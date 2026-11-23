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İstanbul
BİM market aktüel ürünler kataloğu 29 Kasım. BİM marketin 29 Kasım aktüel ürünler afişi yayımlandı. BİM markette 29 Kasım tarihinden itibaren birçok ürün indirimli fiyatları ile BİM market raflarındaki yerini alamaya hazırlanıyor. 29 Kasım Pazar gününden itibaren onlarca ürün uygun fiyatlara satışa çıkacak. Bu pazar BİM'de küçük ev aletleri, ankastre set, oyuncaklar ve hırdavat ürünleri yer alıyor. Beyaz ve Siyah renk seçeneği bulunan ankastre setler 11.550 TL'den satışa çıkacak. Küçük ev aletleri kategorisinde ise Midi Fırın 3.490 TL, Stick Blender 1.090 TL, Mega Blender Set 2.490 TL, Narenciye Sıkacağı 499 TL, Tost ve Izgara Makinesi 2.890 TL , Çay makinesi 1.990 TL , Toz Torbasız Süpürge 5.990 TL, Şarjlı Süpürge 11.490 TL, Doğrayıcı 1.490 TL, Çeyiz Seti 8.990 TL, Saç Düzleştirici 1.390 TL, Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL, Buharlı Temizleme Makinesi 4.990 TL. Peki 29 Kasım'da BİM'de başka hangi ürünler var. İşte 29 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları.
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 11.550 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 11.250 TL
Sürgülü Aspiratör 1.990 TL
Midi Fırın 3.490 TL
Stick Blender 1.090 TL
Mega Blender Set 2.490 TL
Narenciye Sıkacağı 499 TL
Tost ve Izgara Makinesi 2.890 TL
Çay makinesi 1.990 TL
Toz Torbasız Süpürge 5.990 TL
Şarjlı Süpürge 11.490 TL
Doğrayıcı 1.490 TL
Çeyiz Seti 8.990 TL
Saç Düzleştirici 1.390 TL
Halı Yıkama Makinesi 5.990 TL
Buharlı Temizleme Makinesi 4.990 TL
55 inç 4K Ultra HD QLED TV 21.900 TL
32 inç Uydu Alıcılı HD TV 6.500 TL
Tek Akülü Vidalama Seti 1990- 2.690 TL
Darbeli Matkap 1.690 TL
Avuç Taşlama Makinesi 1.690 TL
Boru Genişletme Matkap Uç Seti 299 TL
Boru İiç ve Dış Diş Açma Seti 249 TL
Uç seti 15 Parça 279 TL
Çok amaçlı Kablo Kesici Sıyırma Pensesi 599 TL
Pasta Polisaj Seti 11 Parça 499 TL
Somun Adaptörü 179 TL
Köşe Vidalama Adaptörü Mıknatıslı 229 TL
Temassız Faz Kontrol Elektrik Kaçak Akımı Kalemi 179 TL
Profesyonel Körüklü Kauçuk Dizlik 999 TL
Tekli Plastik Vantuz 259 TL
Matkap Uç Seti 199 TL
Alüminyum Üçgen Gönye 299 TL
Alüminyum Mıknatıslı Mini Su Terazisi 129 TL
Çizim Tableti Yazı Tahtası 499 TL
Tüy Toplama Cihazı 299 TL
Oyuncak Araba 799 TL
Küvette Bebek 199 TL
Manyetik Aktivite Seti 159 TL
Lisanslı Oyuncak Uçak 169 TL
Pelüş Oyuncak 619 TL
Luna Çamaşır Yıkama ve Ütü Seti 449 TL
Oyuncak Ocak Seti 399 TL
Kariyer Bebekleri 299 TL
Atış Seti 229 TL
İş Makinesi Seti 259 TL
Bebek Oyuncakları 109 TL
Kurbağa Oyunu 349 TL
Oyuncak Taşıyıcı TIR 349 TL
Mikro Bloklar 479 TL
Sevimli Hayvanlar İş Araçları 79 TL
Sevimli Arabalar 79 TL
Su Matı 349 TL
Uzaktan Kumandalı Araba 429 TL
Hikaye Kitapları 55 TL
Gezgin Bebek Serisi- Hareketli Kitaplar 179 TL
Saç Stüdyosu Oyun Hamuru Seti 199 TL
Lisanslı Kutu Oyunu Çeşitleri 209 TL
Mega Kutulu Hurç: 159 TL
Baza Kutulu Hurç: 139 TL
Kulplu Pencereli Maxi Hurç: 69 TL
Kulplu Pencereli Mega Hurç: 85 TL
Mega Hurç: 109 TL
Maxi Hurç: 85 TL
Mini Hurç: 65 TL
Kulplu Midi Hurç: 59 TL
Raf Organizer: 89 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici: 169 TL
4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici: 129 TL
12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici: 59 TL
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici: 99 TL
8 Bölmeli Çanta Düzenleyici Askı: 129 TL Favori Batik Yumak (3'lü): 159 TL
Angora Yumak (2'li): 115 TL
Deluxia Yumak (2'li): 115 TL
Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 395 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf: 299 TL
Ayak Havlusu: 199 TL
Yüz Havlusu: 199 TL
El Havlusu: 125 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 279 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 379 TL
Sıvı Geçirmez Yastık Alezi: 95 TL
Termal Tayt (Kadın): 259 TL
Havlu Saç Bonesi: 69 TL
Soket Çorap (Kadın/Erkek, 7'li): 129 TL
Yüksek Bel Külot (Kadın, 2'li): 149 TL
Karma Boxer Çeşitleri (Erkek): 169 TL
Ribanalı Atlet (Kadın): 79 TL
Ev Patiği (Kadın): 69 TL
Desenli Çocuk Külotlu Çorap: 79 TL
Havlu Çorap Çeşitleri (Kadın): 32 TL
Seyahat Çantası: 249 TL
Sarı Çizme: 299 TL
Hobi Seti: 119 TL Karnıyarık Tencere (26 cm): 1.150 TL
Derin Tencere (20 cm): 899 TL
Çelik Sahan Set (14 cm - 16 cm - 18 cm): 1.550 TL
Meyve Bıçağı: 125 TL
Sebze Bıçağı Çeşitleri: 75 TL
Soyacak Çeşitleri: 169 TL
Saklama Kabı (~4,5 L): 119 TL
Saklama Kabı (~3 L): 99 TL
Hasır Örme Peçetelik: 129 TL
Hasır Örgü Organizer: 259 TL
Sini (~50 cm): 229 TL
Çiğ Köfte Tepsisi (~38 cm): 249 TL
Kaydırmaz Saplı Kesim Panosu: 109 TL