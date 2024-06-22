BES birikimlerinin yüzde 50'si çekebilecek! BES'te kısmi ödeme uygulaması 1 Temmuz'da başlıyor

22 Haziran 2024 12:10 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 12:09

Kredi çekmek istemeyenleri rahatlatan haber geldi. BES kısmi para çekme uygulaması başlıyor.

Kısmen ödeme uygulaması başvuru şartları belli oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları için birikimlerin yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekme imkanı 1 Temmuz 2024'ten itibaren devreye girecek.

KISMİ ÖDEME BAŞVURUSU 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Evleneceklere, ev alacaklara ve nakite ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında devreye alacağı Kısmen Ödeme Uygulaması 1 Temmuz'da başlayacak.

Kredi çekmek istemeyen BES katılımcıları birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilecek.

BES'te kısmi ödeme uygulamasının başvuru detayları belli oldu.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, BES'te kısmi ödeme ile ilgili merak edilenleri cevapladı.

BES DEVLET KATKISI ORANI NE KADAR?

İsa Karakaş, BES katılımcılarına yüzde 25 yerine yüzde 30 oranında devlet katkısı sağlanacağını açıkladı.

Ayrıca 45 yaş üstü kişilerin otomatik katılım sistemine dahil olma hakkı bulunuyor.

BES KISMİ ÖDEME BAŞVURU ŞARTLARI

Yeni BES yönetmeliğine göre, en az 5 yıl süreyle yürürlükte olan bir sözleşmeye sahip katılımcılar, birikimlerinin yüzde 50'sine kadar olan kısmını çekebilecek.

Katılımcılar, evlilik veya konut alımı durumlarında kısmi ödeme başvurusu yapabilecek.

Konut alımı için kısmi ödeme hakkından faydalanan katılımcılar, konutun kendi adına en az yüzde 50 sahiplik payını gösteren tapu belgesini ibraz etmek zorunda olacak.

Doğal afetten zarar gören katılımcılar, afetin meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içinde kısmi ödeme başvurusunda bulunabilecek.

Bir defaya mahsus olmak üzere, doğal afetin meydana geldiği tarihten önceki en son hesaplanan birikim tutarının yüzde 50'si ile sınırlı olarak kısmi ödeme hakkı elde edecek.

Evlilik için kısmi ödeme hakkından faydalanan katılımcılar ise evlilik belgesini sunacak.

Eğitim için kısmi ödeme hakkı elde etmek isteyen katılımcıların 21 yaşını aşmamış ve Türkiye'deki üniversitelerin örgün eğitim lisans programına kayıtlı olmaları şartı bulunuyor. Böylece eğitim masraflarınız için bir defaya mahsus başvuru yapabilirsiniz.

KISMEN ÖDEME UYGULAMASI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Katılımcılar başvuru formunda belirtmek üzere, birikimlerinin yüzde 50'ye kadar kısmını alabilir. Katılımcılar, sözleşmesi bulunan emeklilik şirketleri ile iletişime geçerek başvuruda bulunabilir

Şartları taşıyan katılımcılar, BES şirketlerinin internet sitelerinde bulunan 'Kısmen Ödeme Talep Formu ve Taahhütname' ile 1 Temmuz'dan itibaren başvuru yapabilecek.

Başvurunun ardından BES şirketi ödemeyi yapacak.