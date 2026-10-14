BİM 25 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 broşürü: Halı, banyo paspası, masa örtüsü, termos çeşitleri, ve giyim ürünleri geliyor

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İstanbul
BİM marketlerinde indirim rüzgarı tüm hızıyla devam ediyor. Çeşit çeşit aktüel katalogları raflarda yerini almaya hazırlanırken yoğun ilgi görüyor. Özellikle sanat tutkunları için yayımlanan yeni katalogda şövale ve tuval seti, ahşap manken, fırça seti, tablo yapım seti, taş sanat seti, vazo boyama seti, silikon tabancası gibi ürünler reyonlarda yerini alacak. Seramik Vazo Boyama Seti 399 TL olurken Damga/Mühür Seti ise 279 TL’den satışa çıkacak. Şövale ve Tuval Seti 199 TL, Fırça Seti 249 TL’den alıcılarını bekleyecek. BİM marketlerinde alternatif olarak 23 Ekim, 20 Ekim, 18 Ekim, 16 Ekim’de aktüel indirimlere aşağıdan gözatabilirsiniz. İşte, BİM 16, 18, 20, 23 ve 25 Ekim aktüel ürünler broşürü ve fiyat listeleri…
2 Litre Kamp Termosu 1.990 TL
1.5 Litre Kamp Termosu 1.790 TL
3 Bölmeli Ayakkabılık: 1.690 TL
Piyano ve Mikrofon Seti: 699 TL
Yarım Fermuarlı Sweatshirt Kadın (S/M/L/XL): 599 TL
Seramik Vazo Boyama Seti (Büyük): 599 TL
Spor Çanta (43x28x14 cm): 579 TL
Pantolon Kadın (S/M/L/XL): 479 TL
Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti: 459 TL
Bambu Banyo Paspası (50x80 cm / 70x120 cm): 449 TL
Hobi Pens Seti (3'lü): 449 TL
Termal Çorap 3'lü (39-42 / 43-46): 429 TL
Seramik Vazo Boyama Seti (Küçük): 399 TL
Seramik Boyama Seti (5'li): 349 TL
Sıcak Silikon Tabancası Seti: 349 TL
Kapüşonlu Sweatshirt Erkek (S/M/L/XL): 299 TL
Kapüşonlu Sweatshirt Kadın (S/M/L/XL): 299 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (160x200 cm +25 cm): 279 TL
Oyuncak Metal Burunlu Tren: 279 TL
Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem Seti: 279 TL
Eğlenceli Tuval ve Taş Sanat Seti: 279 TL
Damga/Mühür Seti: 279 TL
Panduf Çeşitleri (36-41): 259 TL
Şarj ve Göl Oyunu: 259 TL
Vintage Makas Seti: 249 TL
Ahşap Keçeli Puzzle Birleştirme Oyunu: 249 TL
Ahşap Kabartma Tablo Yapım Seti: 249 TL
Pul Şekilli Deliğeç: 249 TL
Ahşap Manken (30 cm): 249 TL
Fırça Seti (7'li): 249 TL
Eşofman Altı Erkek (S/M/L/XL): 219 TL
Eşofman Altı Kadın (S/M/L/XL): 219 TL
Dinozor & Robot Dönüşen Robot: 219 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (100x200 cm +25 cm): 199 TL
Şövale ve Tuval Seti: 199 TL
Bul ve Çevir Hafıza Oyunu: 189 TL
Sök Tak Oyuncak Araba: 179 TL
Su İtici Kar Eldiveni: 179 TL
Mutfak Halısı (60x100 cm / 45x60 cm): 169 TL
Polar Bere: 149 TL
Masa Örtüsü (160x160 cm): 139 TL
Sevimli Oyuncak Bebek: 139 TL
Favori Yünler (7'li Yumak): 129 TL
Trend Cake Yumak (~200 g): 129 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak: 119 TL
Polar Eldiven: 119 TL
Polar Balaklawa: 119 TL
Oyuncak Yapım Setleri: 109 TL
Akvaryum İnsanları: 109 TL
