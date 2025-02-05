Beyaz eşya satışları yüzde 7 arttı

05 Şubat 2025 14:49 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:49

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, "Geçen yıl iç satışlar yüzde 7 artarak 10 milyon adede ulaşırken, ihracatta ise süregelen azalış trendi devam etti." ifadelerini kullandı.

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, iç pazardaki dinamizmin sektörün en büyük gücü olmaya devam ettiğini belirtti. 2024 yılında iç satışların %7 artarak 10 milyon adede ulaştığını, ancak ihracatta süregelen düşüş trendinin devam ettiğini vurguladı. Küresel ekonomide kısmi toparlanma gözlense de, 2025’in 2024’e benzer seyredeceğini öngördüklerini ifade etti.

İÇ PAZAR DİNAMİZMİ KORUNURKEN İHRACATTA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sığın, OECD tahminlerine göre küresel büyümenin 2024’te %3,2, 2025 ve 2026’da ise %3,3 seviyelerinde gerçekleşeceğini belirterek, dünya ekonomisinin daha stabil bir görünüm sergileyeceğini söyledi. Avrupa pazarında toparlanma beklentisinin sektöre olumlu katkı sunmasını umduklarını dile getiren Sığın, Türkiye’nin ihracat odaklı politikalarını sürdürmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Sığın, üretimdeki daralmanın kalıcı hale gelmemesi için enerji verimli ürünlere teşvik verilmesi gerektiğini belirtti. Son iki yıldır ihracatta kayıplar yaşandığını hatırlatan Sığın, sektörün rekabet gücünü koruyabilmesi için maliyetlerin kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

"SANAYİCİLERE DESTEK SAĞLANMASI GEREKİYOR"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı ise artan hammadde maliyetleri ve küresel ekonomik baskıların sanayicileri zorladığını ifade etti. GEKAP gibi maliyet yüklerinin enflasyonist etki oluşturduğunu vurgulayan Özkadı, sanayicilerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Sektör temsilcileri, çelik fiyatlarındaki artış ve anti-damping soruşturmalarının üretim maliyetlerini artırdığını kaydederek, bazı çelik türlerinin yerli üretimle karşılanamayacağını vurguladı.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri ise tüketicileri, yetkili servis hizmetlerine resmi kanallar üzerinden ulaşmaları konusunda uyardı.