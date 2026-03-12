BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

BİM’de önümüzdeki iki hafta raflarda yerini alacak aktüel ürünler açıklandı. BİM 13 Mart aktüel kataloğunda telefon çeşitleri, televizyon, merdiven, ev tadilat ürünleri, matkap, vidalama seti, kaynak makinası gibi ürünler yer alıyor. Bu hafta cuma günü Blender seti 1.750 TL, Dijital Çay Makinesi 1.890 TL, Elektrikli Süpürge 3.500 TL, Mantar Masa Lambası 399 TL, 3+1 Basamak Merdiven 890 TL, Tavan Boyası 590 TL olacak. Ev tadilat ürünlerinden olan boyacı seti, silikon tabancası, tamir dolgusu, fırça gibi ürünler benzer şekilde reyonlarda olacak. Önümüzdeki hafta cuma günü ise Beyaz Cam Ankastre Set 15.500 TL olurken 5 farklı kol saati ise 1389 TL- 3.500 TL arasında satılacak. Alternatif olarak speaker, nostaljik radyo, güvenlik kamerası indirimli ürünler arasında yer aldı. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 13-20 Mart indirim listesi…

BİM 20 MART CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

75 İnç 4K Ultra Google Smart Led Televizyon 40.990 TL

Widi Aio Yazıcı 13.900 TL

Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL

Beyaz Cam Ankastre Set 15.500 TL

Islak Kuru Saç Düzleştirici 7500 TL

Lazer Epilasyon Buz Soğutmalı 4.990 TL

4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 7.450 TL

Kahve Ünitesi 3050 TL

5 Kapaklı Televizyon Ünitesi 2.450 TL

4 Kapaklı Konsol 3.750 TL

4 Bölmeli Ayakkabılık 3.250 TL

3 Çekmeceli Şifonyer 2.750 TL

65 İnç 4K HDR10 Nanocell Smart Televizyon 38.500 TL

Soundbar 5.250 TL

55 İnç 4K HDR10 Ultra HD Smart Televizyon 36.500 TL

43 İnç 4K HDR10 Ultra HD Smart Televizyon 32.500 TL

Kulaklık Air FS190 590 TL

Nostalji Radyo 990 TL

Hareketli Güvenlik Kamerası 889 TL

Katlanabilir Pro X Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

Cam Ankastre Set 10.750 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.690 TL

Torbasız Süpürge 4.750 TL

Turbo Tost Makinesi 2.590 TL

Vücut Bakım Seti 649 TL

Kablolu Epilatör 990 TL

Banyo Baskül 290 TL

Duş Fırçası 590 TL

Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL

Kamp Sandalyesi 349 TL

BİM 13 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65 İnç Ultra HD Google Televizyon 33.900 TL

55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 17.490 TL

A17 Akıllı Cep Telefonu 12.990 TL

4G Akıllı Cep Telefonu 14.250 TL

Smart Tank S81 Yazıcı 7.500 TL

Mantar Masa Lambası 399 TL

Blender Seti 1.750 TL

Joy Sport Sürahi Blender 1.790 TL

Elektrikli Süpürge 3.500 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven 890 TL

Beyaz Renk Tavan Boyası 590 TL

Boyacı Seti 329 TL

7 Parça Kase Seti 289 TL

Dikdörtgen Fırın Tepsisi 259 TL

Darbeli Matkap 1.290 TL

Taşlama Makinesi 1.290 TL

Tek Akülü Vidalama Seti 1.990 TL

Kaynak Makinesi 5.250 TL

Aparatlı Klozet Kapağı 399 TL

Duş Başlığı Set 5 Fonksiyonlu 199 TL

Mutfak Lavabo Musluk Ucu 175 TL

Meşrubat Bardağı Seti 399 TL

Timeless Çay Bardağı Seti 249 TL

250 cc Kupa Seti 229 TL

Yağlık Sirkelik 219 TL

Mini Makaralı Kablo 649 TL

Silikon Tabancası 149 TL

Yer Fırçası 119 TL

Zımba Tabancası 119 TL