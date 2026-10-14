BİM 25 Ekim aktüel ürünler kataloğu 2026 broşürü: Halı, banyo paspası, masa örtüsü, termos çeşitleri, ve giyim ürünleri geliyor



BİM marketlerinde indirim rüzgarı tüm hızıyla devam ediyor. Çeşit çeşit aktüel katalogları raflarda yerini almaya hazırlanırken yoğun ilgi görüyor. Özellikle sanat tutkunları için yayımlanan yeni katalogda şövale ve tuval seti, ahşap manken, fırça seti, tablo yapım seti, taş sanat seti, vazo boyama seti, silikon tabancası gibi ürünler reyonlarda yerini alacak. Seramik Vazo Boyama Seti 399 TL olurken Damga/Mühür Seti ise 279 TL’den satışa çıkacak. Şövale ve Tuval Seti 199 TL, Fırça Seti 249 TL’den alıcılarını bekleyecek. BİM marketlerinde alternatif olarak 23 Ekim, 20 Ekim, 18 Ekim, 16 Ekim’de aktüel indirimlere aşağıdan gözatabilirsiniz. İşte, BİM 16, 18, 20, 23 ve 25 Ekim aktüel ürünler broşürü ve fiyat listeleri…

BİM 25 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

2 Litre Kamp Termosu 1.990 TL

1.5 Litre Kamp Termosu 1.790 TL

3 Bölmeli Ayakkabılık: 1.690 TL

Piyano ve Mikrofon Seti: 699 TL

Yarım Fermuarlı Sweatshirt Kadın (S/M/L/XL): 599 TL

Seramik Vazo Boyama Seti (Büyük): 599 TL

Spor Çanta (43x28x14 cm): 579 TL

Pantolon Kadın (S/M/L/XL): 479 TL

Kristal Taşlı Tablo Yapım Seti: 459 TL

Bambu Banyo Paspası (50x80 cm / 70x120 cm): 449 TL

Hobi Pens Seti (3'lü): 449 TL

Termal Çorap 3'lü (39-42 / 43-46): 429 TL

Seramik Vazo Boyama Seti (Küçük): 399 TL

Seramik Boyama Seti (5'li): 349 TL

Sıcak Silikon Tabancası Seti: 349 TL

Kapüşonlu Sweatshirt Erkek (S/M/L/XL): 299 TL

Kapüşonlu Sweatshirt Kadın (S/M/L/XL): 299 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf (160x200 cm +25 cm): 279 TL

Oyuncak Metal Burunlu Tren: 279 TL

Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem Seti: 279 TL

Eğlenceli Tuval ve Taş Sanat Seti: 279 TL

Damga/Mühür Seti: 279 TL

Panduf Çeşitleri (36-41): 259 TL

Şarj ve Göl Oyunu: 259 TL

Vintage Makas Seti: 249 TL

Ahşap Keçeli Puzzle Birleştirme Oyunu: 249 TL

Ahşap Kabartma Tablo Yapım Seti: 249 TL

Pul Şekilli Deliğeç: 249 TL

Ahşap Manken (30 cm): 249 TL

Fırça Seti (7'li): 249 TL

Eşofman Altı Erkek (S/M/L/XL): 219 TL

Eşofman Altı Kadın (S/M/L/XL): 219 TL

Dinozor & Robot Dönüşen Robot: 219 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf (100x200 cm +25 cm): 199 TL

