BİM 1-8 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026 afişi! Yemek takımı, ayakkabılık, su arıtma cihazı, çalışma masası geliyor

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İstanbul
BİM 1-8 Kasım aktüel ürünler market kataloğu yoğun ilgi görüyor. Elektronik ev ürünlerinden davlumbaz, ocak, fırın, ütü, şarjlı süpürge, toz torbasız süpürge gibi ürünler, uygun fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. Peş peşe yayımlanan 6-8 Kasım aktüel kataloğunda giyim ürünleri dikkat çekti. Pijama takımı, termal tayt, eldiven, şal, ayakkabı, omuz çantası, ev botu, terlik çeşitleri bulunuyor. Çift Kişilik Battaniye 729 TL olurken benzer şekilde aynı markanın Nevresim Seti ise 999 TL’den kasalardan alınabilecek. Kapı Önü Paspası 99 TL, 2’li Düdüklü Tencere Seti 1.450 TL, 3 Katlı Kurutmalık 1.090 TL, 18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı ise 1.990 TL olacak. Tek Fiyat Emaye Ürünler ise 549 TL’den satışa çıkacak. Saklama kabı, makarna tabağı, cam meşrubat bardağı, desenli kupa, çerezlik seti, tepsi, fincan takımı, sabunluk seti ve diğer birçok ürün müşterileri bekleyecek.
50 İnç QNED AI MiniLED 4K Smart TV: 32500 TL
65 İnç Frameless 4K Ultra HD QLED Google TV: 28900 TL
43 İnç Full HD QLED Google TV: 12900 TL
32 İnç Full HD Android TV: 10900 TL
3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 9990 TL
Oyuncak Araçlar: 399 TL
Kutu Oyunu Çeşitleri: 349 TL
Pastel Renkler Fosforlu Kalem 4'lü: 99 TL
18 Parça Desenli Porselen Yemek Takımı: 1990 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler: 549 TL
Desenli Emaye Kase/Makarna Tabağı: 349 TL
Desenli Kahve Fincan Takımı 2'li: 319 TL
Metal Patates/Soğan Kabı: 299 TL
Metal Ekmek Kutusu: 259 TL
Amber Cam Sıvı Sabunluk Seti 2'li: 219 TL
Cam Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı: 189 TL
Kilitli Saklama Kabı ~1150 cc: 159 TL
Cam Meşrubat Bardağı 3'lü: 159 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase ~2600 cc: 149 TL
Desenli Metal Tepsili Çerezlik Seti: 149 TL
Derin Kilitli Saklama Kabı ~700 cc: 139 TL
Su Bardağı 3'lü: 139 TL
Cam Su Bardağı 3'lü: 139 TL
Desenli Rimli Tepsi: 139 TL
Desenli Kupa ~280 ml: 129 TL
Kilitli Saklama Kabı ~720 cc: 119 TL
Tokyo Gravürlü Cam Kase ~1500 cc: 109 TL
Kilitli Saklama Kabı ~375 cc: 89 TL
Desenli Meşrubat Bardağı: 85 TL
2'li Düdüklü Tencere Seti: 1450 TL
3 Katlı Kurutmalık: 1090 TL
Tava Seti: 649 TL
Çelik Kesme Panosu: 629 TL
Wok Tava ~28 cm: 429 TL
Bıçak + Soyacak Seti 4'lü: 329 TL
Akasya Kase ~20 cm: 329 TL
Saplı Örgülü Organizer: 289 TL
Tekerlekli Düzenleyici: 259 TL
Tablet Mop Temizlik Seti: 219 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu ~23 L: 219 TL
Çekmece İçi Kaşıklık: 159 TL
Bambu Sunumluk/Kesme Tahtası Çeşitleri: 139 TL
Dikiş Kutusu ~6 L: 139 TL
Kesme Panosu: 109 TL
Akasya Sunumluk Çeşitleri: 99 TL
Tek Fiyat Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 79 TL
Saklama Kabı Seti ~750 ml (3'lü): 49 TL
Tek Fiyat Silikon Mutfak Gereçleri: 45 TL
Saklama Kabı Seti ~450 ml (3'lü): 39 TL
Nofrost Buzdolabı 490 L: 35450 TL
Nofrost Buzdolabı 300 L: 22900 TL
9 kg Çamaşır Makinesi: 20900 TL
Buzdolabı 330 L: 19900 TL
8 kg Çamaşır Makinesi: 19900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi (BMS): 17900 TL
