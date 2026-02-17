Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Ramazan ayına özel kampanyalar, indirimler ve hesaplı fiyatlar, zincir market müşterilerini bekleyecek. Bu hafta cuma günü özellikle teknoloji ürünlerinden olan 4GB DDR Ram Özellikli Tablet 4.990 TL, 8GB/256 Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL, Kablosuz Kulaklık 899 TL, Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı 3.990 TL olacak. İki farklı özellikli televizyon ise indirimiyle dikkat çekti. 65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL, 55 İnç 4K Ultra HD Nanocell Televizyon ise 32.490 TL’den satışa sunulacak. Elektronik ev aletlerinden kettle, baskül, süpürge, koltuk yıkama makinesi, blender, bu hafta BİM’e gelen ürünler arasında yer aldı. Önümüzdeki hafta ise özellikle evlilik hazırlığı içinde olanlar için beyaz eşyada kampanyalar reyonlarda olacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 10:37

BİM’de yepyeni haftanın aktüel indirimleri belli oldu. 20 Şubat cuma günü Kelebek Kurutmalık 719 TL, Ütü Masası 879 TL, Çay Fincan Seti 279 TL, Çaydanlık ise 749 TL’den raflarda olacak. BİM market müdavimlerinin hevesle beklediği Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL, Halı/Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL, El Blender Seti ise 1.690 TL’den satışa sunulacak. Saç şekillendirme ürünlerinden olan Düzleştirici 999 TL, Wag Maşası 799 TL, Otomatik Dönen Saç Maşası ise 1.250 TL’den müşterileri bekleyecek. Erkekler için Kişisel Bakım Seti 349 TL, Saç-Sakal Düzleştirici 599 TL’de ve Sıfır Tıraş Makinesi 549 TL’den satışa sunulacak. BİM 24 Şubat aktüel kataloğunda ise Ramazan ayına özel ürünler gelecek. Peynir, sucuk, salam, yoğurt, mısır yağı, zeytinyağı ve temel gıda ürünleri indirime girecek. Peki BİM’de cuma neler var? İşte, BİM 20-24 Şubat aktüel indirimler ve fiyat listeleri…

BİM 20 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL

55 İnç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Televizyon 32.490 TL

32 İnç Full HD Qled Televizyon 8.990 TL

Taşınabilir Fotoğraf Makinesi 3.990 TL

8GB Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

S40 Tablet 4.990 TL

Kablosuz Kulaklık 899 TL

Karaoke Mikrofon 599 TL

Akıllı Duvar Priz 399 TL

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL

Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

Led Işıklı Su Isıtıcı (Kettle) 549 TL

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

Dijital Baskül Siyah 399 TL

Halı Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL

Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

El Blender Set 1.690 TL

Saç Şekillendirici ve Düzleştirici 999 TL

Kelebek Kurutmalık 719 TL

Ütü Masası 879 TL

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

2 Katlı Şampuanlık 249 TL

Sensörlü Çöp Kovası 599 TL

Pijama Takımı (Erkek/Kadın) 359 TL

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

Banyo Paspas Seti 279 TL

215 cc Çay Fincan Seti 279 TL

Çaydanlık 749 TL

BİM 24 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU (RAMAZAN’A ÖZEL)

Rende Mozzarella Peyniri 200 Gram 89,50 TL

1000 Gram Yarım Yağlı Tava Peyniri 199 TL

2x150 Gr Krem Peynir 62,50 TL

350 Gr Dilimli Dana SUCUK 219 tl

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

1000 Gr Eritme Peyniri 299 TL

3000 Gr Az Yağlı Yoğurt 119 TL

5 Litre Mısır Yağı 379 TL

1 Litre Naturel Sızma Zeytinyağı 329 TL

5000 Gr Pirinç 275 TL

500 Gr Makarna Çeşitleri 24,75 TL

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,50 TL

Helva Çeşitleri 59,50 TL

1000 Gram Tahin 169 TL

1 Kg Bulgur 32,50 TL

10 Kg Toz Deterjan Renkliler ve Beyazlar 399 TL

Lavabo Fayans Temizleyici 89 TL

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

9 Kg Çamaşır Makinesi 16.500 TL

NoFrost Buzdolabı 27.900 TL

Çamaşır Kurutma Makinesi 13.900 TL

Cam Temizleme Robotu 7.990 TL

Çift Kişilik Yaylı Yatak 7.990 TL

Tek Kişilik Torba Yaylı Yatak 4.690 TL

BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

ETİKETLER
#Bİm Aktuel
#Bİm İndirimleri
#20 Şubat Bİm
#24 Şubat Bİm
#Ramazan Ürünleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.