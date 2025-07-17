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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Beyaz Saray’dan sızan söylenti piyasaları karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma planı yaptığı iddiası, Washington kulislerini ve küresel piyasaları hareketlendirdi.

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Beyaz Saray’dan sızan söylenti piyasaları karıştırdı
KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:46

Beyaz Saray’dan sızan söylenti, ’ın Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle yaptığı kapalı bir toplantıya dayanıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmese de, olasılığın gündeme gelmiş olması bile ekonomi çevrelerinde şok etkisine neden oldu.

TRUMP’IN RAHATSIZLIĞI YENİ DEĞİL

Trump’ın Powell’a yönelik rahatsızlığı uzun süredir biliniyor. Başkan, ’in faiz indirimine yanaşmamasından memnun değil. Özellikle son dönemde merkez bankasının faizleri sabit tutma kararı, Trump’ın eleştirilerinin dozunu artırmasına neden olmuştu. Beyaz Saray yetkilileri de, Powell’ın görev süresinin dolmasını beklemeden harekete geçilmesi ihtimalini açıkça telaffuz etmeye başladı.

Beyaz Saray’dan sızan söylenti piyasaları karıştırdı

TOPLANTIDAN SIZANLAR VE LUNA’NIN PAYLAŞIMI

İddiaya göre Trump, Fed başkanlığı konusunu Salı gecesi, düzenlemeleriyle ilgili yasa tasarısına karşı çıkan Cumhuriyetçi vekillerle yaptığı toplantıda gündeme getirdi. Florida Milletvekili Anna Paulina Luna’nın sosyal medyada yaptığı “’ın kovulduğunu duyuyorum! Çok ciddi bir kaynaktan” paylaşımı sonrası spekülasyonlar iyice alevlendi. Luna, ardından “Kovulacağından %99 eminim” ifadesini kullanarak tartışmayı bir üst seviyeye taşıdı.

YASAL ENGEL Mİ, SİYASİ HAMLE Mİ?

Powell’ın görevden alınması kolay bir süreç değil. Federal Rezerv Yasası’na göre bir başkan, yalnızca “haklı bir sebep” gösterildiğinde görevden alınabiliyor. Bu da Trump’ın atacağı adımın sadece siyasi değil, ciddi hukuki tartışmaları da beraberinde getireceği anlamına geliyor. Powell da geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu hükme dikkat çekmişti: “Sebep olmadıkça görevden alınamayız.”

Beyaz Saray’dan sızan söylenti piyasaları karıştırdı

TADİLAT TARTIŞMASI: BAHANE Mİ, GEREKÇE Mİ?

Trump’ın gazetecilere yaptığı son açıklamalarda, Fed binasındaki tadilat sürecini “rezillik” olarak nitelendirmesi ve bu sürecin Powell tarafından kötü yönetildiğini söylemesi dikkat çekti. “Bu, görevden almak için yeterli mi?” sorusuna ise “Bence bir bakıma öyle,” diyerek açık kapı bıraktı. Powell ise suçlamaları reddetti ve denetim talep ederek tadilat süreciyle ilgili inceleme başlattı.

PİYASALARDA TEDİRGİNLİK: ‘FAİZ İNDİRİMİ BASKISI BÜYÜR’

Trump’ın Powell yerine daha “uyumlu” bir ismi getirme ihtimali piyasaları şimdiden endişelendirmiş durumda. Bianco Research Başkanı Jim Bianco, böyle bir durumda tahvil piyasasında sert satışların yaşanabileceği uyarısını yaptı. Faiz indirimine rağmen tahvil getirilerinin yükseldiği dönemleri hatırlatan Bianco, “Piyasalar zaman zaman ‘yanlış politika izliyorsunuz’ diye tepki verir” yorumunda bulundu.

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ETİKETLER
#fed
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#kara para aklama
#faiz indirimi
#trump
#Ekonomi
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