Renkli/Desenli Bant Seti (10'lu): 109 TL
Polar Bere: 99 TL
Polar Boyunluklu Bere: 99 TL
Soket Çorap (36-40): 99 TL
Boxer Erkek: 99 TL
Kitap Görünümlü Saklama Kutusu: 99 TL
Çek Bırak Metal Arabalar: 99 TL
Mantar Pano / Tuval Ürünü: 99 TL
Külotlu Çorap Kadın: 89 TL
Soket Çorap (39-42): 85 TL
Sıcak Su Torbası (1.7 L): 79 TL
Kurulama Bezi (40x60 cm): 59 TL
Toka Çeşitleri: 59 TL
Hareketli Işıklı Top: 59 TL
Hikaye Kitapları: 55 TL
Köpük Hamur: 39 TL
Teki Oyun Hamuru (4'lü Set): 35 TL
Tekli Çorap Çeşitleri: 32 TL
Koli Bandı (45 mm x 100 m): 29 TL
Olta Makarası (5+1 bilyalı sistem / 4000-6000): 1.790 TL
Karbon Olta Kamışı (3.60 m): 1.690 TL
Karbon Olta Kamışı (3.00 m): 1.250 TL
Hobi Olta Takımı: 899 TL
Olta Seti (2.10 m kamış): 399 TL
Hobi ve Balıkçı Çantası: 259 TL
Balıkçı Pensesi (Kılıflı): 219 TL
Balıkçı Seti (Çanta, misina, iğne seti): 199 TL
Olta Misinası (100 m): 179 TL
Organizer Kutu (23 Bölmeli): 149 TL
Balıkçı Çantası (70x40x40 cm): 149 TL
Misina Makara: 139 TL
Kafa Lambası: 129 TL
Yem Bağlama İpi (50 m): 129 TL
Balık Pulu Temizleyici: 99 TL
Balıkçı Makası: 69 TL
No-Frost Buzdolabı (KEY 490 NFS): 35.450 TL
No-Frost Buzdolabı (KEY 300 NFE): 22.900 TL
Çamaşır Makinesi (9 kg - KEY 910 CM): 20.900 TL
Buzdolabı (KEY 330 STE): 19.900 TL
Çamaşır Makinesi (8 kg - KEY 810 CM): 19.900 TL
Bulaşık Makinesi (4 Programlı - KEY 4014 BMS): 17.900 TL
Çamaşır Makinesi (7 kg - KEY 712 CM): 17.900 TL
Çamaşır Kurutma Makinesi (9 kg - KEY 90 KM): 17.900 TL
Bulaşık Makinesi (4 Programlı - KEY 4014 BM): 15.900 TL
Çamaşır Kurutma Makinesi (8 kg - KEY 80 KM): 15.900 TL
3 Kapaklı Gardırop (Hampton): 5.990 TL
4 Kapaklı Tek Çekmeceli Kahve Köşesi: 4.990 TL
3 Kapaklı Gardırop: 4.750 TL
Çekmeceli TV Sehpalığı: 4.290 TL
Cam Temizleme Robotu: 3.750 TL
Sürgü Tablalı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı: 3.590 TL
Çamaşır Makinesi Dolabı: 2.990 TL
Çalışma Masası (Hampton Çekmeceli): 2.990 TL
Riviera Zeytinyağı (5 L): 899 TL
Ayçiçek Yağı (5 L): 449 TL
Dondurulmuş Tatlı (230 g): 399 TL
Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 399 TL
Tost Peyniri (1500 g): 399 TL
Baldo Pirinç (5 kg): 369 TL
Eritme Peyniri (1000 g): 369 TL
Süzme Çiçek Balı (1 kg): 365 TL
Kangal Sucuk (400 g): 299 TL
Tava Peyniri (1000 g): 229 TL
Soslu Piliç Kanat (1000 g): 219 TL
Yağlı Yoğurt (3000 g): 199 TL
Frankfurter Sosis (250 g): 199 TL
İkili Set Üzüm Pekmezi (500 g) + Tahin (400 g): 189 TL
Kakaolu Mısır Gevreği (2x700 g): 189 TL
Labne (3x180 g): 179 TL
Kadayıf Topu Çeşitleri (350 g): 165 TL
Siyah Zeytin Yağlı Kara (900 g): 159 TL
Yağlı Yoğurt (3000 g): 149 TL
Pralin Dolgulu Çikolata (250 g): 149 TL
Beyaz Çikolata Kaplamalı Bisküvi (105 g): 149 TL
Çıtır Tavuk Bonfile (320 g): 129 TL
Ketçap (610 g) + Mayonez (380 g) Set: 129 TL
Kriket Patates (1000 g): 125 TL
Lazanya (500 g): 120 TL
Oyun Kumandası Figürlü Çikolata (70 g): 119 TL
Meyveli Kefir (1 L): 109 TL
Paket Margarin (4x250 g): 109 TL
