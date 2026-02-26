BİM 27 Şubat aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! Şarjlı süpürge, otomatik kahve makinesi, porselen ve tencere ürünleri geliyor

Kategoriler
BİM’de yeni haftanın indirimleri için cuma günü merakla bekleniyordu. BİM’de yarın satışa sunulacak aktüel ürünler, Ramazan ayına özel fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. BİM 20 şubat cuma günü kablosuz kulaklık 899 TL, Akıllı Tablet 4.990 TL, Karaoke Mikrofon 599 TL, Akıllı Duvar Priz 399 TL, Led Işıklı Kettle 549 TL, El Blender Set 1.690 TL, Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL, Kelebek Kurutmalık 719 TL, Ütü Masası 879 TL, Çay Fincan 279 TL, Çaydanlık 749 TL’den satışa sunulacak. Yeni ev dizaynı yapmaya hazırlananlar için ise beyaz cam ankastre set 9.990 TL olurken benzer ürünün siyah renklisi ise 9.500 TL’den satışa sunulacak. Kişisel bakım ürünleri, teknoloji ürünler ve diğer birçok malzemede dev kampanyalar müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 20-27 Şubat aktüel indirimler kataloğu…
Tam Otomatik Espresso Makinesi 15.900 TL
Şarjlı Dikey Süpürge 11.490 TL
Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL
Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.100 TL
Speaker 1.390 TL
Plastik Basamaklı 4+1 Merdiven 1.490 TL
Saç Kurutma Makinesi 890 TL
Dijital Tost Makinesi 3.900 TL
Çift Kişilik Battaniye 599 TL
Tek Kişilik Battaniye 525 TL
Pijama Altı 185 TL
Spor Çantası 469 TL
Kadife Organizer Büyük 109 TL
Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL
2’li Düdüklü Tencere Seti 1.290 TL
Tek Fiyat Çelik Ürünler 369 TL
28 cm Wok Tava 289 TL
Alüminyum Döküm Şekilli Pankek Tava 369 TL
Karnıyarık Tencere 649 TL
Çelik Kesme Panosu 499 TL
15 lt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 109 TL
Tek Fiyat Porselen Tabak Çeşitleri 69 TL
65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL
55 İnç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Televizyon 32.490 TL
32 İnç Full HD Qled Televizyon 8.990 TL
Taşınabilir Fotoğraf Makinesi 3.990 TL
8GB Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL
S40 Tablet 4.990 TL
Kablosuz Kulaklık 899 TL
Karaoke Mikrofon 599 TL
Akıllı Duvar Priz 399 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL
Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL
Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL
Led Işıklı Su Isıtıcı (Kettle) 549 TL
Dijital Baskül Siyah 399 TL
Halı Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL
Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL
Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL
El Blender Set 1.690 TL
Saç Şekillendirici ve Düzleştirici 999 TL
Kelebek Kurutmalık 719 TL
Ütü Masası 879 TL
2 Katlı Şampuanlık 249 TL
Sensörlü Çöp Kovası 599 TL
Pijama Takımı (Erkek/Kadın) 359 TL
Banyo Paspas Seti 279 TL
215 cc Çay Fincan Seti 279 TL
Çaydanlık 749 TL