacak - 1. Resim

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Bugünden itibaren benzinde yapılan 1,27 TL'lik artışın ardından motorin fiyatları da zamlanacak. Benzine gelen zammın ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 0,97 TL’lik fiyat artışı bekleniyor. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaları değiştirecek. 

Benzinin ardından motorine zam geliyor: Tarihi belli oldu! Akaryakıt fiyatları yeniden artacak - 2. Resim

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 OCAK

İşte 7 Ocak 2025 Salı güncel benzin mazot fiyatı;

İSTANBUL (AVRUPA)

  • Benzin: 45,31 TL
  • Motorin: 44,75 TL

Benzinin ardından motorine zam geliyor: Tarihi belli oldu! Akaryakıt fiyatları yeniden artacak - 3. Resim

İSTANBUL (ANADOLU)

  • Benzin: 45,15 TL
  • Motorin: 44,65 TL

Benzinin ardından motorine zam geliyor: Tarihi belli oldu! Akaryakıt fiyatları yeniden artacak - 4. Resim

İZMİR

  • Benzin: 46,21 TL
  • Motorin: 45,82 TL

Benzinin ardından motorine zam geliyor: Tarihi belli oldu! Akaryakıt fiyatları yeniden artacak - 5. Resim

ANKARA

  • Benzin: 45,86 TL
  • Motorin: 45,36 TL

Benzinin ardından motorine zam geliyor: Tarihi belli oldu! Akaryakıt fiyatları yeniden artacak - 6. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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