Şövale ve Tuval Seti: 199 TL

Bul ve Çevir Hafıza Oyunu: 189 TL

Sök Tak Oyuncak Araba: 179 TL

Su İtici Kar Eldiveni: 179 TL

Mutfak Halısı (60x100 cm / 45x60 cm): 169 TL

Polar Bere: 149 TL

Masa Örtüsü (160x160 cm): 139 TL

Sevimli Oyuncak Bebek: 139 TL

Favori Yünler (7'li Yumak): 129 TL

Trend Cake Yumak (~200 g): 129 TL

Polar Eldiven Kesik Parmak: 119 TL

Polar Eldiven: 119 TL

Polar Balaklawa: 119 TL

Oyuncak Yapım Setleri: 109 TL

Akvaryum İnsanları: 109 TL

Renkli/Desenli Bant Seti (10'lu): 109 TL

Polar Bere: 99 TL

Polar Boyunluklu Bere: 99 TL

Soket Çorap (36-40): 99 TL

Boxer Erkek: 99 TL

Kitap Görünümlü Saklama Kutusu: 99 TL

Çek Bırak Metal Arabalar: 99 TL

Mantar Pano / Tuval Ürünü: 99 TL

Külotlu Çorap Kadın: 89 TL

Soket Çorap (39-42): 85 TL

Sıcak Su Torbası (1.7 L): 79 TL

Kurulama Bezi (40x60 cm): 59 TL

Toka Çeşitleri: 59 TL

Hareketli Işıklı Top: 59 TL

Hikaye Kitapları: 55 TL

Köpük Hamur: 39 TL

Teki Oyun Hamuru (4'lü Set): 35 TL

Tekli Çorap Çeşitleri: 32 TL

Koli Bandı (45 mm x 100 m): 29 TL



BİM 23 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE FİYAT LİSTESİ

Olta Makarası (5+1 bilyalı sistem / 4000-6000): 1.790 TL

Karbon Olta Kamışı (3.60 m): 1.690 TL

Karbon Olta Kamışı (3.00 m): 1.250 TL

Hobi Olta Takımı: 899 TL

Olta Seti (2.10 m kamış): 399 TL

Hobi ve Balıkçı Çantası: 259 TL

Balıkçı Pensesi (Kılıflı): 219 TL

Balıkçı Seti (Çanta, misina, iğne seti): 199 TL

Olta Misinası (100 m): 179 TL

Organizer Kutu (23 Bölmeli): 149 TL

Balıkçı Çantası (70x40x40 cm): 149 TL

Misina Makara: 139 TL

Kafa Lambası: 129 TL

Yem Bağlama İpi (50 m): 129 TL

Balık Pulu Temizleyici: 99 TL

Balıkçı Makası: 69 TL

BİM 20 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026



No-Frost Buzdolabı (KEY 490 NFS): 35.450 TL

No-Frost Buzdolabı (KEY 300 NFE): 22.900 TL

Çamaşır Makinesi (9 kg - KEY 910 CM): 20.900 TL

Buzdolabı (KEY 330 STE): 19.900 TL

Çamaşır Makinesi (8 kg - KEY 810 CM): 19.900 TL

Bulaşık Makinesi (4 Programlı - KEY 4014 BMS): 17.900 TL

Çamaşır Makinesi (7 kg - KEY 712 CM): 17.900 TL

Çamaşır Kurutma Makinesi (9 kg - KEY 90 KM): 17.900 TL

Bulaşık Makinesi (4 Programlı - KEY 4014 BM): 15.900 TL

Çamaşır Kurutma Makinesi (8 kg - KEY 80 KM): 15.900 TL

3 Kapaklı Gardırop (Hampton): 5.990 TL

4 Kapaklı Tek Çekmeceli Kahve Köşesi: 4.990 TL

3 Kapaklı Gardırop: 4.750 TL

Çekmeceli TV Sehpalığı: 4.290 TL

Cam Temizleme Robotu: 3.750 TL

Sürgü Tablalı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Dolabı: 3.590 TL

