BİM 16 Ekim 2026 aktüel ürünler kataloğu 2026! Tencere çeşitleri, krep tava, bıçak, süzgeç, çok amaçlı kutu ve onlarca mutfak ürünü geliyor

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İstanbul
BİM’de 16 Ekim cuma günü önümüzdeki hafta raflarda yer alacak ürünler tek tek belli oldu. Nakışlı Gondol Terlik çeşitleri 145 TL’den satılırken farklı terlik çeşitleri ise 85 TL ile 129 TL arasında raflarda olacak. Erkek spor ayakkabı 999 TL, Erkek T Shirt çeşitleri 229 TL’den satılacak. 16 Ekim BİM aktüel kataloğunun yanı sıra 11 Ekim cuma günü ise elektronik ev ürünlerinde yüzlerce üründe indirim kampanyası başlayacak. 65 İnç 4K Google televizyon 36.500 TL olurken şarjlı süpürge 11.390 TL, Mikser 4.990 TL, Beyaz Cam Set Üstü Ocak 3.290 TL, Sürgülü Aspiratör 1.1990 TL, Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.290 TL, Buharlı ütü 1.290 TL, Çelik renkli termos 1099 TL’den satılacak. Önümüzdeki hafta cuma günü ise tencere çeşitleri, krep tava, bıçak süzgeç gibi ürünler raflarda olacak. İşte, BİM 16 Ekim aktüel ürünler market kataloğu 2026…
Fiyonklu Gondol Terlik Kadın: 145 TL
Nakışlı Gondol Terlik Kadın: 145 TL
Kalp Nakışlı Gondol Terlik Kadın: 145 TL
Örgü Desenli Terlik Kadın: 85 TL
Renkli Tüylü Terlik Kadın: 85 TL
Leopar Desenli Terlik: 85 TL
Kazayağı Desenli Terlik Kadın: 85 TL
Ekose Desenli Terlik Kadın: 85 TL
Baklava Desenli Terlik Kadın: 85 TL
Ağzı Tüylü Terlik Kadın: 95 TL
Çiçek Desenli Terlik Kadın: 95 TL
Kalp Desenli Terlik Kadın: 95 TL
Tüylü Gondol Terlik: 119 TL
Leopar Desenli Gondol Terlik: 119 TL
Ekose Desenli Terlik Erkek: 95 TL
Keçe Terlik Kadın: 95 TL
Keçe Terlik Erkek: 95 TL
Fiyonk Nakışlı Terlik Kadın: 99 TL
Kare Desenli Gondol Terlik Erkek: 129 TL
Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek: 129 TL
Ayıcık Desenli Terlik Kadın: 109 TL
Meyve Desenli Terlik Kadın: 109 TL
Çiçek Aksesuarlı Terlik Kadın: 109 TL
Rengarenk Terlik Kadın: 109 TL
Yumak (Farklı renklerde): 89 TL
Patik Çorap Erkek: 79 TL
Spor Ayakkabı Erkek: 999 TL
Spor Ayakkabı Kadın: 999 TL
Eşofman Altı Erkek: 399 TL
Tişört Erkek: 229 TL
Ev Giyim Takımı Kadın: 999 TL
Bralet Kadın: 209 TL
Tayt Kadın: 299 TL
Yoga Çorabı Kadın: 65 TL
Çorap Erkek: 129 TL
Spor Çantası: 439 TL
Desenli Soket Çorap Kadın: 59 TL
Termal Tayt Kadın: 249 TL
Patlı Pijama Takımı Erkek: 429 TL
Polarılı Kapitöne Atkı: 299 TL
Oduncu Gömlek Erkek: 319 TL
Şemsiye: 219 TL
Atlet Erkek: 279 TL
Atlet Kadın: 250 TL
Boxer Erkek: 249 TL
Slip Kadın: 179 TL
Tek Fiyat Çelik Ürünler (Tencere): 399 TL
