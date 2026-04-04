Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bilet fiyatları ve 5G için kritik tarih! Bakan Uraloğlu dev projeleri tek tek duyurdu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.04.2026
10:51
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
10:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin ulaştırma vizyonu, bölgesel krizlerin lojistik etkileri ve 5G teknolojisine geçiş süreci hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
 

5G İLE KRİTİK EŞİK AŞILDI

Türkiye’de 5G teknolojisine geçişin bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, üç büyük operatörün katılımıyla gerçekleştirilen ihale süreciyle hazineye 3 milyar 534 milyon dolarlık katkı sağlandığını belirtti. 1 Nisan itibarıyla devreye alınan 5G teknolojisinin öncelikle yoğun nüfuslu şehir merkezlerinde yaygınlaşacağını ifade eden Uraloğlu, 81 ilin tamamını kapsayacak sürecin iki yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakan, yerli baz istasyonu ULAK’ın 5G uyumlu olarak bu süreçte aktif rol oynadığını vurguladı.
 

Ortadoğu’daki çatışmalar

Ortadoğu’daki çatışmaların lojistik üzerindeki etkilerine de değinen Bakan Uraloğlu, bölgedeki Türk sahipli gemilerin güvenliği için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirtti. 
 

Hürmüz Boğazı'nda bulunan 15 Türk sahipli geminin durumu

Hürmüz Boğazı'nda bulunan 15 Türk sahipli geminin durumu hakkında da bilgi veren Bakan, iki geminin bölgeden ayrıldığını, kalan 13 gemi için ise Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir tahliye süreci yürütüldüğünü kaydetti. Bakan, "Bölgedeki gemilerimizin güvenliği ve ticari süreklilik için titiz bir çalışma içerisindeyiz" dedi.
 

enerji maliyetlerindeki artışın havayolu sektörü

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin enerji fiyatlarını yükselttiğini hatırlatan Uraloğlu, Türkiye’nin tedarik zincirinde bir sıkıntı yaşanmadığını ancak enerji maliyetlerindeki artışın havayolu sektörünü etkilediğini ifade etti. Bu kapsamda havayolu şirketlerinden gelen maliyet sunumlarının değerlendirildiğini ve iç hatlarda tavan fiyat uygulamasının piyasa rekabeti gözetilerek sürdürüleceğini kaydetti.
 

DEV PROJELERDE SON DURUM

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik önem taşıyan ulaşım projeleri hakkında şu bilgileri paylaştı.
 

Zengezur Koridoru

Zengezur Koridoru: Türkiye tarafındaki 224 kilometrelik hattın ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, koridorun 4-5 yıl içerisinde tamamlanarak bölge ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sunacağını vurguladı.
 

Yavuz Sultan Selim Köprüsü

 Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Köprü üzerinden geçecek demiryolu hattı projesinde Dünya Bankası liderliğindeki uluslararası kuruluşlarla kredi anlaşmalarının tamamlandığını, kısa süre içinde yapım ihalesine çıkılacağını duyurdu.
 

Bölünmüş Yollar

 Bölünmüş Yollar: Türkiye genelindeki bölünmüş yol ağının 30 bin 51 kilometreye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, bu yatırımların yıllık 405 milyar liralık ekonomik katkı sağladığını belirtti.
 

İstanbul-Ankara Hattı

İstanbul-Ankara Hattı: Mevcut güzergahtaki yoğunluğu azaltmak amacıyla Akyazı-Ankara arasında yeni bir otoyol projesinin planlandığını, projenin 10 yıl içerisinde hayata geçmesinin hedeflendiğini açıkladı.
 

BİLET FİYATLARINDA "TAVAN" DÜZENLEMESİ SİNYALİ

Jet yakıtı fiyatlarındaki artışın havayolu şirketleri üzerindeki maliyet baskısına değinen Bakan, havayolu şirketlerinin sunduğu maliyet sunumlarının değerlendirildiğini açıkladı. Bilet fiyatlarında "tavan fiyat" uygulamasının rekabeti koruduğunu vurgulayan Bakan, olası bir düzenlemenin makul seviyelerde kalacağını ifade etti.

 

OTOYOL VE KÖPRÜLERİN SATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Kamuoyunda tartışılan "köprü ve otoyolların satılacağı" iddialarına da net bir cevap veren Bakan Uraloğlu, "Bütün yatırımlar milletin malıdır, tapusuyla satılması söz konusu değildir" dedi. Söz konusu çalışmanın, mevcut otoyolların bakım ve işletme süreçlerinin daha verimli yönetilmesi için bir "işletme hakkı devri" değerlendirmesi olduğunu belirten Bakan, nihai kararın kamu faydası gözetilerek verileceğini ifade etti.
 

Nakkaş-Başakşehir yolu ve Sarıyer-Kilyos Tüneli

Uraloğlu ayrıca İstanbul'un trafik yükünü hafifletmesi beklenen Nakkaş-Başakşehir yolu ve Sarıyer-Kilyos Tüneli gibi projelerin önümüzdeki yıllarda hizmete gireceği bilgisi de paylaşıldı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.