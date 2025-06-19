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 | Bengü Sarıkuş

Bilet alırken bir kez daha düşünün! İşte Avrupa'nın en pahalı ülkesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarına göre döviz kuruna göre alım gücünü gösteren rakamlar sonucunda en pahalı ülkeler listelendi.

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Bilet alırken bir kez daha düşünün! İşte Avrupa'nın en pahalı ülkesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 15:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Satınalma Gücü Paritesi, Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları" sonuçlarını açıkladı. Buna göre fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünü gösteriyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise "ucuz" olarak ifade ediliyor.

Bilet alırken bir kez daha düşünün! İşte Avrupa'nın en pahalı ülkesi

Türkiye'nin 2024 yılı sonuçlarına göre tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi 53 oldu. Bu değer, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 53 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Karşılaştırmalar, 27 AB üyesi ülke, üç Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve bir potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) arasında yapıldı.

Bilet alırken bir kez daha düşünün! İşte Avrupa'nın en pahalı ülkesi

FİYAT DÜZEYİ ENDEKSİ EN YÜKSEK ÜLKE İSVİÇRE OLDU

Ülkeler itibarıyla karşılaştırıldığında 36 ülke arasında tüketim mal ve hizmetlerine ilişkin fiyat düzeyi endeksi en yüksek ülke 174 ile İsviçre, en düşük ülke ise 53 ile Türkiye oldu.

Türkiye'nin tüketim mal ve hizmetleri grubuna ilişkin fiyat düzeyi endeksi alt gruplar itibarıyla incelendiğinde, kişisel ulaşım araçları endeksi 136 olarak belirlendi ve bu gruba ait fiyat düzeyinin AB ülkeleri ortalamasının üzerinde olduğu görüldü.

Bilet alırken bir kez daha düşünün! İşte Avrupa'nın en pahalı ülkesi

TÜRKİYE'DE BU KATEGORİDE FİYATLAR DAHA YÜKSEK

Diğer alt gruplar bazında ise gıda ve alkolsüz içecekler endeksi 77 olarak kayıtlara geçti. Bu grupta Türkiye'nin fiyat düzeyinin diğer alt gruplara kıyasla yüksek olduğu hesaplandı. Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün endeksi 60 oldu ve bu grupta fiyat düzeyinin diğer alt gruplara göre düşük olduğu gözlendi. Türkiye'nin endeks değeri, giyim grubunda 69, tüketici elektroniğinde 67, lokanta ve oteller grubunda ise 69 olarak gerçekleşti.

Bilet alırken bir kez daha düşünün! İşte Avrupa'nın en pahalı ülkesi

Ülkelere göre tüketim mal ve hizmetleri ve alt gruplarına ilişkin karşılaştırmalı fiyat düzeyi endeksleri şöyle:

İsviçre 174, İzlanda 162, Danimarka 143, İrlanda 133, Lüksemburg 124, Norveç 117, Finlandiya 124,Belçika 117,Hollanda 116,İsveç 115, Avusturya 113, Fransa 111, Almanya 109, Avrupa Birliği 27 100, Estonya 100, İtalya 98, Güney Kıbrıs 93, Malta 92, İspanya 91, Slovenya 90, Çekya 88, Portekiz 87, Yunanistan 86, Slovakya 82, Letonya 82, Litvanya 82,Hırvatistan 76,Macaristan 76,Polonya 72,Arnavutluk 70,Sırbistan 67,Romanya 64,Karadağ 63,Bosna-Hersek 60,Bulgaristan 58.Kuzey Makedonya 55,Türkiye 53

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#isviçre
#Avrupa'nın en pahalı ülkesi
#en pahalı ülke
#avrupa ülkeleri
#Ekonomi
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