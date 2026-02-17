BİM 20-24 Şubat aktüel ürünler kataloğu 2026! (Ramazan’a özel) Teknoloji ürünleri, elektronik ev eşyaları, masa ve beyaz eşyada dev kampanya

BİM’de yepyeni haftanın aktüel indirimleri belli oldu. 20 Şubat cuma günü Kelebek Kurutmalık 719 TL, Ütü Masası 879 TL, Çay Fincan Seti 279 TL, Çaydanlık ise 749 TL’den raflarda olacak. BİM market müdavimlerinin hevesle beklediği Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL, Halı/Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL, El Blender Seti ise 1.690 TL’den satışa sunulacak. Saç şekillendirme ürünlerinden olan Düzleştirici 999 TL, Wag Maşası 799 TL, Otomatik Dönen Saç Maşası ise 1.250 TL’den müşterileri bekleyecek. Erkekler için Kişisel Bakım Seti 349 TL, Saç-Sakal Düzleştirici 599 TL’de ve Sıfır Tıraş Makinesi 549 TL’den satışa sunulacak. BİM 24 Şubat aktüel kataloğunda ise Ramazan ayına özel ürünler gelecek. Peynir, sucuk, salam, yoğurt, mısır yağı, zeytinyağı ve temel gıda ürünleri indirime girecek. Peki BİM’de cuma neler var? İşte, BİM 20-24 Şubat aktüel indirimler ve fiyat listeleri…

BİM 20 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL

55 İnç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Televizyon 32.490 TL

32 İnç Full HD Qled Televizyon 8.990 TL

Taşınabilir Fotoğraf Makinesi 3.990 TL

8GB Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL

S40 Tablet 4.990 TL

Kablosuz Kulaklık 899 TL

Karaoke Mikrofon 599 TL

Akıllı Duvar Priz 399 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL

Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

Led Işıklı Su Isıtıcı (Kettle) 549 TL

Dijital Baskül Siyah 399 TL

Halı Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL

Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL

El Blender Set 1.690 TL

Saç Şekillendirici ve Düzleştirici 999 TL

Kelebek Kurutmalık 719 TL

Ütü Masası 879 TL

2 Katlı Şampuanlık 249 TL

Sensörlü Çöp Kovası 599 TL

Pijama Takımı (Erkek/Kadın) 359 TL

Banyo Paspas Seti 279 TL

215 cc Çay Fincan Seti 279 TL

Çaydanlık 749 TL

BİM 24 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU (RAMAZAN’A ÖZEL)

Rende Mozzarella Peyniri 200 Gram 89,50 TL

1000 Gram Yarım Yağlı Tava Peyniri 199 TL

2x150 Gr Krem Peynir 62,50 TL

350 Gr Dilimli Dana SUCUK 219 tl

1000 Gr Eritme Peyniri 299 TL

3000 Gr Az Yağlı Yoğurt 119 TL

5 Litre Mısır Yağı 379 TL

1 Litre Naturel Sızma Zeytinyağı 329 TL

5000 Gr Pirinç 275 TL

500 Gr Makarna Çeşitleri 24,75 TL

Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,50 TL

Helva Çeşitleri 59,50 TL

1000 Gram Tahin 169 TL

1 Kg Bulgur 32,50 TL

10 Kg Toz Deterjan Renkliler ve Beyazlar 399 TL

Lavabo Fayans Temizleyici 89 TL

9 Kg Çamaşır Makinesi 16.500 TL

NoFrost Buzdolabı 27.900 TL

Çamaşır Kurutma Makinesi 13.900 TL

Cam Temizleme Robotu 7.990 TL

Çift Kişilik Yaylı Yatak 7.990 TL

Tek Kişilik Torba Yaylı Yatak 4.690 TL