Besici isyanda! Türkiye’de çoban bulunamıyor

25 May 2024 17:37 - Güncelleme : 25 May 2024 17:38

Besicinin son yıllarda en büyük şikayeti çalışacak eleman bulamamak. Hayvan yetiştiricileri yüksek maaştan kalacak yere her türlü imkanı sunuyor ama Türkiye’de çoban ve ara eleman bulunamıyor. Her gün sağım yapan üreticiler eleman yokluğundan şikayet ediyor.

SAĞIM YAPACAK ELEMAN YOK!

Malatya’da küçükbaş hayvan yetiştiricileri her gün çıktıkları yaylada koyunların sağımını yapıyor. Birçok zorluklarla karşılaşan yetiştiricilerin sıkıntısı ise sektörde eleman bulamamak.

HAYVANCILIK GİDEREK ZORA GİRİYOR

Malatya’nın Arapgir ilçesi Deregezen Mahallesi’nde hayvan yetiştiricileri günlük çıktıkları yaylada koyunların sağımlarını gerçekleştiriyor. Tamamen bilek gücü ile gerçekleşen sağımlar nedeniyle zorlanan yetiştiriciler, bu işi yapan çok az insanın da yakında işi bırakması ile sektörün zora gireceği görüşünde.

TÜRKİYE’DE ÇOBAN BULUNAMIYOR

Zor şartlarda günlük olarak yüzlerce koyun sağımı yapan üreticiler, yeni eleman yetişmemesi nedeniyle hayvancılığa ilginin iyice azalmasından yana dertli. Bu noktada yetiştiricilerin sosyal yaşamlarını iyileştirici önlemlerin alınmasını isteyen çiftçiler, özellikle çoban bulamamaktan şikayetçi.

HAYVAN YETİŞTİRİCİSİNE DESTEK ŞART!

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilerin her gün zorlu bir süreçte sağımları gerçekleştirdiğini belirterek, “Bakanlığımızın birçok kalemde yetiştiricilere desteği bulunuyor. Bizlerin de Dünya Bankasına sunduğumuz proje ile yaylaya çıkan yetiştiricilerin temel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması adına çalışmalarımız var. Üretimin mutlaka devam etmesi gerekiyor, bu nedenle de yetiştiricilerimize her anlamda destek sunmamız lazım” diye konuştu.