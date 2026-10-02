BİM Aktüel market kataloğu 7-9 Ekim 2026! Valiz çeşitleri, ütü masası, meşrubat bardağı, tencere çeşitleri ve tekerlekli dolap geliyor

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İstanbul
BİM market 7-9 Ekim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. BİM'de 7-9 Ekim tarihlerinden itibaren birçok ürün indirimli fiyatları ile raflarda olacak. Yeni aktüel kataloğu ürünleri merak edilirken, teknolojiden küçük ev ürünlerine, yumak çeşitlerinden beyaz eşyaya kadar onlarca üründe uygun fiyatları ile satışa sunulacak. Beyaz eşya kategorisinde Buzdolabı Çeşitleri 17.900-35.450 TL fiyat aralığı ile satışa çıkacak ürünler arasında yer alırken, Çamaşır Makinesi Çeşitleri 15.900-20.900 TL'lik fiyatları ile dikkat çeken ürünler arasında. Öte yandan BİM marketlerde 7-9 Ekim tarihlerinde bebek yaşam ürünleri de yer alıyor. Saplı Emzik Kutusu 99 TL, Hastane seti 479 TL, Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL, Biberon 249 TL, Silikon Emzik 159 TL, Bebek Ağız Mendili 69 TL, Kısa Kollu Bebek Body 59 TL, Emzirme Örtüsü 219 TL, Nakışlı Kundak 489 TL, Bebek Çorap 49 TL'lik fiyatları ile market raflarındaki yerini alacak. Peki BİM'de 7-9 Ekim tarihlerinde başka hangi ürünler var? İşte 7-9 Ekim BİM aktüel ürünleri kataloğu 2026...
Küçük Boy Valiz 999 TL
Orta Boy Valiz 1.199 TL
Büyük Boy Valiz 1.399 TL
Erkek polar 429 TL
Atlet ve Boxer Seti 199 TL
Fanilla Çeşitleri 199 TL
Erkek Yelek 249 TL
Kadın Yelek 229 TL
EL Havlusu 69 TL
Yüz Havlusu 115 TL
Yastık Kılıfı 79 TL
Boyunluklu Bere 149 TL
Patik Çorap 69 TL
Soket Çorap Çeşitleri 129 TL
Mandallı Toka Çeşitleri 59 TL
Mini Ütü Masası 389 TL
Su Bardağı 159 TL
Meşrubat Bardağı 179 TL
Cam Kase 319 TL
Kulplu Kupa 229 TL
Kahve Fincan Takımı 499 TL
Kızartma Tenceresi 439 TL
Çelik Sütlük 219 TL
Tepsi Çeşitleri 139 TL
Şeffaf Organizer Kutu Seti 59 TL
Matara 149 TL
Balık Tavası 749 TL
4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL
Hasır Sepet Çeşitleri 189 TL
Sabunluk Çeşitleri 169 TL
Saklama Kutusu 249 TL
Petek Kurutmalık 179 TL
Yumak Çeşitleri 159 TL
Katlanır Maşrapa 89 TL
Katlanır Su Kovası 249 TL
Katlanır Çocuk Küveti 629 TL
Katlanır Çamaşır Sepeti 379 TL
Bebek Basamağı 189 TL
Renkli Çocuk Askı Seti 45 TL
Meyve Süzgeci 119 TL
Pipetli Bardak 289 TL
Güvenlik Ürünleri 49 TL
Saplı Emzik Kutusu 99 TL
Hastane seti 479 TL
Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL
Biberon 249 TL
Silikon Emzik 159 TL
Bebek Ağız Mendili 69 TL
Kısa Kollu Bebek Body 59 TL
Emzirme Örtüsü 219 TL
Nakışlı Kundak 489 TL
Bebek Çorap 49 TL
Buzdolabı Çeşitleri 17.900-35.450 TL
Çamaşır Makinesi Çeşitleri 15.900-20.900 TL
Derin Dondurucu 19.900 TL
Açılabilir Çocuk Koltuğu 1.250 TL
Kahve Ünitesi 4.950 TL
TV Ünitesi 2.490 TL
Makyaj Masası 4.250 TL
Konsol 3.250 TL
Katlı Orta Sehpa 1.500 TL
Katlı Yan Sehpa 899 TL
4 Sandalyeli Masa Takımı 6.250 TL