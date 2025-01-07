Benzinin ardından motorine zam geliyor: Tarihi belli oldu! Akaryakıt fiyatları yeniden artacak

07 Ocak 2025 10:05 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:15

Akaryakıt fiyatları zamlanmaya devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları güncellenecek. Benzine gece saatlerinden itibaren gelen zammın ardından motorin fiyatı da zamlanacak. Motorinin litresinde gece yarısından itibaren değişecek.

Akaryakıt​ fiyatlarına zam geliyor. Benzin​ zammının ardından mazot​ fiyatları da değişecek. Motorinin litresinde gece yarısından itibaren 0,98 fiyat artışı bekleniyor. İşte zam önce güncel benzin, motorin​ ve LPG fiyatları. MOTORİNE ZAM GELİYOR Bugünden itibaren benzinde yapılan 1,27 TL'lik artışın ardından motorin fiyatları da zamlanacak. Benzine gelen zammın ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 0,97 TL’lik fiyat artışı bekleniyor. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelaları değiştirecek. GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 7 OCAK İşte 7 Ocak 2025 Salı güncel benzin mazot fiyatı; İSTANBUL (AVRUPA) Benzin: 45,31 TL

Motorin: 44,75 TL İSTANBUL (ANADOLU) Benzin: 45,15 TL

Motorin: 44,65 TL İZMİR Benzin: 46,21 TL

Motorin: 45,82 TL ANKARA Benzin: 45,86 TL

Motorin: 45,36 TL İlgili Haberler İstanbul’da benzinin litresi 45 lirayı aştı! Depoda yangın var