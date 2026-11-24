BİM market aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım. BİM marketin 29 Kasım aktüel ürünler afişi yayımlandı. BİM markette 29 Kasım tarihinden itibaren birçok ürün indirimli fiyatları ile BİM market raflarındaki yerini alamaya hazırlanıyor. 29 Kasım Pazar gününden itibaren onlarca ürün uygun fiyatlara satışa çıkacak. Bu pazar BİM'de küçük ev aletleri, ankastre set, oyuncaklar ve hırdavat ürünleri yer alıyor. Beyaz ve Siyah renk seçeneği bulunan ankastre setler 11.550 TL'den satışa çıkacak. Küçük ev aletleri kategorisinde ise Midi Fırın 3.490 TL, Stick Blender 1.090 TL, Mega Blender Set 2.490 TL, Narenciye Sıkacağı 499 TL, Tost ve Izgara Makinesi 2.890 TL , Çay makinesi 1.990 TL , Toz Torbasız Süpürge 5.990 TL, Şarjlı Süpürge 11.490 TL, Doğrayıcı 1.490 TL, Çeyiz Seti 8.990 TL, Saç Düzleştirici 1.390 TL, Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL, Buharlı Temizleme Makinesi 4.990 TL. Peki 29 Kasım'da BİM'de başka hangi ürünler var. İşte 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları.

Özetle

HABERİN ÖZETİ BİM 29 Kasım 2026 aktüel kataloğu yayımlandı! Çeyiz seti, televizyon, darbeli matkap ve küçük ev aletleri geliyor BİM market, 29 Kasım'dan itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve bu hafta küçük ev aletleri, ankastre setler, televizyonlar, hırdavat ürünleri ve oyuncaklar gibi çeşitli ürünlerde indirimler sunuyor. 29 Kasım'dan itibaren BİM'de beyaz ve siyah renk seçenekleriyle ankastre setler 11.550 TL'den, Midi Fırın 3.490 TL'den, Şarjlı Süpürge 11.490 TL'den satışa çıkacak. Aktüel ürünler arasında 55 inç 4K Ultra HD QLED TV 21.900 TL'den ve 32 inç Uydu Alıcılı HD TV 6.500 TL'den yer alıyor. Hırdavat ürünleri kategorisinde Tek Akülü Vidalama Seti 1990-2.690 TL arasında, Darbeli Matkap 1.690 TL'den, Avuç Taşlama Makinesi 1.690 TL'den sunulacak. Çocuklar için Oyuncak Araba 799 TL'den, Pelüş Oyuncak 619 TL'den, Lisanslı Oyuncak Uçak 169 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca 27 Kasım'dan itibaren başlayan ve 4 Aralık'a kadar sürecek aktüel ürünler arasında hurçlar, düzenleyiciler, çoraplar, iç giyim ürünleri, ev tekstili ve mutfak gereçleri bulunuyor.

29 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 11.550 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 11.250 TL