Piliç Sarma (1000 g): 99 TL
Kakao Kaplamalı Pişmaniye (200 g): 99 TL
Çekme Helve Çeşitleri (240 g): 99 TL
Sade Çekme Helva (240 g): 89 TL
Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi (800 g): 89 TL
Yaprak Sarma (400 g): 89,50 TL
Kakao Kremalı Mini Kruvasan (185 g): 85 TL
Pizza Tost (200 g): 79,50 TL
Süzme Yoğurt (400 g): 79,50 TL
Ayran (2 L): 79,50 TL
Figürlü Sütlü Çikolata (6x11 g): 79 TL
Kare Çikolata (100 g): 79 TL
Meyve Aromalı Çikolata Kaplı Kek (182 g): 75 TL
Kakaolu Fındık Kreması (400 g): 69 TL
Tagliatelle Makarna (400 g): 69 TL
Krem Şanti (150 g) & Pudra Şekeri (150 g): 69 TL
Süt (1 L, %2,5 Yağlı): 65 TL
Pirinç Patlağı (120 g): 65 TL
Karamel Mini Kek (210 g): 65 TL
Sos Çeşitleri (Sriracha/Barbekü/Hardal): 64,50 TL
Acılı Soğan Halka (450 g): 62 TL
Şeftalili Pastörize Süt (1 L): 59 TL
Sade ve Kakaolu Pişmaniye (150 g): 59 TL
Fındık Kremalı Gofret (2x22 g): 58 TL
Kuru Mürver & Yaban Mersinli Probiyotik İçecek (250 ml): 49,50 TL
Piliç Füme (150 g): 49 TL
Kakaolu Kek (200 g): 49 TL
Makarna Sos Çeşitleri (52 g / 50 g): 49,50 TL
Kayısı & Keten Tohumlu Kefir (250 ml): 44,50 TL
Süt (1 L, %0,5 Yağlı): 42,50 TL
Antep Fıstıklı Çikolata (35 g): 42 TL
Tam Buğdaylı Tortilla Lavaş (360 g): 39 TL
Hindi Fıstıklı Salam (2x50 g): 39 TL
Bulgur Çeşitleri (1 kg): 38 TL
Makarna Sos Çeşitleri (360 g): 37,50 TL
Yumuşak Şeker (140 g): 35 TL
Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret (30,1 g): 35 TL
Şekersiz Sakız Çeşitleri (27 g): 35 TL
Domates Parçacıklı Rende Burcu (675 g): 35 TL
Çiya Tohumu (10x8 g): 35 TL
Peynirli Soğanlı Patlayan Kraker (90 g): 32 TL
Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi (72 g): 28,50 TL
Keten Tohumu (10x8 g): 24 TL
Susamlı Çubuk Kraker (120 g): 23,50 TL
Fındıklı Çikolata (40,5 g): 19,50 TL
Makarna Çeşitleri (500 g): 19,75 TL
Ayran (200 ml): 10 TL
Fındık Kremalı Gofret (39 g): 9 TL
65 İnc AI Qned Mini Led 4K Smart Tv: 45.900 TL
55 İnc AI Qned Mini Led 4K Smart Tv: 37.500 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL
Akıllı Telefon (6GB/128GB): 8.500 TL
Akıllı Telefon (4GB/128GB): 6.900 TL
Espresso Tam Otomatik Makine: 15.900 TL
Yarı Otomatik Espresso Makinesi: 4.900 TL
Soundbar: 4.990 TL
Buharlı Temizleyici: 4.490 TL
Süper Hiz İzon Eğitim Seti: 999 TL
Tost Makinesi: 2.690 TL
Mini Blender Set: 1.990 TL
Türk Kahvesi Makinesi: 1.890 TL
Filtre Kahve Makinesi: 1.890 TL
Çay Makinesi: 1.890 TL
SmoothMix Personal Blender: 1.890 TL
Şarjlı Damacana Pompası: 1.990 TL
Steam Flow Buharlı Ütü: 1.590 TL
Neopren Dumbble Set (2 kg): 659 TL
Boyun ve Omuz Masaj Aleti: 1.290 TL
Boyun Masaj Aleti İstımalı: 1.090 TL
Bel Masaj Aleti: 1.190 TL
Sırt Masaj Cihazı: 1.090 TL
Omuz & Diz Masaj Aleti: 1.090 TL
Neopren Dumbble Set (1 kg): 289 TL
Boks İçin Lapa: 359 TL
Kapı Barı: 359 TL
Kapı Barı: 145 TL
Pilates Egzersiz Roller: 279 TL
Yoga/Pilates Çemberi: 289 TL
El Kavrama Seti: 189 TL
Yoga/Pilates Gergi Bantları: 219 TL