Çamaşır Makinesi Dolabı: 2.990 TL

Çalışma Masası (Hampton Çekmeceli): 2.990 TL

Riviera Zeytinyağı (5 L): 899 TL

Ayçiçek Yağı (5 L): 449 TL

Dondurulmuş Tatlı (230 g): 399 TL

Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 399 TL

Tost Peyniri (1500 g): 399 TL

Baldo Pirinç (5 kg): 369 TL

Eritme Peyniri (1000 g): 369 TL

Süzme Çiçek Balı (1 kg): 365 TL

Kangal Sucuk (400 g): 299 TL

Tava Peyniri (1000 g): 229 TL

Soslu Piliç Kanat (1000 g): 219 TL

Yağlı Yoğurt (3000 g): 199 TL

Frankfurter Sosis (250 g): 199 TL

İkili Set Üzüm Pekmezi (500 g) + Tahin (400 g): 189 TL

Kakaolu Mısır Gevreği (2x700 g): 189 TL

Labne (3x180 g): 179 TL

Kadayıf Topu Çeşitleri (350 g): 165 TL

Siyah Zeytin Yağlı Kara (900 g): 159 TL

Yağlı Yoğurt (3000 g): 149 TL

Pralin Dolgulu Çikolata (250 g): 149 TL

Beyaz Çikolata Kaplamalı Bisküvi (105 g): 149 TL

Çıtır Tavuk Bonfile (320 g): 129 TL

Ketçap (610 g) + Mayonez (380 g) Set: 129 TL

Kriket Patates (1000 g): 125 TL

Lazanya (500 g): 120 TL

Oyun Kumandası Figürlü Çikolata (70 g): 119 TL

Meyveli Kefir (1 L): 109 TL

Paket Margarin (4x250 g): 109 TL

Piliç Sarma (1000 g): 99 TL

Kakao Kaplamalı Pişmaniye (200 g): 99 TL

Çekme Helve Çeşitleri (240 g): 99 TL

Sade Çekme Helva (240 g): 89 TL

Çifte Kavrulmuş Pötibör Bisküvi (800 g): 89 TL

Yaprak Sarma (400 g): 89,50 TL

Kakao Kremalı Mini Kruvasan (185 g): 85 TL

Pizza Tost (200 g): 79,50 TL

Süzme Yoğurt (400 g): 79,50 TL

Ayran (2 L): 79,50 TL

Figürlü Sütlü Çikolata (6x11 g): 79 TL

Kare Çikolata (100 g): 79 TL

Meyve Aromalı Çikolata Kaplı Kek (182 g): 75 TL

Kakaolu Fındık Kreması (400 g): 69 TL

Tagliatelle Makarna (400 g): 69 TL

Krem Şanti (150 g) & Pudra Şekeri (150 g): 69 TL

Süt (1 L, %2,5 Yağlı): 65 TL

Pirinç Patlağı (120 g): 65 TL

Karamel Mini Kek (210 g): 65 TL

Sos Çeşitleri (Sriracha/Barbekü/Hardal): 64,50 TL

Acılı Soğan Halka (450 g): 62 TL

Şeftalili Pastörize Süt (1 L): 59 TL

Sade ve Kakaolu Pişmaniye (150 g): 59 TL

Fındık Kremalı Gofret (2x22 g): 58 TL

Kuru Mürver & Yaban Mersinli Probiyotik İçecek (250 ml): 49,50 TL

Piliç Füme (150 g): 49 TL

Kakaolu Kek (200 g): 49 TL

Makarna Sos Çeşitleri (52 g / 50 g): 49,50 TL

Kayısı & Keten Tohumlu Kefir (250 ml): 44,50 TL

Süt (1 L, %0,5 Yağlı): 42,50 TL

Antep Fıstıklı Çikolata (35 g): 42 TL

Tam Buğdaylı Tortilla Lavaş (360 g): 39 TL

Hindi Fıstıklı Salam (2x50 g): 39 TL

Bulgur Çeşitleri (1 kg): 38 TL

Makarna Sos Çeşitleri (360 g): 37,50 TL

Yumuşak Şeker (140 g): 35 TL

Fındık Kaplamalı Kakaolu Krema Dolgulu Top Gofret (30,1 g): 35 TL

Şekersiz Sakız Çeşitleri (27 g): 35 TL

Domates Parçacıklı Rende Burcu (675 g): 35 TL

Çiya Tohumu (10x8 g): 35 TL

Peynirli Soğanlı Patlayan Kraker (90 g): 32 TL

Bisküvi Parçacıklı Sütlü Çikolata Kaplamalı Karamelli Bisküvi (72 g): 28,50 TL

Keten Tohumu (10x8 g): 24 TL

Susamlı Çubuk Kraker (120 g): 23,50 TL

Fındıklı Çikolata (40,5 g): 19,50 TL

Makarna Çeşitleri (500 g): 19,75 TL

Ayran (200 ml): 10 TL

Fındık Kremalı Gofret (39 g): 9 TL



BİM 18 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

65 İnc AI Qned Mini Led 4K Smart Tv: 45.900 TL

55 İnc AI Qned Mini Led 4K Smart Tv: 37.500 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 11.550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 11.250 TL

