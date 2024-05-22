Biden'ı benzin korkusu sardı, akaryakıt fiyatlarını düşürecek adımı attı

22 May 2024 09:49 - Güncelleme : 22 May 2024 09:54

ABD Başkanı Biden yaklaşan seçimler öncesinde petrol fiyatlarını düşürmek yeni bir adım atarak ülkenin kuzeydoğusundaki yüksek miktarda benzini satışa sunacak. Kasım 2024’te yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Biden’dan petrol fiyatlarını düşürecek hamle geldi.

1 MİLYON VARİL PİYASADA

ABD Enerji Bakanlığının konuya dair açıklamalarından Petrol Rezervleri Ofisinin, Sandy Kasırgası sonrasında oluşturulan Kuzeydoğu Benzin Tedarik Rezervi hakkında bir karar alındı. Buna göre, Bakanlık buradaki 1 milyon varil (42 milyon galon) benzinin satışı ve tasfiyesi için talepte bulunduğunu duyurdu.

FİYATLAR DÜŞECEK

Açıklamada, bunun zamanlamasının, benzin fiyatları üzerindeki etkisinin en üst düzeye çıkacak şekilde ayarlandığı ve Amerikalılar bu yaz yola çıkarken fiyatların düşmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Biden yönetiminin, yaz sezonundan önce benzin fiyatlarını düşürmeye odaklandığını açıkladı.

Granholm, söz konusu rezervi, Anma Günü ile 4 Temmuz tatilleri arasında stratejik olarak piyasaya sürerek en çok ihtiyaç duyulan zamanda yeterli tedarik akışını sağlayacaklarını açıkladı.

UKRAYNA RUS SAVAŞI AKARYAKIT FİYATLARINI ETKİLEDİ

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından petrol fiyatları hızla yukarı yönlü hareket etti. ABD Başkanı Biden ABD'de hızla artan benzin fiyatları karşısında 2022'de ülkenin stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Ülkenin rezervlerinden yapılan petrol satışlarıyla ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmiş ve enerji güvenliğine ilişkin endişeleri artırmıştı.