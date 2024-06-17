Beyaz yakalıların iş bulma oranı mavi yakalılara göre yüzde 75 düştü! Piyasada çırak, kalfa ve usta kalmadı

17 Haziran 2024 17:40 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:41

TESK Genel Başkanı Palandöken, sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkarın çırak bulamadığını belirtti.

TESK'ten ayrıca beyaz ve mavi yaka açıklaması da geldi. Palandöken, ayrıca beyaz yakalıların iş bulma oranının mavi yakalılara göre yüzde 75 düştüğünü açıkladı.

Piyasada çırak, kalfa ve usta bulmada önemli bir açık olduğunu aktardı.

BEYAZ YAKALILAR İŞ BULAMIYOR

'Eğitimin yanında bir mesleğin olsun' sloganı hakkında konuşan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken önemli açıklamalarda bulundu.

Palandöken'in açıklamalarına göre, artık beyaz yakalıların iş bulma oranı da mavi yakalılara göre yüzde 75 düştü.

Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak bulamıyor.

ÇIRAKLIK SİGORTA BAŞLANGICI SAYILMALI

'Meslekler yok oluyor' diyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, piyasada çırak, kalfa ve usta bulmada önemli bir açık olduğunu açıkladı.

Öte yandan çıraklığın da cazip hale getirilmesi gerektiğini aktaran Palandöken, mesleki eğitimin artacağının altını çizdi.

Palandöken, "Çıraklık süresince yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerek. Mesleki eğitim alınan çıraklık süresi sigorta başlangıcı olarak emekliliğe sayılmalı. İnsanlar bu sistemde hayatının garantide olduğu bilsin. Staj gördükleri dönemlerde mesleklerini icra edebilsinler. Şimdi tabi belirli yaştan sonra sigortalı olunca bildiğiniz üzere işin cazibesi biraz daha sonlara kalıyor" ifadelerini kullandı.

TESK Başkanı ayrıca çocukların okul ara tatili dönemlerinde bir esnafın yanında meslek edinmesinin faydalı olacağının altını çizdi. Palandöken, "Eğitim çok önemli ama bunun yanında da bir sanatınız olsun." dedi.

150 BİN TL'YE İŞÇİ BULUNAMIYOR

Türkiye’de nitelikli personel ve ara eleman bulunamaması üretimi tehdit etmeye devam ediyor.

Elemanın olmaması yevmiye ücretlerini de yükseltti. Kaynakçının günlüğü 5 bin lirayı gördü. Ancak yine de kalifiyeli eleman bulmakta zorluk yaşanıyor.

SOSYAL MEDYADAN KOLAY PARA ÜRETİMİ TEHDİT EDİYOR

Özellikle inşaat, dekorasyon ve tadilat işleri yapan şirketler personel bulamıyor. Sektörde yetişmiş kaynakçı, kalıpçı, demirci ve montajcı kalmadı.

Sosyal medyadan kolay para kazanma dönemi başladıktan sonra, ara eleman sıkıntısı yükseldi.

Yetişmiş bir usta bugün bir mühendisten daha çok para kazanırken gençler emek gerektiren sektörlerden kaçıyor.