9 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 17900 TL
8 kg Çamaşır Kurutma Makinesi: 16900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi (BM): 15900 TL
Akıllı Kedi Tuvaleti: 12900 TL
Deposuz Su Arıtma Cihazı: 7500 TL
Kahve Köşesi Dolabı: 3950 TL
Kitaplıklı Çalışma Masası: 3650 TL
Kameralı Akıllı Mama Kabı: 2900 TL
2 Kapaklı Kayar Raflı Ayakkabılık: 2550 TL
Tek Kapaklı Raflı Çok Amaçlı Dolap: 2550 TL
14 Sepetli Oyuncak Dolabı: 2550 TL
Otomatik Su Pınarı: 1390 TL
Kakaolu / Limonlu Kek: 159 TL
Hindistan Cevizli Krema: 149 TL
Çiğ Karışık Kuruyemiş: 149 TL
Vanilya Aromalı Gofret: 119 TL
Kuru Meyve Çeşitleri: 109 TL
Fındıklı Krema Dolgulu Deniz Kabuğu Şekilli Çikolata: 199 TL
Ezme Çeşitleri: 199 TL
Kakaolu Fındıklı Krema: 179 TL
Granola Bar Çeşitleri: 89 TL
Bütün Bademli Tablet Çikolata: 79 TL
Yer Fıstığı Ezmeli Bol Sütlü Çikolata: 79 TL
Kurabiye Çeşitleri: 99 TL
Hindistan Cevizli Marshmallowlu Çikolatalı Kek: 59 TL
Karışık Baharat Aromalı Mısır Patlağı: 59 TL
Patates Cipsi Tarçınlı Çörek Aromalı: 52.50 TL
Patates Cipsi Tatlı ve Acı Bal Aromalı: 52.50 TL
Bitter Çikolatalı Gofret: 49 TL
Hindistan Cevizli Bar Çikolata: 49 TL
Capybara Oyuncaklı Lolipop Şeker: 49 TL
Maden Suyu 6x200 ml: 49.50 TL
Karabuğday Patlağı: 45 TL
Şekersiz Sakız Çeşitleri: 35 TL
Süt Dolgulu Çikolata Kaplamalı Kek: 25 TL
Ayçiçek Yağı Pet Şişe 5 L: 429 TL
Osmancık Pirinç 5 kg: 329 TL
Tatlı Üzüm Pekmezi 1300 g: 199 TL
Biber Salçası Çeşitleri 1450 g: 189 TL
Yerli Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 179 TL
Tahin 1 kg: 159 TL
Salatalık Turşusu 2550 g: 145 TL
Akhisar Uslu Siyah Zeytin 900 g: 149 TL
Nohut 2,5 kg: 139 TL
Pilavlık Piyazlık İri Kuru Fasülye 1 kg: 125 TL
Buğday Unu 5 kg: 115 TL
Aç Ye Ton Balığı Çeşitleri 160 g: 115 TL
Peynir Dolgulu Biber Turşusu Çeşitleri 290 g: 115 TL
Ketçap 1 kg & Mayonez 840 g Set: 119 TL
Kahve Şurubu Çeşitleri 300 ml: 99 TL
Süt Reçeli Çeşitleri 270 g: 75 TL
Lavaş Tortilla Unlüx 720 g: 64.50 TL
Glutensiz Bakliyat Makarnası Çeşitleri 250 g: 55 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg: 55 TL
Hamur Kabartma Tozu 20x10 g: 49 TL
%1,5 Yağlı Süt 1 L: 44.50 TL
Körili Noodle 5x75 g: 39.50 TL
Sos Çeşitleri: 39.50 TL
Şekerli Vanilin 20x5 g: 36 TL
Makarna Çeşitleri 500 g: 23.50 TL
Toz Deterjan 9 kg: 495 TL
Bebek Bezi: 399 TL
Yüz Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 359 TL
Yüz Bakım Kremi 50 ml: 329 TL
Göz Bakım Kremi 15 ml: 289 TL
Güneş Koruyucu Krem 50 ml: 249 TL
Tuvalet Kağıdı: 235 TL
Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 189 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı 3,5 L + 0,5 L: 189 TL
Çamaşır Suyu 5 L: 180 TL
Konsantre Yumuşatıcı 2x960 ml: 179 TL
Şampuan 600 ml: 179 TL
Tıraş Bıçağı 3 Bıçaklı Erkek: 169 TL
Kuru Kedi Maması 1,5 kg: 165 TL
Peeling 200 ml: 169 TL
Kağıt Havlu: 155 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 155 TL
El ve Vücut Kremi 400 ml: 139 TL
Tıraş Bıçağı 2 Bıçaklı Kadın: 129 TL
Katı Sabun 800 g: 129 TL
Hijyenik Ped Uzun Extra: 109 TL
Hijyenik Ped Gece Extra: 109 TL
Uzun Günlük Ped: 109 TL
Sıvı Sabun 3 L: 109 TL
Deodorant Kadın 150 ml: 119 TL
Deodorant Erkek 150 ml: 119 TL
Çek Al Mendil 3x150'li: 99 TL
Köpük Gücü 450 ml: 99 TL
Ütü Spreyi 400 ml: 89 TL
Halı Temizleyici 600 ml: 89 TL
