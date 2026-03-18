BİM 20-27 Mart aktüel ürünler kataloğu 2026 yayımlandı! Çeyiz seti, semaver, mini fırın, hava nemlendirici ve çelik termos geliyor

BİM markette yepyeni indirimler müşterilere özel fiyatlarla satışa sunulmayı bekliyor. Önümüzdeki hafta bayram sonrası kampanyalar, şimdiden yoğun ilgi görürken reyonlarda olacak ürünler merakla araştırılıyor. BİM’de 27 Mart aktüel kataloğunda televizyondan, para sayma makinesine, akıllı cep telefonununda, sakal tıraş makinesine, kameradan, yemek takımına, çaydanlıktan tencere çeşitlerine geniş bir ürün yelpazesi yer aldı. Valiz çeşitleri 699 TL ile 899 TL arasında satışa sunulurken 2’li Paspas Seti 475 TL, El Mikseri 990 TL, Çay Makinesi 1.790 TL, Ölçü Kaplı Çubuk Blender 990 TL, Şarjlı Süpürge 6.749 TL, 50 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 15.250 TL, Katlanabilir Saç Kurutma Makinesi 799 TL, Smart Kamera 1.190 TL, Çelik Sahan 799 TL, Çelik Karnıyarık Tencere 950 TL, Derin Tencere 900 TL olacak. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 20-27 Mart aktüel ürünler kataloğu…

BİM 27 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Çeyiz Seti 7.990 TL

Hamur Yoğurma Makinesi 4.750 TL

Şarjlı Vakumlu Cam Temizleyici 999 TL

Dijital Yeni Nesil Semaver 3.249 TL

Mini Fırın 1.990 TL

Çay Makinesi 1.790 TL

El Mikseri 990 TL

Ölçü Kaplı Çubuk Blender 990 TL

Mega Blender 2.190 TL

Şarjlı Tuz Ve Baharat Öğütücü 890 TL

50 İnç Frameless Ultra HD Qled Google Televizyon 15.250 TL

7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 19.990 TL

32 İnç Hd Ready 10 Android Televizyon 6.500 TL

Para Sayma Makinesi 3.750 TL

256 Gb Akıllı Cep Telefonu 13.290 TL

1 Litre Renkli Çelik Termos 1.150 TL

2 Litre Çelik Termos 829 TL

Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.990 TL

Smart Kamera 1.190 TL

30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.750 TL

48 Parça Kare Fileli Dekorlu Yemek Takımı 6.490 TL

Meşrubat Bardağı 139 TL

Çaydanlık 1.190 TL

Ayaklı Su Bardağı 279 TL

12 Parça Çay Takımı 579 TL

Ayaklı Servis Tabağı 299 TL

Şef Bıçağı 379 TL

Mutfak Bıçağı 319 TL

Çelik Karnıyarık Tencere 950 TL

Derin Tencere 900 TL

Tava 575 TL

Servis Tabağı 199 TL

6’lı Dondurma/Tatlı Kasesi 249 TL

Oval Tepsi 349 TL

Ahşap Görünümlü 6’lı Banyo Seti 429 TL

Küçük Boy Valiz 699 TL

Orta Boy Valiz 799 TL

Büyük Boy Valiz 899 TL

2’li Banyo Paspas Seti 475 TL

Oyuncak Mutfak Seti 999 TL

Vakumlu Elektrik Süpürgesi 529 TL

BİM 20 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Katlanabilir Pro X Elektrikli Bisiklet 29.990 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.750 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.250 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 5900 TL

Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.690 TL

Toz Torbasız Süpürge 4.750 TL

Mikrodalga Fırın 2.590 TL

Saç Kurutma Makinesi 950 TL

Banyo Baskül Dijital Cam 290 TL

Kablolu Epilatör 990 TL

Vücut Bakım Seti 649 TL

65 İnç 4K HDR10 Nanocell Smart Televizyon 38.500 TL

Soundbar S30 A 5.250 TL

65 İnç 4K HD10 Ultra HD Smart Televizyon 32.500 TL

Kablolu Speaker 399 TL

Kulaklık Air 590 TL

Kapaklı Süzgeçli Renkli Cam Sürahi 319 TL

Renkli Cam Su Şişesi 149 TL

6’lı Çay Bardağı 129 TL

Emaye Tepsi 179 TL

Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL

Kamp Sandalyesi 349 TL

Ahşap Öğrenme Kulesi 1.290 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 1.690 TL

Ahşap Arafa Rafı 249 tl

Ranforce Çarşaf Seti 359 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 509 TL

Sırt Çantası 529 TL

Katlanabilir Spor Çantası 299 TL

Pijama Takımı Erkek 399 TL

Pijama Takımı Kadın 399 TL

Spor Ayakkabı Kadın 549 TL

Spor Ayakkabı Erkek 399 TL

Ledli Motosiklet Sırt Çantası 4.990 TL

Lazer Epilasyon Buz Soğutmalı 4.900 TL

4 Kapaklı 2 Çekmeceli Gardırop 7.450 TL

40 cm Derinlik Kahve Ünitesi 3.050 TL

3 Kapaklı TV Ünitesi 2.450 TL

4 Kapaklı Konsol 3.750 TL

4 Bölmeli Ayakkabılık 3.250 TL

3 Çekmeceli Şifonyer 2.750 TL

Kol Saati Çeşitleri 1.389 TL - 3.500 TL