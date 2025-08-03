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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Beyaz Saray'da panik! Uzmanlar kapıdaki tehlikeyi duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump’ın 70 ülkeyi kapsayan yeni gümrük vergileri ekonomide dengeleri sarstı. Moody’s Analytics, EY ve Fitch Ratings gibi kuruluşların ekonomistleri, yüksek vergilerle birlikte azalan istihdamın ABD’yi stagflasyon riskine itebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Beyaz Saray'da panik! Uzmanlar kapıdaki tehlikeyi duyurdu
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 15:39

ABD Başkanı Donald Trump’ın 70 ülkeyi kapsayan yeni gümrük vergileri ekonomide dengeleri sarstı. Cuma günü açıklanan vergilerle borsalar değer kaybederken, zayıf verileri de durumu daha karamsar hale getirdi. Uzmanlar, ABD ekonomisinin stagflasyon riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtiyor; yani büyümenin yavaşladığı ve fiyatların aynı anda yükseldiği bir dönem kapıda.

Beyaz Saray'da panik! Uzmanlar kapıdaki tehlikeyi duyurdu

İŞSİZLİK ORANI ARTIYOR, İSTİHDAM ZAYIFLIYOR

Trump’ın yeni tarifelerinin ardından ABD borsalarında sert bir düşüş yaşandı. Aynı gün açıklanan Temmuz ayı istihdam verileri ise işe alımlarda ciddi bir yavaşlama olduğunu gösterdi. ABD’de yalnızca 73 bin yeni iş imkanı yaratılırken, önceki iki aya ait istihdam verileri de aşağı yönlü revize edildi.

Beyaz Saray'da panik! Uzmanlar kapıdaki tehlikeyi duyurdu

GÜMRÜK VERGİLERİ GÜNDEMİ

Trump’ın yeni kararnamesiyle yüzde 10 ila 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergileri getirildi. Yale Bütçe Laboratuvarı’na göre bu karar, ABD’nin ortalama efektif tarife oranını %18,3’e çıkararak 90 yılın zirvesine taşıdı.

Beyaz Saray'da panik! Uzmanlar kapıdaki tehlikeyi duyurdu

ABD’Yİ STAGFLASYONA SÜRÜKLEYEBİLİR

Moody’s Analytics, EY ve Fitch Ratings’ten ekonomistler, yüksek vergiler ve düşen istihdamın birleşiminin ABD’yi stagflasyona sürükleyebileceği konusunda uyarıyor. Moody’s Baş Ekonomisti Mark Zandi, istihdamdaki yavaşlamayı “ politikasının olumsuz etkisi” olarak yorumladı.

Beyaz Saray'da panik! Uzmanlar kapıdaki tehlikeyi duyurdu

Analistlere göre bu gelişmeler, Fed’in elini zora sokuyor. Faiz artırımı, zaten yavaşlayan büyümeyi tamamen durdurabilir. Öte yandan faiz indirimleri, harcamaları tetikleyerek enflasyonu daha da körükleyebilir. Fitch’ten Olu Sonola, “Bu durum Fed için ciddi bir ikilem yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da panik! Uzmanlar kapıdaki tehlikeyi duyurdu

FİYAT ARTŞLARI DAHA ÇOK HİSSEDİLİYOR

EY Baş Ekonomisti Gregory Daco, belirsizliğin yatırım kararlarını ertelemeye yol açtığını, bunun da daha az işe alım ve zayıf tüketici harcamalarına neden olacağını belirtti. Enflasyonun %2,7’ye ulaştığı ortamda, ithal ürünlerdeki fiyat artışlarının etkisi daha fazla hissedilmeye başlandı.

Beyaz Saray'da panik! Uzmanlar kapıdaki tehlikeyi duyurdu

“EN KÖTÜSÜ HENÜZ GELMEDİ”

Trump, olumsuz istihdam raporunun ardından ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu komiserini görevden aldı. Beyaz Saray Ekonomik Danışmanı Stephen Miran, “Bu rakamlar görmek istediğimiz şeyler değil” diyerek mevcut belirsizlik ortamının politikalara bağlı olduğunu savundu.

İstihdamdaki düşüş ve artan vergi yükleri, önümüzdeki aylarda ABD ekonomisinin gidişatına dair soru işaretlerini artırıyor. Ekonomistler, “en kötüsü henüz gelmedi” uyarısında bulunuyor.

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ETİKETLER
#istihdam
#gümrük vergisi
#faiz oranları
#abd ekonomisi
#Enflasyon
#Stagflasyon
#Ekonomi
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