Yetişkin Diş Macunu 75 ml + Diş Fırçası: 95 TL
Yüzey Temizlik Havlusu: 78 TL
Duş Jeli 450 ml: 69 TL
Desenli Pişirme Kağıdı 16'lı: 65 TL
Doğada Çözünebilen Islak Havlu 60'lı: 59 TL
Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili: 45 TL
Büzgülü Çöp Torbası: 35 TL
Kapaklı Islak Mendil 20'li: 25 TL
Güzellik Sabunu 90 g: 29 TL
Desenli Peçete 20'li: 19.50 TL
Yaş Kedi Maması 100 g: 20 TL
Yapay Salon Bitkileri: 1590 TL
Dönen Şehir Seti: 1190 TL
Uzaktan Kumandalı Tren: 759 TL
Öğrenci Bebek: 679 TL
Oyuncak Ev: 659 TL
Pelüşlü Oyun Evi: 449 TL
Dans Eden Robot: 399 TL
Manyetik Kıyafet / Yüz Yapma Oyunu: 379 TL
Sesli İngilizce Öğretim Seti: 369 TL
Bahçıvan / Tamir Seti: 319 TL
Tekli Arabalar: 229 TL
Römorklu Traktör: 209 TL
Dollyland Minkie Moda Bebek Seti: 199 TL
Oyuncak Ev Aletleri: 179 TL
Oyuncak Araç Çeşitleri: 179 TL
Buz Tuzağı: 129 TL
Çek Bırak Renkli Metal Arabalar: 119 TL
Hikaye Kitapları: 55 TL
Güvende Çocuk Kitapları: 45 TL
Boyama Kitapları: 45 TL
Kazanlı Ütü: 19900 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11250 TL
Şarjlı Süpürge: 11900 TL
IPL Lumea: 10250 TL
Toz Torbasız Süpürge: 7900 TL
Azur Ütü: 3990 TL
Pil Çeşitleri: 159 TL
Drone: 7250 TL
Hava Pompası ve Akü Takviye Cihazı: 2490 TL
Motosiklet Intercom Sistemi: 1990 TL
Kask Arkası Led Ekran: 1390 TL
Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak: 1130 TL
Motosiklet Motor Kaskı: 799 TL
Titreşim Engelleyicili Telefon Tutucu: 799 TL
Araç Arkası Led Yazı Şeridi: 799 TL
Motosiklet Brandası: 590 TL
Motosiklet Tozluk: 499 TL
Araç İçi Ayak Altı Aydınlatma: 499 TL
Plastik Kancalı File Ahtapod: 399 TL
Araç İçi Led Göz: 399 TL
Araç İçi Kapı Aydınlatma: 399 TL
Çocuk Emniyet Kemer Yastığı: 399 TL
Araç İçi Led Aydınlatma: 249 TL
Araç İçi Kaydırmaz: 199 TL
Araç Led Işık: 199 TL
Led Işıklı Araç İçi Küllük: 159 TL
Araç İçi Çöp Kovası: 149 TL
Oto Bel Desteği: 149 TL
Şarjlı Led Flașör: 129 TL
Araç İçi Bardak ve Telefon Tutucu: 129 TL
2 in 1 Araç İçi Telefon Tutucu ve Askılık: 129 TL
Araç Detay Temizleme Fırçası: 119 TL
Teleskopik Cam Ayna Silici: 119 TL
Tekerlek Etiketi ve Sibop Kapağı Seti: 79 TL
Araç Bagaj Lastiği: 79 TL
Çok Fonksiyonlu Temizleme Jeli: 79 TL
Fonksiyonlu Elektrikli Araç İçi Süpürge: 1750 TL
Oto Koltuk Kılıf Seti: 1190 TL
Araç İçi Kameralı Dikiz Aynası: 1190 TL
Oto Bagaj Düzenleyici Organizer: 699 TL
Carplay Wirelles Adaptörü: 799 TL
Arka Koltuk Telefon Tablet Tutucu: 799 TL
Araç Hava Temizleyici: 699 TL
Oto Kauçuk Paspas: 699 TL
Araç Park Sensörü: 699 TL
Çakmaklık Şarj Aleti: 399 TL
Araç İçi Bardaklık Telefon Tutucu: 399 TL
Araç İçi Fm Transmitter: 249 TL
Oto Bagaj Depolama Çantası: 249 TL
Araç İçi Koltuk Arkası Organizer: 229 TL
Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Bardaklık: 199 TL
Numaratörlü Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç Lastik Tamir Kit: 199 TL
Manyetik Araç Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Telefon Tutucu: 199 TL
Araç İçi Hava Nemlendirici: 189 TL
Araç İçi Telefon Tutucu ve Numaratör: 179 TL
Araç İçi Gözlük Tutucu: 149 TL
Araç Güneşlik Organizer: 149 TL
Araç İçi Telefon Tutucu: 149 TL
Kauçuk Çekçek: 139 TL
Çift Silikon Araç Cam Sileceği 45cm: 129 TL
Çift Silikon Araç Cam Sileceği 60cm: 129 TL
Araç İçi Bardak Tutucu: 99 TL
Arka Koltuk Numaratör: 49 TL