SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

BİM 27 Şubat aktüel ürünler kataloğu satışa çıkıyor! Şarjlı süpürge, otomatik kahve makinesi, porselen ve tencere ürünleri geliyor

BİM 27 Şubat cuma aktüel ürünler kataloğu yarın raflarda yerini almaya hazırlanıyor. BİM bu hafta cuma günü süpürgeden, buharlı temizleme cihazına, android led televizyondan, saç kurutma makinesine, plastik basamaklı merdivenden, diş arayıcı temizleyicisine onlarca farklı ürün reyonlarda yerini alacak. BİM’de cuma indirimlerinde Çift Kişilik Battaniye 599 TL, Espresso Tam Otomatik Makine 15.900 TL, Sarjlı Dikey Süpürge 11.490 TL, Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL, Mini Quartz Isıtıcı 549 TL’den satışa sunulacak. Dijital Tost Makinesi 3.900 TL olurken 4+1 Merdiven ise 1.490 TL’den reyonlarda olacak. Alternatif olarak porselen tabak çeşitleri, bıçak çeşitleri, saklama kabı ve diğer birçok ufak mutfak ürünü müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 27 Şubat cuma aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 09:47

BİM’de yeni haftanın indirimleri için cuma günü merakla bekleniyordu. BİM’de yarın satışa sunulacak aktüel ürünler, Ramazan ayına özel fiyatlarıyla müşterileri bekleyecek. BİM cuma günü kablosuz kulaklık 899 TL, Akıllı Tablet 4.990 TL, Karaoke Mikrofon 599 TL, Akıllı Duvar Priz 399 TL, Led Işıklı Kettle 549 TL, El Blender Set 1.690 TL, Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL, Kelebek Kurutmalık 719 TL, Ütü Masası 879 TL, Çay Fincan 279 TL, Çaydanlık 749 TL’den satışa sunulacak. Yeni ev dizaynı yapmaya hazırlananlar için ise beyaz cam ankastre set 9.990 TL olurken benzer ürünün siyah renklisi ise 9.500 TL’den satışa sunulacak. Kişisel bakım ürünleri, teknoloji ürünler ve diğer birçok malzemede dev kampanyalar müşterileri bekleyecek. Peki BİM’de bu cuma neler var? İşte, BİM 20-27 Şubat aktüel indirimler kataloğu…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
BİM, 20 ve 27 Şubat tarihlerinde geçerli olacak aktüel ürünler kampanyalarıyla teknoloji, ev aletleri, mutfak ve kişisel bakım kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesini indirimli fiyatlarla müşterilerine sunuyor.
BİM, 20 ve 27 Şubat tarihlerinde iki ayrı aktüel ürünler kataloğu yayınladı.
Kampanyalar, Ramazan ayına özel fiyatlarla teknoloji, beyaz eşya, mutfak ve kişisel bakım ürünlerini kapsıyor.
20 Şubat kataloğunda kablosuz kulaklık, akıllı tablet, ankastre set ve halı koltuk yıkama makinesi gibi ürünler öne çıkıyor.
27 Şubat kataloğunda tam otomatik espresso makinesi, şarjlı dikey süpürge ve 2'li düdüklü tencere seti gibi ürünler dikkat çekiyor.
İndirimli ürünler arasında ayrıca küçük ev aletleri, tekstil ve çeşitli mutfak gereçleri de bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

YENİ BİM 27 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tam Otomatik Espresso Makinesi 15.900 TL

Şarjlı Dikey Süpürge 11.490 TL

Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı 4.250 TL

Çift Yönlü Şömine Isıtıcı 1.100 TL

Speaker 1.390 TL

Plastik Basamaklı 4+1 Merdiven 1.490 TL

Saç Kurutma Makinesi 890 TL

Dijital Tost Makinesi 3.900 TL

Çift Kişilik Battaniye 599 TL

Tek Kişilik Battaniye 525 TL

Pijama Altı 185 TL

Spor Çantası 469 TL

Kadife Organizer Büyük 109 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler 29 TL

2’li Düdüklü Tencere Seti 1.290 TL

Tek Fiyat Çelik Ürünler 369 TL

28 cm Wok Tava 289 TL

Alüminyum Döküm Şekilli Pankek Tava 369 TL

Karnıyarık Tencere 649 TL

Çelik Kesme Panosu 499 TL

15 lt Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 109 TL

Tek Fiyat Porselen Tabak Çeşitleri 69 TL

BİM 20 ŞUBAT CUMA AKTÜEL KATALOĞU 2026

65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL

55 İnç 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Televizyon 32.490 TL

32 İnç Full HD Qled Televizyon 8.990 TL

Taşınabilir Fotoğraf Makinesi 3.990 TL

8GB Akıllı Cep Telefonu 9.990 TL

S40 Tablet 4.990 TL

Kablosuz Kulaklık 899 TL

Karaoke Mikrofon 599 TL

Akıllı Duvar Priz 399 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL

Siyah Cam Ankastre Set 9.500 TL

Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

Led Işıklı Su Isıtıcı (Kettle) 549 TL

Dijital Baskül Siyah 399 TL

Halı Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL

Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL

El Blender Set 1.690 TL

Saç Şekillendirici ve Düzleştirici 999 TL

Kelebek Kurutmalık 719 TL

Ütü Masası 879 TL

2 Katlı Şampuanlık 249 TL

Sensörlü Çöp Kovası 599 TL

Pijama Takımı (Erkek/Kadın) 359 TL

Banyo Paspas Seti 279 TL

215 cc Çay Fincan Seti 279 TL

Çaydanlık 749 TL

