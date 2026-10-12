BİM 20-21 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026! Çamaşır/bulaşık makinesi, cam temizleme robotu, kahve köşesi ve buzdolabı çeşitleri geliyor...

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İstanbul
20-21 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu 2026! BİM'in önümüzdeki haftalarda satışa çıkacak ürünleri belli oldu. 20 Ekim salı ve 21 Ekim çarşamba tarihlerinden itibaren BİM makete onlarca indirimli ürün gelecek. 20-21 Ekim tarihlerinde satışa çıkacak ürünler arasında beyaz eşya ve ev mobilya ürünleri dikkat çekiyor. Ayrıca gıda ve temizlik malzemesi ürünlerindeki indirimde öne çıkıyor. 20-21 Ekim tarihlerinde Nofrost buzdolabı key 490 NFS 35.450 TL , Nofrost buzdolabı key 300 NFE 22.900 TL, Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL, Cam temizleme robotu 3.750 TL, 3 kapaklı gardırop 5.990 TL, Çekmeceli TV sehpası 4.290 TL'den satışa çıkacak. Peki 20-21 Ekim tarihlerinde BİM markette başka hangi ürünler var? İşte BİM 20-21 Ekim aktüel ürünleri ve fiyatları...
Nofrost buzdolabı key 490 NFS 35.450 TL
Nofrost buzdolabı key 300 NFE 22.900 TL
Buzdolabı Key 330 STE 19.900 TL
8 kg çamaşır makinesi key 810 cm 19.900 TL
7 kg çamaşır makinesi key 712 cm 17.900 TL
9 kg çamaşır kurutma makinesi key 90 km 17.900 TL
9 kg çamaşır makinesi key 910 cm 20.900 TL
8 kg çamaşır kurutma makinesi key 80 km 15.900 TL
4 programlı bulaşık makinesi key 4014 BMS 17.900 TL
4 programlı bulaşık makinesi Key 4014 BM 15.900 TL
Cam temizleme robotu 3.750 TL
3 kapaklı gardırop 5.990 TL
Çekmeceli TV sehpası 4.290 TL
3 kapaklı gardırop 4.750 TL
4 kapaklı tek çekmeceli kahve köşesi 4.990 TL
Çamaşır makinesi dolabı 2.990 TL
Sürgülü tablalı çamaşır ve kurutma makinesi dolabı 3.590 TL
Çekmeceli çalışma masası 2.990 TL
Kadayıf Topu Çeşitleri 350 g 165 TL
Acılı Soğan Halka 450 g 62 TL
Kriket Patates 1000 g 125 TL
Pizza Tost 200 g 79,50 TL
Dondurulmuş Tatlı 230 g 399 TL
Çıtır Tavuk Bonfile 320 g 129 TL
Piliç Sarma 1000 g 99 TL
Soslu Piliç Kanat 1000 g 219 TL
Süzme Yoğurt 400 g 79,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g 399 TL
Şeftalili Pastörize Süt 1 L 59,00 TL
Riviera Zeytinyağı 5 L 899 TL
Ayçiçek Yağı 5 L 449 TL
Baldo Pirinç 5 kg 369 TL
Bulgur Çeşitleri 1 kg 38 TL
Tagliatelle Makarna 400 g 69 TL
Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 g 99 TL
Sade Çekme Helva 240 g 89 TL
Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 g 59 TL
Çekme Helve Çeşitleri 240 g 99 TL
Fındık Kremalı Gofret 2x22 g 58 TL
Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret 30,1 g 35 TL
Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi 800 g 89 TL