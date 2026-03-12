Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi belli oldu. BİM’de haftanın indirimli ürünleri arasında televizyondan yazıcıya, ankastre setten, saç düzleştiriciye, ev dekorasyon ürünlerinden züccaciyeye onlarca farklı ürün yer aldı. BİM markette özellikle herkesin merakla beklediği 4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 7.450 TL, Kahve Ünitesi 3050 TL, 3 Kapaklı Televizyon Ünitesi 2.450 TL, 4 Kapaklı Konsol 3.750 TL, 4 Bölmeli Ayakkabılık 3.250 TL’den raflarda olacak. Teknoloji ürünleri reyonlarda yerini almaya hazırlanırken 5 farklı televizyon çeşidi 32.500 TL ile 38.500 TL arasında satışa sunulacak. Elektronik ev ürünlerinden ise süpürge, tost makinesi, halı ve koltuk yıkama makinesi gibi ürünler indirimli olarak müşterilerin beğenisine sunulacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.03.2026
saat ikonu 10:25
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
saat ikonu 10:25

BİM’de önümüzdeki iki hafta raflarda yerini alacak aktüel ürünler açıklandı. BİM 13 Mart aktüel kataloğunda telefon çeşitleri, televizyon, merdiven, ev tadilat ürünleri, matkap, vidalama seti, kaynak makinası gibi ürünler yer alıyor. Bu hafta cuma günü Blender seti 1.750 TL, Dijital Çay Makinesi 1.890 TL, Elektrikli Süpürge 3.500 TL, Mantar Masa Lambası 399 TL, 3+1 Basamak Merdiven 890 TL, Tavan Boyası 590 TL olacak. Ev tadilat ürünlerinden olan boyacı seti, silikon tabancası, tamir dolgusu, fırça gibi ürünler benzer şekilde reyonlarda olacak. Önümüzdeki hafta cuma günü ise Beyaz Cam Ankastre Set 15.500 TL olurken 5 farklı kol saati ise 1389 TL- 3.500 TL arasında satılacak. Alternatif olarak speaker, nostaljik radyo, güvenlik kamerası indirimli ürünler arasında yer aldı. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 13-20 Mart indirim listesi…

BİM 20 MART CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

75 İnç 4K Ultra Google Smart Led Televizyon 40.990 TL

Widi Aio Yazıcı 13.900 TL

Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

Beyaz Cam Ankastre Set 15.500 TL

Islak Kuru Saç Düzleştirici 7500 TL

Lazer Epilasyon Buz Soğutmalı 4.990 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 7.450 TL

Kahve Ünitesi 3050 TL

5 Kapaklı Televizyon Ünitesi 2.450 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

4 Kapaklı Konsol 3.750 TL

4 Bölmeli Ayakkabılık 3.250 TL

3 Çekmeceli Şifonyer 2.750 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

65 İnç 4K HDR10 Nanocell Smart Televizyon 38.500 TL

Soundbar 5.250 TL

55 İnç 4K HDR10 Ultra HD Smart Televizyon 36.500 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

43 İnç 4K HDR10 Ultra HD Smart Televizyon 32.500 TL

Kulaklık Air FS190 590 TL

Nostalji Radyo 990 TL

Hareketli Güvenlik Kamerası 889 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

Katlanabilir Pro X Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

Cam Ankastre Set 10.750 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 5.900 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.690 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

Torbasız Süpürge 4.750 TL

Turbo Tost Makinesi 2.590 TL

Vücut Bakım Seti 649 TL

Kablolu Epilatör 990 TL

Banyo Baskül 290 TL

Duş Fırçası 590 TL

Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL

Kamp Sandalyesi 349 TL

BİM 13 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65 İnç Ultra HD Google Televizyon 33.900 TL

55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 17.490 TL

A17 Akıllı Cep Telefonu 12.990 TL

4G Akıllı Cep Telefonu 14.250 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

Smart Tank S81 Yazıcı 7.500 TL

Mantar Masa Lambası 399 TL

Blender Seti 1.750 TL

Joy Sport Sürahi Blender 1.790 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

Elektrikli Süpürge 3.500 TL

3+1 Basamak Profil Merdiven 890 TL

Beyaz Renk Tavan Boyası 590 TL

Boyacı Seti 329 TL

7 Parça Kase Seti 289 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

Dikdörtgen Fırın Tepsisi 259 TL

Darbeli Matkap 1.290 TL

Taşlama Makinesi 1.290 TL

Tek Akülü Vidalama Seti 1.990 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

Kaynak Makinesi 5.250 TL

Aparatlı Klozet Kapağı 399 TL

Duş Başlığı Set 5 Fonksiyonlu 199 TL

Mutfak Lavabo Musluk Ucu 175 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

Meşrubat Bardağı Seti 399 TL

Timeless Çay Bardağı Seti 249 TL

250 cc Kupa Seti 229 TL

Yağlık Sirkelik 219 TL

Mini Makaralı Kablo 649 TL

BİM 13-20 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026! Gardırop, kahve ünitesi, ayakkabılık, şifonyer ve konsol geliyor

Silikon Tabancası 149 TL

Yer Fırçası 119 TL

Zımba Tabancası 119 TL

ETİKETLER
#elektronik
#Bİm Aktuel
#Bİm İndirimleri
#Ev Gereçleri
#Tadilat Ürünleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.