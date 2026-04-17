BİM Aktüel Kataloğu 17-24 Nisan 2026! Çadır çeşitleri, kamp sandalyesi, termos, televizyon ve klima geliyor

BİM’de havaların ısınmasıyla beraber kamp ürünlerinde kampanyalı fiyatlar reyonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Kamp ürünlerinin yanı sıra teknolojiden, mutfak ürünlerine, termos çeşitlerinden, tencereye geniş bir ürün yelpazesi müşterileri bekleyecek. 1.9 Litre Termos 2.790 TL olurken 2.3 Litre kapasiteli Termos ise 2.990 TL olacak. Tek Fiyat Çelik Ürünler 379 TL, Kesme Tahtası 199 TL, Bulaşıklık İse 109 TL’den reyonlarda olacak. 1200 BTU Inverter Klima 24.500 TL, 43 İnç Ful HD Qled Televizyon 14.900 TL, 32 İnç Full HD Qled Android Televizyon ise 8.990 TL olacak. 9000 BTU Portatif Klima 11.750 TL, 8 GB/256 Akıllı Cep Telefonu 10.900 TL, Askılı Mini Hoparlör 599 TL, Profesyonel Dürbün 1.599 TL, Batla ve Alet Seti 1.150 TL, Telsiz Seti 1.499 TL, Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL, Kamp Sandalyesi 349 TL, Cibinlikli Hamak 899 TL’den raflarda satışa sunuluyor. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 17-24 Nisan aktüel kataloğu 2026 ve fiyatları…
1200 BTU Inverter Klima 24.500 TL
43 İnç Full HD Qled Android Televizyon 14.900 TL
32 İnç Full HD Qled Android Televizyon 8.990 TL
9000 BTU Portatif Klima 11.750 TL (taşınabilir)
01 İcon Cep Telefonu 8GB/256 GB 10.900 tl
Powerbank 1.790 TL
Kablosuz Hoparlör 590 TL
Askılı Mini Hoparlör 599 TL
6 Kişilik Çadır 17.990 TL
Kurulum Mekanizmalı Çadır 7.999 TL
Çift Katmanlı Otomatik Çadır 3-4 Kişilik 3.750 TL
Balkonlu/Odalı 4 Kişilik Çadır 7.250 TL
Otomatik Çadır 4 Kişilik 1.750 TL
Çift Katmanlı Çadır 4-5 Kişilik 3.750 TL
Otomatik Kurulumlu Gölgelikli Çadır 8 Kişilik 18.990 TL
Profesyonel Dürbün 1.599 TL
Ayaklı ve Asılabilir Kamp Lambası 349 TL
Çok Amaçlı Kamp Işığı 249 TL
2’li Telsiz Seti 1.499 TL
Fonksiyonel Kamp Baltası 449 TL
Organizer Çanta 259 TL
Katlanabilir Kamp Masası 799 TL
Çift Kişilik Şişme Yatak 4.750 TL
Tek Kişilik Şişme Yatak 1.990 TL
Plaj Sandalyesi 349 TL
Çocuk Kamp Sandalyesi 359 TL
Katlanabilir Kampet 2.999 TL
Cibinlikli Hamak 899 TL
Hamak 579 TL
Kamp Hasırı 499 TL
Kamp ve Giyinme Kabini 1.199 TL
1.9 Litre Vakumlu Çelik Termos 2.790 TL
2.3 Litre Vakumlu Çelik Termos 2.990 TL
Seramik Portatif Ocak 1.399 TL
Emaye Demlik 679 TL
Kamp Emaye Yemek Seti 649 TL
Paslanmaz Çelik Yemek Pişirme Seti 1.299 TL
Pipetli Termos 590 TL
Paslanmaz Çelik Servis Seti 449 TL
Paslanmaz Çelik Bardak 219 TL
Tek Fiyat Çelik Ürünler 379 TL
Cam Ayaklı Meyvelik 369 TL
Cam Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 129 TL
Cam Şekerlik/Sunumluk 119 TL
Siyah Bambu Kesme Tahtası 119 TL
Bulaşıklık 109 TL
65 İnç Qled Google Televizyon 23.900 TL
Tuşlu Cep Telefonu 1.750 TL
Ekranlı ANC Kulaklık 549 TL
Karaoke Mikrofon 699 TL
Gaming Kulaküstü Kulaklık 649 TL
Gaming Mouse+ Mouse Pad 249 TL
Çocuk Kulaklığı 399 TL
Çizim Tableti 490 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL
Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 6.900 TL
Buharlı El Ütüsü 2.990 TL
Buharlı Düzleştirici Dikey Ütü 1.890 TL
Türk Kahve makinesi 1.590 TL
Saç Kurutma Makinesi 849 TL
XL Çay Makinesi 1.990 TL
Çubuk Blender 1.190 TL
Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL
Akıllı Boyun Masaj Aleti 490 TL
Mini Masaj Cihazı 490 TL
Dijital Tartı 590 TL
20 Jant Bisiklet 5.950 TL
16 Jant Bisiklet 5.450 TL
Işıklı Scooter 3 Tekerlekli 849 TL
12 Dakika Uçuş Süreli Drone 2.390 TL
Tekerlekli Düzenleyici 219 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL
Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL
İngilizce Eğitim Seti 590 TL
Silikon Masa Lambası 399 TL
Erkek/Kadın Çift Toka Terlik 109 TL
140x140 cm Masa Örtüsü 115 TL
Tek Kişilik Nevresim Seti 399 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Banyo Paspas Seti 369 TL
Ayarlanabilir Mekanizmalı Kemer 339 TL
Karnıyarık Tencere 429 TL
Kızartma Tenceresi 419 TL
Bambu Çamaşır Sepeti Çeşitleri 429 TL
Banyo Organizeri 139 TL
Prafik Mandallı Mop 109 TL