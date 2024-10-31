BES katılımcılarına müjde: Kesintiler azaltılacak! 'üniBES' projesi ile finans liseleri kuruluyor

31 Ekim 2024 12:17 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 13:39

Hükümet, Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı programında bireysel emeklilik sistemi (BES) ve finansal okuryazarlık gibi alanlarda yeni adımlar atmak için kolları sıvadı. Buna göre BES'te kesintiler azaltılacak. 25 yaş altı üniversite öğrencilerine yönelik bireysel emeklilik sistemi (BES) düzenlemesi 2025'te uygulamaya alınacak. Finansal Okuryazarlık Portalı ücretsiz bir şekilde kullanıma açılacak ve finans liseleri kurulacak.

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Hükümet Bireysel Emeklilik Sigortalıların (BES) sayısını artırmaya yönelik hazırlıklar yapıyor. Bu kapsamda BES kesintilerinin azaltılması planlanıyor. Öte yandan üniversitelilerin BES'li olması teşvik edilecek.

BES İÇİN YENİ ADIM

Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı programında eylül sonu itibarıyla BES katılımcı sayısının yaklaşık 9,3 milyon kişiye, fon büyüklüğünün 1.058,3 milyar TL'ye ulaştığı aktarıldı.

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda BES başta olmak üzere çeşitli alanlarda adımların atılması planlanıyor.

İKİNCİ BASAMAK EMEKLİLİK SİSTEMİ GELİYOR

Yeni dönemde otomatik katılım sisteminin (OKS) işveren katkısını da içeren ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) kurulacak. OKS'de fon çeşitliliği, katılımcıların farklı risk algısı ile tercihleri dikkate alınacak şekilde artırılırken, BES'te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması sağlanacak.

25 YAŞ ALTI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BES TEŞVİKİ

Programda ayrıca 25 yaş altı üniversite öğrencilerine yönelik bireysel emeklilik sistemi (BES) düzenlemesi 2025'te uygulamaya alınacağı da ifade edildi. Uygulama ile üniversitelilerin BES'li olması teşvik edilecek.

SEDDK'nin "üniBES" olarak adlandırdığı proje kapsamında hazırlanacak model, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SEDDK temsilcilerinden oluşan BES Danışma Kurulu ile istişare edilecek.

DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETİ VERİLECEK

Finansal okuryazarlığın artırılması ve finansal tabana yayılması amacıyla da aile bütçesi yönetimi, tasarruf ve yatırım araçları ile risk yönetimi konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek. Finansal Okuryazarlık Portalı ücretsiz şekilde kullanıma açılacak.

FİNANS LİSESİ KURULACAK

Finansal bilginin tabana yayılmasına katkı sağlamak amacıyla Finans Akademisi ile Sermaye Piyasaları ve Finans Lisesi kurulacak. Orta okul ve lise öğrencilerinde finansal okuryazarlık bilincini uyandırmaya yönelik öğretici ve eğitici etkinlikler yapılacak.