Beyoğlu’nda rezidans fiyatına tropik ada! Helikopter pisti bile var
Dünyanın farklı bölgelerinden uygun fiyatlı ev ilanları gelmeye devam ediyor. Bu kez ilginç olan ‘tropik ada’ olması. Victor Adası özel yerleşim bulunan en uygun fiyatlı adalar arasına girdi. Tropik adanın fiyatıyla Beyoğlu’nda rezidans alınabiliyor.
Dünyanın farklı bölgelerinden gelen ev ilanları ve fiyatları yatırımcıları cezbediyor. Özellikle Türkiye’de artan konut fiyatları Avrupa’yı ve dünyanın pek çok gözde noktasını geçmiş durumda. Farklı lokasyonlar ve özellikler yatırımcıyı cezbederken bu kez ilginç bir ilan gündeme oturdu.
EN UYGUN FİYATLI ADALAR LİSTESİNDE YER ALDI
Avustralya'da yer alan Victor Adası üzerinde özel yerleşim bulunan en uygun fiyatlı adalar arasına girdi. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Victor Adası düzenlenen açık artırmayla yeni sahibini buldu.
HELİKOPTER PİSTİ BİLE VAR
Büyük Bariyer Resifinin yer aldığı Mercan Denizi'nde bulunan bu tropik adaya ana karadan 20 dakikalık bir tekne veya 10 dakikalık helikopter yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Adada helikopter pisti bulunuyor. Victor Adası yaklaşık 7.7 dönümlük büyüklükte ve üzerinde yeni renove edilmiş 350 metrekarelik 4 odalı bir villa bulunuyor. Kurulan güneş panelleri sayesinde villa için gerekli olan enerji adada üretiliyor.
Adada ana villanın yanında çalışanların kalması için ayrı bir ev bulunuyor. Su ihtiyacı ise 225 bin litrelik yağmur suyu deposu sayesinde yine ana karaya ihtiyaç olmadan sağlanabiliyor.Düzenlenen açık arttırma sonrası adayı Avustralya'nın Queensland Eyaleti'nde yaşayan bir aile satın aldı. Adanın yeni sahibine ilişkin bilgiler gizlilik gerekçesiyle verilmezken ailenin Victor Adası'nı yazlık olarak kullanacağı açıklandı.
BEYOĞLU TARLABAŞI’NDA REZİDANS FİYATINA TROPİK ADA
Victor Adası 2.51 milyon Avustralya doları (yaklaşık 53 milyon TL) bedelle satıldı.
Böylece ada, üzerinde hazır yerleşim bulunan adalar içerisinde en uygun fiyata satılan adalar arasında yerini aldı.
İlan sitelerine bakıldığında İstanbul'da Victor Adası ile aynı fiyata Beyoğlu Tarlabaşı'nda yeni yapılan 3+1 dubleks bir rezidans alınabiliyor.
Aynı paraya Bomonti'de uzaktan Boğaz'ı gören 3+1 bir rezidans da alınabiliyor.