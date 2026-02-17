BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

Kategoriler
BİM’de yepyeni haftanın aktüel indirimleri belli oldu. 20 Şubat cuma günü Kelebek Kurutmalık 719 TL, Ütü Masası 879 TL, Çay Fincan Seti 279 TL, Çaydanlık ise 749 TL’den raflarda olacak. BİM market müdavimlerinin hevesle beklediği Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL, Halı/Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL, El Blender Seti ise 1.690 TL’den satışa sunulacak. Saç şekillendirme ürünlerinden olan Düzleştirici 999 TL, Wag Maşası 799 TL, Otomatik Dönen Saç Maşası ise 1.250 TL’den müşterileri bekleyecek. Erkekler için Kişisel Bakım Seti 349 TL, Saç-Sakal Düzleştirici 599 TL’de ve Sıfır Tıraş Makinesi 549 TL’den satışa sunulacak. BİM 24 Şubat aktüel kataloğunda ise Ramazan ayına özel ürünler gelecek. Peynir, sucuk, salam, yoğurt, mısır yağı, zeytinyağı ve temel gıda ürünleri indirime girecek. Peki BİM’de cuma neler var? İşte, BİM 20-24 Şubat aktüel indirimler ve fiyat listeleri…
65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL
55 İnç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Televizyon 32.490 TL
32 İnç Full HD Qled Televizyon 8.990 TL
Taşınabilir Fotoğraf Makinesi 3.990 TL
8GB Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL
S40 Tablet 4.990 TL
Kablosuz Kulaklık 899 TL
Karaoke Mikrofon 599 TL
Akıllı Duvar Priz 399 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL
Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL
Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL
Led Işıklı Su Isıtıcı (Kettle) 549 TL
Dijital Baskül Siyah 399 TL
Halı Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL
Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL
El Blender Set 1.690 TL
Saç Şekillendirici ve Düzleştirici 999 TL
Kelebek Kurutmalık 719 TL
Ütü Masası 879 TL
2 Katlı Şampuanlık 249 TL
Sensörlü Çöp Kovası 599 TL
Pijama Takımı (Erkek/Kadın) 359 TL
Banyo Paspas Seti 279 TL
215 cc Çay Fincan Seti 279 TL
Çaydanlık 749 TL
Rende Mozzarella Peyniri 200 Gram 89,50 TL
1000 Gram Yarım Yağlı Tava Peyniri 199 TL
2x150 Gr Krem Peynir 62,50 TL
350 Gr Dilimli Dana SUCUK 219 tl
1000 Gr Eritme Peyniri 299 TL
3000 Gr Az Yağlı Yoğurt 119 TL
5 Litre Mısır Yağı 379 TL
1 Litre Naturel Sızma Zeytinyağı 329 TL
5000 Gr Pirinç 275 TL
500 Gr Makarna Çeşitleri 24,75 TL
Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,50 TL
Helva Çeşitleri 59,50 TL
1000 Gram Tahin 169 TL
1 Kg Bulgur 32,50 TL
10 Kg Toz Deterjan Renkliler ve Beyazlar 399 TL
Lavabo Fayans Temizleyici 89 TL
9 Kg Çamaşır Makinesi 16.500 TL
NoFrost Buzdolabı 27.900 TL
Çamaşır Kurutma Makinesi 13.900 TL
Cam Temizleme Robotu 7.990 TL
Çift Kişilik Yaylı Yatak 7.990 TL
Tek Kişilik Torba Yaylı Yatak 4.690 TL