Bel Esnetme Egzersiz Aleti: 399 TL
Kettlebell: 319 TL
Portatif Boks Antrenman Torbası: 479 TL
Şıxpack Ems Sistem: 299 TL
Plates Yoga Barı: 229 TL
Pilates Topu: 279 TL
Direnç Bandı: 149 TL
Powerband Seti: 549 TL
Çok Amaçlı Push Up Bar Aparatı: 279 TL
Loop Band Seti: 289 TL
Egzersiz Matı: 299 TL
Süngerli El Yayı: 129 TL
6 Başlıklı Masaj Aleti: 899 TL
Isıtmalı ve Titreşimli Özel Gün Karın Kemeri: 599 TL
Baş Masaj Cihazı: 549 TL
Masaj Üstü Telefon Tutucu: 99 TL
Şarjlı Damacana Pompası 800p: 199 TL
Spor Ayakkabı Erkek: 999 TL
Spor Ayakkabı Kadın: 999 TL
Ev Giyim Takımı Kadın: 999 TL
Spor Çantası: 439 TL
Çelik Tencere / Ürün: 399 TL
Eşofman Altı Erkek: 399 TL
Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere: 319 TL
Tavuk / Krep Tava: 329 TL
Renkli Cam Pasta Tabağı: 349 TL
Bambu Tablalı Kalp Şekilli Sunumluk: 349 TL
Renkli Ayaklı Cam Sunum Tabağı: 329 TL
Tayt Kadın: 299 TL
Oduncu Gömlek Erkek: 319 TL
Tekerlekli Organizer (4 Katlı): 299 TL
Krep Tava: 289 TL
T-shirt Erkek: 229 TL
Bralet Kadın: 209 TL
Kek Kalıbı: 189 TL
Slip Kadın: 179 TL
Frezya Servis Tabağı (3'lü): 159 TL
Bıçak Çeşitleri: 159 TL
Dora Yumak: 89 TL
Kristal Yumak: 89 TL
Patik Çorap Erkek (2'li set): 79 TL
Bot Saklama Kutusu: 109 TL
Ayakkabı Kutusu Erkek: 89 TL
Ayakkabı Kutusu Kadın: 79 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (15 L): 149 TL
Saklama Kabı Seti (17'li): 199 TL
Kare Badya (9,5 L): 65 TL
Süzgeç: 99 TL
Kapaklı Düzenleyici (5000 ml): 59 TL
Şeffaf Askı Seti (6'lı): 75 TL
Sabunluklu 2 Katlı Şampuanlık: 169 TL
Renkli Cam Çay Tabağı (6'lı): 249 TL
Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz: 49 TL
Cam Saklama Kabı Seti (340 ml): 149 TL
Gravürlü Cam Kupa Seti (200 ml): 149 TL
Su Bardağı (~400 ml): 119 TL
Meşrubat Bardağı (~460 ml): 129 TL
Fiyonklu Gondol Terlik Kadın: 145 TL
Nakişli Gondol Terlik Kadın: 145 TL
Kalp Nakişli Gondol Terlik Kadın: 145 TL
Kare Desenli Gondol Terlik Erkek: 129 TL
Tüylü Gondol Terlik Kadın: 119 TL
Leopar Desenli Gondol Terlik Kadın: 119 TL
Ayıcık Desenli Terlik Kadın: 109 TL
Meyve Desenli Terlik Kadın: 109 TL
Çiçek Aksesuarlı Terlik Kadın: 109 TL
Ponponlu Terlik Kadın: 109 TL
Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek: 109 TL
Fiyonk Nakişli Terlik Kadın: 99 TL
İnci Aksesuarlı Terlik Kadın: 99 TL
Ağzı Tüylü Terlik Kadın: 95 TL
Çiçek Desenli Terlik Kadın: 95 TL
Kalp Desenli Terlik Kadın: 95 TL
Ekose Desenli Terlik Erkek: 95 TL
Keçe Terlik Kadın: 95 TL
Keçe Terlik Erkek: 95 TL
Örgü Desenli Terlik Kadın: 85 TL
Renkli Tüylü Terlik Kadın: 85 TL
Leopar Desenli Terlik Kadın: 85 TL
Kazayağı Desenli Terlik Kadın: 85 TL
Ekose Desenli Terlik Kadın: 85 TL
Baklava Desenli Terlik Kadın: 85 TL
Termal Tayt Kadın: 249 TL
Patlı Pijama Takımı Erkek: 429 TL
Polarılı Kapitone Atkı: 299 TL
Desenli Soket Çorap Kadın (2'li): 59 TL
Yoga Çorabı Kadın: 65 TL
Reebok Çorap Erkek: 129 TL
Şemsiye: 219 TL
Atlet Erkek: 279 TL
Atlet Kadın: 259 TL
Boxer Erkek: 249 TL