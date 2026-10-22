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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:11

BİM 1-8 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026! Hava pompası ve akü takviye cihazı, araç içi malzemeleri ve dikey süpürge geliyor...

BİM 1-8 Kasım aktüel ürünleri belli oldu. BİM marketlerde 1 Kasım'dan itibaren birçok ürün uygun fiyatları ile satışa çıkamaya hazırlanıyor. BİM'de Drone 7.250 TL, Hava pompası ve AKÜ takviye cihazı 2.490 TL, Motosiklet Brandası 590 TL, 2 lastikli motosiklet file antapad 399 TL, Kask arkası led ekran 1.390 TL, Motosiklet tozluk 499 TL, Dekoratif mini motor kaskı 799 TL, Motosiklet ıntercom sistemi 1.990 TL, Şarjlı led flaşör 129 TL, Kablosuz kompresör powerbank ve ışıldak 1.130 TL, Titreşim engelleyici telefon tutucu 799 TL, Araç içi çöp kovası 149 TL, Oto bel desteği 149 TL, Araç detay temizleme fırçası 119 TL, Araç içi bardak ve telefon tutucu 129 TL, Araç içi led aydınlatma 249 TL, Araç içi kaydırmaz ped 199 TL, LED ışıklı araç içi küllük 159 TL, Çok fonksiyonlu temizleme jeli 79 TL, Tekerlek etiketi ve sibop kapağı seti 79 TL, Araç bagaj lastiği 79 TL'den satışa çıkacak. Peki 1-8 Kasım tarihlerinde BİM markette başka hangi ürünler satışa çıkacak. İşte 1 KASIM BİM aktüel ürünleri ve fiyatları...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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BİM 1-8 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026! Hava pompası ve akü takviye cihazı, araç içi malzemeleri ve dikey süpürge geliyor...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 09:11

BİM market kataloğu belli oldu. 1 Kasım pazar gününden itibaren BİM markette birçok ürün uygun fiyatları ile raflarda olacak.  1 Kasım aktüel ürünler fırsatları arasında evlerinizde ihtiyaç duyduğunuz harika ürünler büyük indirimler ile listedeki yerlerini almış durumda. Bim Market avantajları ile 8 Kasım 2026 Pazar gününe kadar satışa sunulacak. Satışa çıkacak ürünler arasında 7.250 TL, Hava pompası ve AKÜ takviye cihazı 2.490 TL, Brandası 590 TL,  2 lastikli motosiklet file antapad 399 TL, Kask arkası led ekran 1.390 TL, Motosiklet tozluk 499 TL, Dekoratif mini motor kaskı 799 TL, Motosiklet ıntercom sistemi 1.990 TL, Şarjlı led flaşör 129 TL, Kablosuz kompresör powerbank ve ışıldak 1.130 TL, Titreşim engelleyici telefon tutucu 799 TL 

HABERİN ÖZETİ

BİM 1-8 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026! Hava pompası ve akü takviye cihazı, araç içi malzemeleri ve dikey süpürge geliyor...

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
1 Kasım Pazar gününden itibaren BİM marketlerde geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu duyuruldu.
BİM'in 1 Kasım aktüel ürünler kataloğunda drone, hava pompası ve akü takviye cihazı gibi çeşitli ürünler yer alıyor.
Ayrıca motosiklet aksesuarları, araç içi düzenleyiciler, temizlik ürünleri ve elektronik ev aletleri de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Kataloğundaki ürünler 8 Kasım 2026 Pazar gününe kadar BİM marketlerde satışta olacak.
Satışa sunulacak ürünler arasında Drone 7.250 TL, Hava pompası ve AKÜ takviye cihazı 2.490 TL, Kazanlı ütü 19.900 TL ve Şarjlı dikey süpürge 11.900 TL gibi fiyatlar dikkat çekiyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

1 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU ÜRÜNLERİ 2026 

Drone 7.250 TL 

Hava pompası ve AKÜ takviye cihazı 2.490 TL 

Motosiklet Brandası 590 TL 

2 lastikli motosiklet file antapad 399 TL 

Kask arkası led ekran 1.390 TL

Motosiklet tozluk 499 TL 

Dekoratif mini motor kaskı 799 TL 

Motosiklet ıntercom sistemi 1.990 TL 

Şarjlı led flaşör 129 TL 

Kablosuz kompresör powerbank ve ışıldak 1.130 TL 

Titreşim engelleyici telefon tutucu 799 TL 
 

 

 

BİM 1-8 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026! Hava pompası ve akü takviye cihazı, araç içi malzemeleri ve dikey süpürge geliyor...

Araç içi çöp kovası 149 TL 

Oto bel desteği 149 TL

Araç detay temizleme fırçası 119 TL 

Araç içi bardak ve telefon tutucu 129 TL

Araç içi led aydınlatma 249 TL 

Araç içi kaydırmaz ped 199 TL 

LED ışıklı araç içi küllük 159 TL 

Çok fonksiyonlu temizleme jeli 79 TL 

Tekerlek etiketi ve sibop kapağı seti 79 TL 

Araç bagaj lastiği 79 TL 

Araç içi telefon tutucu ve askılık 1129 TL 

Araç içi led göz 399 TL 

Araç içi kapı aydınlatma 399 TL 

BİM 1-8 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026! Hava pompası ve akü takviye cihazı, araç içi malzemeleri ve dikey süpürge geliyor...


 

Araç içi ayak altı aydınlatma 499 TL 

Araç arkası led yazı şeridi 799 TL 

Araç led ışık 199 TL 

Teleskopik cam/ayna silecek 119 TL 

Çocuk emniyet kemeri yastığı 399 TL 

Oto koltuk kılıf seti 1.190 TL 

Fonksiyonlu elektrikli araç içi süpürge 1.990 TL 

Araç içi koltuk arkası organizer 229 TL 

 

BİM 1-8 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026! Hava pompası ve akü takviye cihazı, araç içi malzemeleri ve dikey süpürge geliyor...

Araç içi koltuk arkası depolama çantası 249 TL 

Oto bagaj düzenleyici organizer 699 TL 

Araç içi kamera 1.190 TL 

Araç içi telefon tutucu 199 TL 

Araç içi bardaklık 199 TL 

Çakmaklık şarj aleti 399 TL 

Araç içi hava temizleyici 699 TL 

Carplay/ Wireless Adaptörü 799 TL 

Araç içi telefon tutucu 99 TL 

BİM 1-8 Kasım aktüel ürünler kataloğu 2026! Hava pompası ve akü takviye cihazı, araç içi malzemeleri ve dikey süpürge geliyor...


Araç içi telefon tutucu 199 TL 

Araç park sensörü 699 TL 

Oto paspas 699 TL  

IPL Lumea 10.250 TL 

Kazanlı ütü 19.900 TL 

Beyaz turbo cam ankastre set 11.550 TL 

Siyah turbo cam ankastre set 11.250 TL 

Ütü 3.990 TL 

Şarjlı dikey süpürge 11.900 TL 

Toz torbasız süpürge 7.900 TL 

Yapay salon bitkileri 1.590 TL 

Oyun çeşitleri

ETİKETLER
#Aktüel Ürünler
#1 Kasım
#motosiklet
#drone
#Bİm Market
#Ekonomi
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