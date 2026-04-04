Bilet fiyatları ve 5G için kritik tarih! Bakan Uraloğlu dev projeleri tek tek duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında Türkiye’nin ulaştırma vizyonu, bölgesel krizlerin lojistik etkileri ve 5G teknolojisine geçiş süreci hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’de 5G teknolojisine geçişin bir kilometre taşı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, üç büyük operatörün katılımıyla gerçekleştirilen ihale süreciyle hazineye 3 milyar 534 milyon dolarlık katkı sağlandığını belirtti. 1 Nisan itibarıyla devreye alınan 5G teknolojisinin öncelikle yoğun nüfuslu şehir merkezlerinde yaygınlaşacağını ifade eden Uraloğlu, 81 ilin tamamını kapsayacak sürecin iki yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Bakan, yerli baz istasyonu ULAK’ın 5G uyumlu olarak bu süreçte aktif rol oynadığını vurguladı.
Ortadoğu’daki çatışmaların lojistik üzerindeki etkilerine de değinen Bakan Uraloğlu, bölgedeki Türk sahipli gemilerin güvenliği için Dışişleri Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını belirtti.
Hürmüz Boğazı'nda bulunan 15 Türk sahipli geminin durumu hakkında da bilgi veren Bakan, iki geminin bölgeden ayrıldığını, kalan 13 gemi için ise Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir tahliye süreci yürütüldüğünü kaydetti. Bakan, "Bölgedeki gemilerimizin güvenliği ve ticari süreklilik için titiz bir çalışma içerisindeyiz" dedi.
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin enerji fiyatlarını yükselttiğini hatırlatan Uraloğlu, Türkiye’nin tedarik zincirinde bir sıkıntı yaşanmadığını ancak enerji maliyetlerindeki artışın havayolu sektörünü etkilediğini ifade etti. Bu kapsamda havayolu şirketlerinden gelen maliyet sunumlarının değerlendirildiğini ve iç hatlarda tavan fiyat uygulamasının piyasa rekabeti gözetilerek sürdürüleceğini kaydetti.
Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin stratejik önem taşıyan ulaşım projeleri hakkında şu bilgileri paylaştı.
Zengezur Koridoru: Türkiye tarafındaki 224 kilometrelik hattın ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, koridorun 4-5 yıl içerisinde tamamlanarak bölge ekonomisine ve ticaretine büyük katkı sunacağını vurguladı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Köprü üzerinden geçecek demiryolu hattı projesinde Dünya Bankası liderliğindeki uluslararası kuruluşlarla kredi anlaşmalarının tamamlandığını, kısa süre içinde yapım ihalesine çıkılacağını duyurdu.
Bölünmüş Yollar: Türkiye genelindeki bölünmüş yol ağının 30 bin 51 kilometreye ulaştığını ifade eden Uraloğlu, bu yatırımların yıllık 405 milyar liralık ekonomik katkı sağladığını belirtti.
İstanbul-Ankara Hattı: Mevcut güzergahtaki yoğunluğu azaltmak amacıyla Akyazı-Ankara arasında yeni bir otoyol projesinin planlandığını, projenin 10 yıl içerisinde hayata geçmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Jet yakıtı fiyatlarındaki artışın havayolu şirketleri üzerindeki maliyet baskısına değinen Bakan, havayolu şirketlerinin sunduğu maliyet sunumlarının değerlendirildiğini açıkladı. Bilet fiyatlarında "tavan fiyat" uygulamasının rekabeti koruduğunu vurgulayan Bakan, olası bir düzenlemenin makul seviyelerde kalacağını ifade etti.
Kamuoyunda tartışılan "köprü ve otoyolların satılacağı" iddialarına da net bir cevap veren Bakan Uraloğlu, "Bütün yatırımlar milletin malıdır, tapusuyla satılması söz konusu değildir" dedi. Söz konusu çalışmanın, mevcut otoyolların bakım ve işletme süreçlerinin daha verimli yönetilmesi için bir "işletme hakkı devri" değerlendirmesi olduğunu belirten Bakan, nihai kararın kamu faydası gözetilerek verileceğini ifade etti.
Uraloğlu ayrıca İstanbul'un trafik yükünü hafifletmesi beklenen Nakkaş-Başakşehir yolu ve Sarıyer-Kilyos Tüneli gibi projelerin önümüzdeki yıllarda hizmete gireceği bilgisi de paylaşıldı.