Sürgülü Aspiratör 1.990 TL

Midi Fırın 3.490 TL

Stick Blender 1.090 TL

Mega Blender Set 2.490 TL

Narenciye Sıkacağı 499 TL

Tost ve Izgara Makinesi 2.890 TL

Çay makinesi 1.990 TL

Toz Torbasız Süpürge 5.990 TL

Şarjlı Süpürge 11.490 TL

Doğrayıcı 1.490 TL

Çeyiz Seti 8.990 TL





Saç Düzleştirici 1.390 TL

Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL

Buharlı Temizleme Makinesi 4.990 TL

55 inç 4K Ultra HD QLED TV 21.900 TL

32 inç Uydu Alıcılı HD TV 6.500 TL

Tek Akülü Vidalama Seti 1990- 2.690 TL

Darbeli Matkap 1.690 TL

Avuç Taşlama Makinesi 1.690 TL

Boru Genişletme Matkap Uç Seti 299 TL

Boru İiç ve Dış Diş Açma Seti 249 TL

Uç seti 15 Parça 279 TL

Çok amaçlı Kablo Kesici Sıyırma Pensesi 599 TL

Pasta Polisaj Seti 11 Parça 499 TL



Somun Adaptörü 179 TL

Köşe Vidalama Adaptörü Mıknatıslı 229 TL

Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akımı Kalemi 179 TL

Profesyonel Körüklü Kauçuk Dizlik 999 TL

Tekli Plastik Vantuz 259 TL

Matkap Uç Seti 199 TL

Alüminyum Üçgen Gönye 299 TL

Alüminyum Mıknatıslı Mini Su Terazisi 129 TL

Çizim Tableti Yazı Tahtası 499 TL

Tüy Toplama Cihazı 299 TL

Oyuncak Araba 799 TL

Küvette Bebek 199 TL

Manyetik Aktivite Seti 159 TL

Lisanslı Oyuncak Uçak 169 TL



Pelüş Oyuncak 619 TL

Luna Çamaşır Yıkama ve Ütü Seti 449 TL

Oyuncak Ocak Seti 399 TL

Kariyer Bebekleri 299 TL

Atış Seti 229 TL

İş Makinesi Seti 259 TL

Bebek Oyuncakları 109 TL

Kurbağa Oyunu 349 TL

Oyuncak Taşıyıcı TIR 349 TL

Mikro Bloklar 479 TL

Sevimli Hayvanlar İş Araçları 79 TL

Sevimli Arabalar 79 TL

Su Matı 349 TL

Uzaktan Kumandalı Araba 429 TL

Hikaye Kitapları 55 TL

Gezgin Bebek Serisi- Hareketli Kitaplar 179 TL

Saç Stüdyosu Oyun Hamuru Seti 199 TL

Lisanslı Kutu Oyunu Çeşitleri 209 TL

27 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER VE FİYATLARI

Mega Kutulu Hurç: 159 TL

Baza Kutulu Hurç: 139 TL

Kulplu Pencereli Maxi Hurç: 69 TL

Kulplu Pencereli Mega Hurç: 85 TL

Mega Hurç: 109 TL

Maxi Hurç: 85 TL

Mini Hurç: 65 TL

Kulplu Midi Hurç: 59 TL

Raf Organizer: 89 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici: 169 TL

4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici: 129 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici: 59 TL

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici: 99 TL



8 Bölmeli Çanta Düzenleyici Askı: 129 TL Favori Batik Yumak (3'lü): 159 TL

Angora Yumak (2'li): 115 TL

Deluxia Yumak (2'li): 115 TL

Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 395 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 299 TL

Ayak Havlusu: 199 TL

Yüz Havlusu: 199 TL

El Havlusu: 125 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 279 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 379 TL

Sıvı Geçirmez Yastık Alezi: 95 TL

Termal Tayt (Kadın): 259 TL

Havlu Saç Bonesi: 69 TL



Soket Çorap (Kadın/Erkek, 7'li): 129 TL

Yüksek Bel Külot (Kadın, 2'li): 149 TL

Karma Boxer Çeşitleri (Erkek): 169 TL

Ribanalı Atlet (Kadın): 79 TL

Ev Patiği (Kadın): 69 TL

Desenli Çocuk Külotlu Çorap: 79 TL

Havlu Çorap Çeşitleri (Kadın): 32 TL

Seyahat Çantası: 249 TL



Sarı Çizme: 299 TL

Hobi Seti: 119 TL Karnıyarık Tencere (26 cm): 1.150 TL

Derin Tencere (20 cm): 899 TL

Çelik Sahan Set (14 cm - 16 cm - 18 cm): 1.550 TL

Meyve Bıçağı: 125 TL

Sebze Bıçağı Çeşitleri: 75 TL

Soyacak Çeşitleri: 169 TL

Saklama Kabı (~4,5 L): 119 TL

Saklama Kabı (~3 L): 99 TL

Hasır Örme Peçetelik: 129 TL

Hasır Örgü Organizer: 259 TL

Sini (~50 cm): 229 TL

Çiğ Köfte Tepsisi (~38 cm): 249 TL

Kaydırmaz Saplı Kesim Panosu: 109 TL