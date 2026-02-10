BİM'e bu hafta gelecek olan yeni ürünler belli oldu. Zincir market şubelerinde bu hafta 5060 ekran kartına sahip dizüstü bilgisayar peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla 77.500 TL'den satışa sunulacak. Uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar isteyenler için ise 3050 ekran kartına sahip model ise 43.900 TL'den satılacak. Ramazan bayramı öncesinde koltuklarını yenilemek isteyen vatandaşlar için ise üçlü ve ikili yataklı koltuk modelleri de satışa sunulacak. Bu ürünlerin yanı sıra ankastre ocak, bulaşık makinesi, 266L no-frost buzdolabı, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip akıllı cep telefonu da BİM aktüel kataloğunda yer aldı. Peki bu hafta BİM'e neler gelecek? İşte BİM 13-18 Şubat aktüel kataloğu...

Özetle

HABERİN ÖZETİ BİM aktüel 13-18 Şubat kataloğu ürünleri ve fiyatları tam liste! Led ekranlı sırt çantası, katlanır yataklı koltuk takımı ve su arıtma cihazı geliyor BİM'in 13-18 Şubat aktüel kataloğunda yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar, çeşitli televizyonlar, büyük ev aletleri ve mobilyalar gibi birçok ürün uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Yüksek performanslı RTX 5060 (77.500 TL) ve RTX 3050 (43.900 TL) dizüstü bilgisayarlar öne çıkıyor. 65 inç Ultra HD Google TV (32.990 TL) ve 43 inç Full HD QLED Android TV (13.490 TL) gibi farklı boyutlarda televizyonlar yer alıyor. No-Frost buzdolabı (15.900 TL), bulaşık makinesi (10.990 TL) ve ankastre ocak (6.490 TL) gibi büyük ev aletleri dikkat çekiyor. Yataklı koltuk modelleri ve gardırop gibi mobilya ürünleri de aktüel ürünler arasında bulunuyor. Akıllı telefon (9.350 TL), masaüstü bilgisayar kasası ve motorlu scooter valizler gibi çeşitli teknolojik ürünler de katalogda yer alıyor.

BİM 17 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

RTX 5060 Laptop: i7 İşlemci, 16GB RAM, 1TB SSD, 8GB Ekran Kartı — 77.500 TL

Ryzen 5 Kasa: R5 7500F İşlemci, 16GB RAM, 1TB SSD, RX 7600 — 59.500 TL

RTX 3050 Laptop: i5 İşlemci, 16GB RAM, 500GB SSD, 4GB Ekran Kartı — 43.900 TL

Yetişkin Scooter Valiz: 250W Motor, 10km Menzil, 110kg Kapasite — 25.000 TL

Çocuk Scooter Valiz: 50W Motor, 5km Hız, 40kg Kapasite — 13.990 TL

Çocuk Kabin Valiz: 40L Hacim, Oturulabilir, TSA Kilit — 5.450 TL

LED Ekranlı Sırt Çantası: Uygulama Kontrollü, Powerbank Dahil — 4.250 TL

İkili Yataklı Koltuk: Metal İskelet, Silinebilir Kumaş — 12.950 TL

Tekli Yataklı Koltuk: 14 Kademeli Sırt Ayarı, Katlanır — 7.950 TL

2 Kapaklı Gardırop: 172x70x47 cm Ölçülerinde — 3.250 TL

No-Frost Buzdolabı: 266L Toplam Hacim, E Sınıfı — 15.900 TL

Bulaşık Makinesi: 4 Programlı, E Sınıfı — 10.990 TL

Su Arıtma Cihazı: Deposuz, 60W Pompalı, Kolay Filtre — 6.490 TL

Ankastre Ocak: Cam Seramik, 9 Güç Kademesi, Dokunmatik — 6.490 TL

Üçlü Koltuk (Zven): Yatak Olabilir, Ahşap Kolçak — 7.950 TL

Üçlü Koltuk (Hippo): 3 Kademeli Sırt, Krom Ayak — 12.950 TL

İkili Koltuk (Nitta): 14 Kademeli Hareketli Kollar — 7.750 TL

BİM 13 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

65 inç Ultra HD Google TV: 4K çözünürlük, Ücretsiz kurulum — 32.990 TL

43 inç Full HD QLED Android TV: HDR10 desteği, Ücretsiz kurulum — 13.490 TL

Akıllı Telefon: 4GB RAM, 128GB Hafıza, 5000 mAh Batarya — 9.350 TL

Cam Set Üstü Ocak: 4 gözlü, Gaz emniyet sistemli — 3.490 TL

Sürgülü Aspiratör: Çift filtreli, Led aydınlatmalı — 1.590 TL

Doğrayıcı: 1L Hazne, 600W güç — 1.190 TL

El Blenderı: Paslanmaz çelik bıçaklar, 900W güç — 790 TL

Tek Gözlü Elektrikli Ocak: Isı kontrollü, 1500W güç — 799 TL

Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi: 120 dakika kullanım süresi — 649 TL

Diş Fırçası Çeşitleri: Şarjlı, farklı başlık seçenekleriyle — 690 TL

Yüz Masaj Cihazı: Cilt bakım destekli — 699 TL

Yüz ve Boyun Bakım Cihazı: Üç farklı mod — 590 TL

Küçük Bakım Gereçleri: Siyah nokta temizleyici (329 TL), Kaş düzeltici (450 TL), El ayak bakım seti (290 TL), Işıklı ayna (175 TL)

Kalp Şekilli Döküm Tencere: 20 cm, İndüksiyon uyumlu — 1.490 TL

18 Parça Porselen Yemek Takımı: 6 kişilik servis, çukur tabak ve kase — 1.350 TL

Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı: 2'li set — 199 TL

Bambu Kapaklı Desenli Kupa: 400 ml — 189 TL

Pastacılık Ürünleri: Tek fiyat (Spatula, palet vb.) — 199 TL

Kahve Yanı Su Bardağı: 4'lü set — 249 TL

Kek Kalıbı Çeşitleri: Yanmaz yapışmaz yüzey — 175 TL

Diğer Mutfak: Desenli tepsi (99 TL), Narenciye sıkacağı (119 TL), Silikon set (149 TL), Borcam taşıma kabı (149 TL)

BU HAFTA BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR 13-17 ŞUBAT?

Çelik Sahan Seti: 6 parça, farklı boyutlarda — 1.150 TL

Çelik Karnıyarık Tencere: 26 cm, paslanmaz çelik — 719 TL

Çelik Derin Tencere: 20 cm, indüksiyon uyumlu — 569 TL

Kapaklı Kavurma Sacı: 32 cm — 529 TL

Kamp Gereçleri: Bıçak (599 TL), Çok amaçlı alet (829 TL)

Kase Seti: 3'lü, farklı hacimlerde — 159 TL

Banyo Seti: Sabunluk ve saklama kabı — 149 TL

Ev Düzenleme: Çekmece içi organizer (119 TL), Saklama kabı seti (79 TL), Desenli saklama kutuları (75-95 TL)