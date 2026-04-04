Bilet fiyatları ve 5G için kritik tarih! Bakan Uraloğlu dev projeleri tek tek duyurdu

5G İLE KRİTİK EŞİK AŞILDI

Türkiye’de 5G teknolojisine geçişin bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, üç büyük operatörün katılımıyla gerçekleştirilen ihale süreciyle hazineye 3 milyar 534 milyon dolarlık katkı sağlandığını belirtti. 1 Nisan itibarıyla devreye alınan 5G teknolojisinin öncelikle yoğun nüfuslu şehir merkezlerinde yaygınlaşacağını ifade eden Uraloğlu, 81 ilin tamamını kapsayacak sürecin iki yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakan, yerli baz istasyonu ULAK’ın 5G uyumlu olarak bu süreçte aktif rol oynadığını vurguladı.