Akıllı Telefon (6GB/128GB): 8.500 TL

Akıllı Telefon (4GB/128GB): 6.900 TL

Espresso Tam Otomatik Makine: 15.900 TL

Yarı Otomatik Espresso Makinesi: 4.900 TL

Soundbar: 4.990 TL

Buharlı Temizleyici: 4.490 TL

Süper Hiz İzon Eğitim Seti: 999 TL

Tost Makinesi: 2.690 TL

Mini Blender Set: 1.990 TL

Türk Kahvesi Makinesi: 1.890 TL

Filtre Kahve Makinesi: 1.890 TL

Çay Makinesi: 1.890 TL

SmoothMix Personal Blender: 1.890 TL

Şarjlı Damacana Pompası: 1.990 TL

Steam Flow Buharlı Ütü: 1.590 TL

Neopren Dumbble Set (2 kg): 659 TL

Boyun ve Omuz Masaj Aleti: 1.290 TL

Boyun Masaj Aleti İstımalı: 1.090 TL

Bel Masaj Aleti: 1.190 TL

Sırt Masaj Cihazı: 1.090 TL

Omuz & Diz Masaj Aleti: 1.090 TL

Neopren Dumbble Set (1 kg): 289 TL

Boks İçin Lapa: 359 TL

Kapı Barı: 359 TL

Kapı Barı: 145 TL

Pilates Egzersiz Roller: 279 TL

Yoga/Pilates Çemberi: 289 TL

El Kavrama Seti: 189 TL

Yoga/Pilates Gergi Bantları: 219 TL

Bel Esnetme Egzersiz Aleti: 399 TL

Kettlebell: 319 TL

Portatif Boks Antrenman Torbası: 479 TL

Şıxpack Ems Sistem: 299 TL

Plates Yoga Barı: 229 TL

Pilates Topu: 279 TL

Direnç Bandı: 149 TL

Powerband Seti: 549 TL

Çok Amaçlı Push Up Bar Aparatı: 279 TL

Loop Band Seti: 289 TL

Egzersiz Matı: 299 TL

Süngerli El Yayı: 129 TL

6 Başlıklı Masaj Aleti: 899 TL

Isıtmalı ve Titreşimli Özel Gün Karın Kemeri: 599 TL

Baş Masaj Cihazı: 549 TL

Masaj Üstü Telefon Tutucu: 99 TL

Şarjlı Damacana Pompası 800p: 199 TL

BİM 16 EKİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU VE FİYATLARI

Spor Ayakkabı Erkek: 999 TL

Spor Ayakkabı Kadın: 999 TL

Ev Giyim Takımı Kadın: 999 TL

Spor Çantası: 439 TL

Çelik Tencere / Ürün: 399 TL

Eşofman Altı Erkek: 399 TL

Borcam Kapaklı Dikdörtgen Tencere: 319 TL

Tavuk / Krep Tava: 329 TL

Renkli Cam Pasta Tabağı: 349 TL

Bambu Tablalı Kalp Şekilli Sunumluk: 349 TL

Renkli Ayaklı Cam Sunum Tabağı: 329 TL

Tayt Kadın: 299 TL

Oduncu Gömlek Erkek: 319 TL

Tekerlekli Organizer (4 Katlı): 299 TL

Krep Tava: 289 TL

T-shirt Erkek: 229 TL

Bralet Kadın: 209 TL

Kek Kalıbı: 189 TL

Slip Kadın: 179 TL

Frezya Servis Tabağı (3'lü): 159 TL

Bıçak Çeşitleri: 159 TL

Dora Yumak: 89 TL

Kristal Yumak: 89 TL

Patik Çorap Erkek (2'li set): 79 TL

Bot Saklama Kutusu: 109 TL

Ayakkabı Kutusu Erkek: 89 TL

Ayakkabı Kutusu Kadın: 79 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu (15 L): 149 TL

Saklama Kabı Seti (17'li): 199 TL

Kare Badya (9,5 L): 65 TL

Süzgeç: 99 TL

Kapaklı Düzenleyici (5000 ml): 59 TL

Şeffaf Askı Seti (6'lı): 75 TL

Sabunluklu 2 Katlı Şampuanlık: 169 TL

Renkli Cam Çay Tabağı (6'lı): 249 TL

Gravürlü Cam Kapaklı Kavanoz: 49 TL

Cam Saklama Kabı Seti (340 ml): 149 TL

Gravürlü Cam Kupa Seti (200 ml): 149 TL

Su Bardağı (~400 ml): 119 TL

Meşrubat Bardağı (~460 ml): 129 TL

Fiyonklu Gondol Terlik Kadın: 145 TL

Nakişli Gondol Terlik Kadın: 145 TL

Kalp Nakişli Gondol Terlik Kadın: 145 TL

Kare Desenli Gondol Terlik Erkek: 129 TL

Tüylü Gondol Terlik Kadın: 119 TL

Leopar Desenli Gondol Terlik Kadın: 119 TL

Ayıcık Desenli Terlik Kadın: 109 TL

Meyve Desenli Terlik Kadın: 109 TL

Çiçek Aksesuarlı Terlik Kadın: 109 TL

Ponponlu Terlik Kadın: 109 TL

Ekose Desenli Gondol Terlik Erkek: 109 TL

Fiyonk Nakişli Terlik Kadın: 99 TL

İnci Aksesuarlı Terlik Kadın: 99 TL

Ağzı Tüylü Terlik Kadın: 95 TL

Çiçek Desenli Terlik Kadın: 95 TL

Kalp Desenli Terlik Kadın: 95 TL

Ekose Desenli Terlik Erkek: 95 TL

Keçe Terlik Kadın: 95 TL

Keçe Terlik Erkek: 95 TL

Örgü Desenli Terlik Kadın: 85 TL

Renkli Tüylü Terlik Kadın: 85 TL

Leopar Desenli Terlik Kadın: 85 TL

Kazayağı Desenli Terlik Kadın: 85 TL

Ekose Desenli Terlik Kadın: 85 TL

Baklava Desenli Terlik Kadın: 85 TL

Termal Tayt Kadın: 249 TL

Patlı Pijama Takımı Erkek: 429 TL

Polarılı Kapitone Atkı: 299 TL

Desenli Soket Çorap Kadın (2'li): 59 TL

Yoga Çorabı Kadın: 65 TL

Reebok Çorap Erkek: 129 TL

Şemsiye: 219 TL

Atlet Erkek: 279 TL

Atlet Kadın: 259 TL

Boxer Erkek: 249 TL