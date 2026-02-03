BİM Aktüel Kataloğu 6-13 Şubat 2026! Kulaklık çeşitleri, teknoloji ürünleri, tencere seti ve elektronik ev aletleri geliyor

Kategoriler
BİM’de her hafta çarşamba ve cuma günü yeni aktüel ürünler belli oluyor. BİM 6-13 Şubat tarihleri arasında indirime girecek ürünlerin listesini yayımladı. Bu hafta cuma günü 55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL, Akıllı Saat 299 TL, Akıllı Bileklik 299 TL, Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL, Manyetik Telefon Tutucu 599 TL, Tablet Telefon Standı 175 TL olacak. Özellikle yeni evlenecek çiftlere özel elektronik ev ürünlerinde kampanyalar belli oldu. İstasyon Ütü 3.450 TL, Çay Makinesi 1.490 TL, Personal Blender 999 TL, Dikey Süpürge 1.390 TL, Saç Kurutma Makinesi 790 TL, Saç Düzleştirici Tarak 790 TL, Üflemeli Saç Şekillendirme Seti 1.590 TL ve Vücut Bakım Seti 399 TL’den reyonlarda olacak. İşte, BİM 6-13 Şubat aktüel kataloğu…
55 İnç Frameless Ultra HD Qled Televizyon 16.900 TL
43 İnç Full Hd Google Televizyon 9.290 TL
Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 749 TL
Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi 1.750 TL
Yaka Mikrofonu 649 TL
Akıllı Saat 299 TL
Akıllı Bileklik 299 TL
Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 649 TL
Manyetik Telefon Tutucu 599 TL
Masaüstü Tripod 399 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.990 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL
İstasyon Ütü 3.450 TL
Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.590 TL
Personal Blender 999 TL
Çay Makinesi 1.490 TL
Mini Ütü 699 TL
Saç Maşası 790 TL
Saç Düzleştirici Tarak 790 TL
Elektrikli Diş Fırçası 899 TL
Katlanır Ayaklı Yer Sofrası 499 TL
Katlanır Masa 549 TL
Fotoğraf Çerçevesi 149 TL
Çok Amaçlı Süzgeç 349 TL
9 Kg Çamaşır Makinesi 14.900 TL
8 Kg Çamaşır Makinesi 13.900 TL
NoFrost Buzdolabı 27.900 TL
Çamaşır Kurutma Makinesi 12.900 TL
4 Programlı Bulaşık Makinesi 13.900 TL
Elektrikli Güveç 1.190 TL
3 Kapaklı Raflı Kahve Köşesi 4.190 TL
3 Kapaklı Raflı Kahve Köşesi Beyaz 4.190 TL
Çok Amaçlı Dolap 1.390 TL
Yuvarlak Mutfak Masası 2.890 TL
Mutfak Masası 2.690 TL
Katlanabilir Masa 3.190 TL
65 İnç Ultra Hd Google Televizyon 32.990 TL
43 İnç Full HD Qled Android Televizyon 13.490 TL
Akıllı Cep Telefonu 9.350 TL
Sürgülü Aspiratör 1.590 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak 799 TL
El Blenderı Siyah 790 TL
Doğrayıcı 1.190 TL
Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 649 TL
Siyah Nokta Temizleyici 329 TL
Şarjlı Kaş Düzeltici 450 TL
Diş Fırçası Çeşitleri (Elektrikli) 690 TL
Yüz Masaj Cihazı 699 TL
Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 590 TL
Yumak Çeşitleri 119 TL
Çelik Sahan Seti 1.150 TL
Çelik Derin Tencere 569 TL
Çelik Karnıyarık Tencere 719 TL
Kapaklı Kavurma Sacı 529 TL
Çok Amaçlı Kamp Bıçağı 599 TL
Kancalı Askı Raylı Sepet 179 TL
Çok Amaçlı Kamp Aleti 829 TL
Banyo Seti 149 TL
18 Parça Rölyefli Porselen Takımı 1.350 TL
Kalp Şekilli Döküm Tencere 1.490 TL