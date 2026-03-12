BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

Kategoriler
BİM’de önümüzdeki iki hafta raflarda yerini alacak aktüel ürünler açıklandı. BİM 13 Mart aktüel kataloğunda telefon çeşitleri, televizyon, merdiven, ev tadilat ürünleri, matkap, vidalama seti, kaynak makinası gibi ürünler yer alıyor. Bu hafta cuma günü Blender seti 1.750 TL, Dijital Çay Makinesi 1.890 TL, Elektrikli Süpürge 3.500 TL, Mantar Masa Lambası 399 TL, 3+1 Basamak Merdiven 890 TL, Tavan Boyası 590 TL olacak. Ev tadilat ürünlerinden olan boyacı seti, silikon tabancası, tamir dolgusu, fırça gibi ürünler benzer şekilde reyonlarda olacak. Önümüzdeki hafta cuma günü ise Beyaz Cam Ankastre Set 15.500 TL olurken 5 farklı kol saati ise 1389 TL- 3.500 TL arasında satılacak. Alternatif olarak speaker, nostaljik radyo, güvenlik kamerası indirimli ürünler arasında yer aldı. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 13-20 Mart indirim listesi…
75 İnç 4K Ultra Google Smart Led Televizyon 40.990 TL
Widi Aio Yazıcı 13.900 TL
Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL
Beyaz Cam Ankastre Set 15.500 TL
Islak Kuru Saç Düzleştirici 7500 TL
Lazer Epilasyon Buz Soğutmalı 4.990 TL
4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 7.450 TL
Kahve Ünitesi 3050 TL
5 Kapaklı Televizyon Ünitesi 2.450 TL
4 Kapaklı Konsol 3.750 TL
4 Bölmeli Ayakkabılık 3.250 TL
3 Çekmeceli Şifonyer 2.750 TL
65 İnç 4K HDR10 Nanocell Smart Televizyon 38.500 TL
Soundbar 5.250 TL
55 İnç 4K HDR10 Ultra HD Smart Televizyon 36.500 TL
43 İnç 4K HDR10 Ultra HD Smart Televizyon 32.500 TL
Kulaklık Air FS190 590 TL
Nostalji Radyo 990 TL
Hareketli Güvenlik Kamerası 889 TL
Katlanabilir Pro X Elektrikli Bisiklet 29.990 TL
Cam Ankastre Set 10.750 TL
Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.690 TL
Torbasız Süpürge 4.750 TL
Turbo Tost Makinesi 2.590 TL
Vücut Bakım Seti 649 TL
Kablolu Epilatör 990 TL
Banyo Baskül 290 TL
Duş Fırçası 590 TL
Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL
Kamp Sandalyesi 349 TL
65 İnç Ultra HD Google Televizyon 33.900 TL
55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 17.490 TL
A17 Akıllı Cep Telefonu 12.990 TL
4G Akıllı Cep Telefonu 14.250 TL
Smart Tank S81 Yazıcı 7.500 TL
Mantar Masa Lambası 399 TL
Blender Seti 1.750 TL
Joy Sport Sürahi Blender 1.790 TL
Elektrikli Süpürge 3.500 TL
3+1 Basamak Profil Merdiven 890 TL
Beyaz Renk Tavan Boyası 590 TL
Boyacı Seti 329 TL
7 Parça Kase Seti 289 TL
Dikdörtgen Fırın Tepsisi 259 TL
Darbeli Matkap 1.290 TL
Taşlama Makinesi 1.290 TL
Tek Akülü Vidalama Seti 1.990 TL
Kaynak Makinesi 5.250 TL
Aparatlı Klozet Kapağı 399 TL
Duş Başlığı Set 5 Fonksiyonlu 199 TL
Mutfak Lavabo Musluk Ucu 175 TL
Meşrubat Bardağı Seti 399 TL
Timeless Çay Bardağı Seti 249 TL
250 cc Kupa Seti 229 TL
Yağlık Sirkelik 219 TL
Mini Makaralı Kablo 649 TL
Silikon Tabancası 149 TL
Yer Fırçası 119 TL
Zımba Tabancası 119 TL