Tava -28 cm: 329 TL
Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz -340 ml: 49 TL
Cam Saklama Kabı Seti -340 ml: 149 TL
Gravürlü Cam Kupa Seti -200 ml: 149 TL
Valeria Su Bardağı -400 ml: 119 TL
Valeria Meşrubat Bardağı -460 ml: 129 TL
Servis Tabağı: 159 TL
Kapaklı Dikdörtgen Tencere -1950 cc: 319 TL
Renkli Cam Çay Tabağı -12 cm: 249 TL
Renkli Cam Pasta Tabağı -21 cm: 349 TL
Ayaklı Cam Sunum Tabağı -27,5 cm: 329 TL
Bambu Tablalı Kalıp Şekilli Sunumluk: 349 TL
Krep Tava -26 cm: 289 TL
Kek Kalıbı: 169 TL
Bıçak Çeşitleri (Santoku, Şef, Ekmek, Soyma): 159 TL
Süzgeç -17 cm: 99 TL
Kare Badya -9,5 L: 65 TL
Saklama Kabı Seti: 199 TL
Kapaklı Düzenleyici -5000 ml: 59 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu -15 L: 149 TL
Sabunluklu 2 Katlı Şampuanlık: 169 TL
Şeffaf Askı Seti: 75 TL
Tekerlekli Organizer 4 Katlı: 299 TL
Bot Saklama Kutusu: 109 TL
Ayakkabı Kutusu Kadın: 73 TL
Şarjlı Süpürge: 11.390 TL
Kablosuz Dikey Süpürge: 11.390 TL
Stand Mikser İnci Beyazı: 4.990 TL
Beyaz Cam Set Üstü Ocak: 3.290 TL
Sürgülü Aspiratör: 1.990 TL
Karayel Islak & Kuru Elektrikli Süpürge: 2.990 TL
Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 5.900 TL
Buharlı Ütü: 1.290 TL
Diş Fırçası Çeşitleri: 490 TL
Üflemeli Saç Düzleştirici: 2.500 TL
Saç Düzleştirici: 375 TL
Saç Düzleştirici Maşa 2si1 Arada: 699 TL
Döner Başlıklı Şarjlı Diş Fırçası: 299 TL
Şarjlı Diş Fırçası: 299 TL
Yüz Masaj Cihazı Guasha: 499 TL
Led Işıklı Ayna: 129 TL
65 İnç 4K QLED HDR Google TV: 36.500 TL
55 İnç Frameless 4K UHD Tizen OS Smart QLED TV: 21.500 TL
Bebek Arabası Bardak + Telefon Tutucu: 399 TL
Araç İçi Baskılı Tablet Tutuculu Seyahat Tepsisi: 399 TL
Araç İçi Baskılı Bez Güneşlik: 199 TL
Bebek Arabası Kanca + 2'li Tutucu: 175 TL
Yağlayıcı Ve Pas Sökücü 150 ml: 149 TL
2 K Hızlı Yapıştırıcı 200 ml: 139 TL
Kauçuklu Tokmak 250 g: 179 TL
Bits Tornavida Seti 28in1: 290 TL
Maket Bıçağı Eco Yedekli (10): 59 TL
Kemer Dilici 6 Uçlu: 249 TL
Çok İşlevli Testere Seti: 199 TL
Mini Kıl Testere 150 mm: 49 TL
Düz Kontrol Kalemi: 49 TL
Kontrol Kalemi İzolasyon Bandı Seti: 79 TL
6'lı Tornavida Seti: 199 TL
Çelik Renkli Termos -750 ml: 1.099 TL
Eğitici Plak Çalar: 859 TL
Bas Bırak Sevimli Bebek Arabası: 169 TL
Oyuncak Kumandalı Bebek Arabası: 849 TL
Sevimli Banyo Oyuncağı Ördek: 109 TL
Oyuncak Kurmalı Yengeç: 369 TL
Oyuncak Pelüş Tavşanım (-45 cm): 499 TL
Oyuncak Müzikal Telefon: 319 TL
Ahşap Tak Çak: 199 TL
Akıllı Şekiller: 259 TL
Oyuncak Kule Çeşitleri: 159 TL
Yürüyüş Arkadaşım: 159 TL
Pelüş Bez Bebek (-40 cm): 319 TL