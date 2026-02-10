BİM 13-18 Şubat aktüel kataloğunda çeşit çeşit ürün var! 5060 ekran kartlı laptop, elektrikli binilebilir scooter valiz geliyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
BİM'e bu hafta gelecek olan yeni ürünler belli oldu. Zincir market şubelerinde bu hafta 5060 ekran kartına sahip dizüstü bilgisayar peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla 77.500 TL'den satışa sunulacak. Uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar isteyenler için ise 3050 ekran kartına sahip model ise 43.900 TL'den satılacak. Ramazan bayramı öncesinde koltuklarını yenilemek isteyen vatandaşlar için ise üçlü ve ikili yataklı koltuk modelleri de satışa sunulacak. Bu ürünlerin yanı sıra ankastre ocak, bulaşık makinesi, 266L no-frost buzdolabı, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip akıllı cep telefonu da BİM aktüel kataloğunda yer aldı. Peki bu hafta BİM'e neler gelecek? İşte BİM 13-18 Şubat aktüel kataloğu...
RTX 5060 Laptop: i7 İşlemci, 16GB RAM, 1TB SSD, 8GB Ekran Kartı — 77.500 TL
Ryzen 5 Kasa: R5 7500F İşlemci, 16GB RAM, 1TB SSD, RX 7600 — 59.500 TL
RTX 3050 Laptop: i5 İşlemci, 16GB RAM, 500GB SSD, 4GB Ekran Kartı — 43.900 TL
Yetişkin Scooter Valiz: 250W Motor, 10km Menzil, 110kg Kapasite — 25.000 TL
Çocuk Scooter Valiz: 50W Motor, 5km Hız, 40kg Kapasite — 13.990 TL
Çocuk Kabin Valiz: 40L Hacim, Oturulabilir, TSA Kilit — 5.450 TL
LED Ekranlı Sırt Çantası: Uygulama Kontrollü, Powerbank Dahil — 4.250 TL
İkili Yataklı Koltuk: Metal İskelet, Silinebilir Kumaş — 12.950 TL
Tekli Yataklı Koltuk: 14 Kademeli Sırt Ayarı, Katlanır — 7.950 TL
2 Kapaklı Gardırop: 172x70x47 cm Ölçülerinde — 3.250 TL
No-Frost Buzdolabı: 266L Toplam Hacim, E Sınıfı — 15.900 TL
Bulaşık Makinesi: 4 Programlı, E Sınıfı — 10.990 TL
Su Arıtma Cihazı: Deposuz, 60W Pompalı, Kolay Filtre — 6.490 TL
Ankastre Ocak: Cam Seramik, 9 Güç Kademesi, Dokunmatik — 6.490 TL
Üçlü Koltuk (Zven): Yatak Olabilir, Ahşap Kolçak — 7.950 TL
Üçlü Koltuk (Hippo): 3 Kademeli Sırt, Krom Ayak — 12.950 TL
İkili Koltuk (Nitta): 14 Kademeli Hareketli Kollar — 7.750 TL
65 inç Ultra HD Google TV: 4K çözünürlük, Ücretsiz kurulum — 32.990 TL
43 inç Full HD QLED Android TV: HDR10 desteği, Ücretsiz kurulum — 13.490 TL
Akıllı Telefon: 4GB RAM, 128GB Hafıza, 5000 mAh Batarya — 9.350 TL
Cam Set Üstü Ocak: 4 gözlü, Gaz emniyet sistemli — 3.490 TL
Sürgülü Aspiratör: Çift filtreli, Led aydınlatmalı — 1.590 TL
Doğrayıcı: 1L Hazne, 600W güç — 1.190 TL
El Blenderı: Paslanmaz çelik bıçaklar, 900W güç — 790 TL
Tek Gözlü Elektrikli Ocak: Isı kontrollü, 1500W güç — 799 TL
Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi: 120 dakika kullanım süresi — 649 TL
Diş Fırçası Çeşitleri: Şarjlı, farklı başlık seçenekleriyle — 690 TL
Yüz Masaj Cihazı: Cilt bakım destekli — 699 TL
Yüz ve Boyun Bakım Cihazı: Üç farklı mod — 590 TL
Küçük Bakım Gereçleri: Siyah nokta temizleyici (329 TL), Kaş düzeltici (450 TL), El ayak bakım seti (290 TL), Işıklı ayna (175 TL)
Kalp Şekilli Döküm Tencere: 20 cm, İndüksiyon uyumlu — 1.490 TL
18 Parça Porselen Yemek Takımı: 6 kişilik servis, çukur tabak ve kase — 1.350 TL
Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı: 2'li set — 199 TL
Bambu Kapaklı Desenli Kupa: 400 ml — 189 TL
Pastacılık Ürünleri: Tek fiyat (Spatula, palet vb.) — 199 TL
Kahve Yanı Su Bardağı: 4'lü set — 249 TL
Kek Kalıbı Çeşitleri: Yanmaz yapışmaz yüzey — 175 TL
Diğer Mutfak: Desenli tepsi (99 TL), Narenciye sıkacağı (119 TL), Silikon set (149 TL), Borcam taşıma kabı (149 TL)
Çelik Sahan Seti: 6 parça, farklı boyutlarda — 1.150 TL
Çelik Karnıyarık Tencere: 26 cm, paslanmaz çelik — 719 TL
Çelik Derin Tencere: 20 cm, indüksiyon uyumlu — 569 TL
Kapaklı Kavurma Sacı: 32 cm — 529 TL
Kamp Gereçleri: Bıçak (599 TL), Çok amaçlı alet (829 TL)
Kase Seti: 3'lü, farklı hacimlerde — 159 TL
Banyo Seti: Sabunluk ve saklama kabı — 149 TL
Ev Düzenleme: Çekmece içi organizer (119 TL), Saklama kabı seti (79 TL), Desenli saklama kutuları (75-95 TL)