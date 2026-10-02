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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:32

BİM Aktüel market kataloğu 7-9 Ekim 2026! Valiz çeşitleri, ütü masası, meşrubat bardağı, tencere çeşitleri ve tekerlekli dolap geliyor

BİM 7-9 Ekim aktüel ürünler kataloğu açıklandı. BİM’de önümüzdeki hafta kızartma tenceresi, çelik sütlük, desenli kupa, fincan takımı, kapaklı kağıt seti, sabunluk çeşitleri, emzirme örtüsü, tek fiyat hasır sepet çeşitleri geliyor. Küçük Boy Valiz 999 TL, Fanilla Çeşitleri 199 TL, Erkek/Kadın Yelek 249 TL, Yüz Havlusu 115 TL, 4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL, Katlanır Çocuk Küveti 629 TL,Katlanır Su Kovası 249 TL, Pipetli Bardak 289 TL, Silikon Emzik 159 TL’den satışa çıkacak. Alternatif olarak ini Ütü Masası 389 TL, Erkek polar 429 TL, Kapaklı Balık Tavası 749 TL, Kızartma Tenceresi ise 439 TL’den satışa sunulacak. Peki BİM’de bu hafta neler var? İşte, BİM 7-9 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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BİM Aktüel market kataloğu 7-9 Ekim 2026! Valiz çeşitleri, ütü masası, meşrubat bardağı, tencere çeşitleri ve tekerlekli dolap geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:32

market 7-9 Ekim aktüel kataloğu ürünleri belli oldu. BİM'de 7-9 Ekim tarihlerinden itibaren birçok ürün indirimli fiyatları ile raflarda olacak. Yeni aktüel kataloğu ürünleri merak edilirken, teknolojiden küçük ev ürünlerine, yumak çeşitlerinden beyaz eşyaya kadar onlarca üründe uygun fiyatları ile satışa sunulacak. Beyaz eşya kategorisinde Buzdolabı Çeşitleri 17.900-35.450 TL fiyat aralığı ile satışa çıkacak arasında yer alırken, Çamaşır Makinesi Çeşitleri 15.900-20.900 TL'lik fiyatları ile dikkat çeken ürünler arasında. Öte yandan BİM marketlerde  7-9 Ekim tarihlerinde bebek yaşam ürünleri de yer alıyor. Saplı Emzik Kutusu 99 TL, Hastane seti 479 TL, Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL, Biberon 249 TL, Silikon Emzik 159 TL, Bebek Ağız Mendili 69 TL, Kısa Kollu Bebek Body 59 TL, Emzirme Örtüsü 219 TL, Nakışlı Kundak 489 TL, Bebek Çorap 49 TL'lik fiyatları ile market raflarındaki yerini alacak. Peki BİM'de 7-9 Ekim tarihlerinde başka hangi ürünler var? İşte 7-9 Ekim BİM aktüel ürünleri kataloğu 2026... 
 

HABERİN ÖZETİ

BİM Aktüel market kataloğu 7-9 Ekim 2026! Valiz çeşitleri, ütü masası, meşrubat bardağı, tencere çeşitleri ve tekerlekli dolap geliyor

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
BİM market, 7-9 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu duyurdu.
Kataloğunda beyaz eşyadan bebek ürünlerine, ev tekstilinden mutfak gereçlerine kadar birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak.
Buzdolabı çeşitleri 17.900-35.450 TL, çamaşır makinesi çeşitleri ise 15.900-20.900 TL fiyat aralığında yer alıyor.
Bebek ürünleri arasında Saplı Emzik Kutusu 99 TL, Hastane seti 479 TL, Biberon 249 TL gibi çeşitli ürünler bulunuyor.
Valiz çeşitleri (Küçük Boy 999 TL, Orta Boy 1.199 TL, Büyük Boy 1.399 TL), polar, atlet ve boxer setleri, yelekler, havlular, bereler ve çoraplar da kataloğdaki yerini alıyor.
Mutfak gereçleri kategorisinde Kızartma Tenceresi 439 TL, Çelik Sütlük 219 TL, Balık Tavası 749 TL gibi ürünler yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
BİM Aktüel market kataloğu 7-9 Ekim 2026! Valiz çeşitleri, ütü masası, meşrubat bardağı, tencere çeşitleri ve tekerlekli dolap geliyor

 


Küçük Boy Valiz 999 TL

Orta Boy Valiz 1.199 TL 

Büyük Boy Valiz 1.399 TL 

Erkek polar 429 TL 

Atlet ve Boxer Seti 199 TL 

Fanilla Çeşitleri 199 TL

Erkek Yelek 249 TL 

Kadın Yelek 229 TL 

EL Havlusu 69 TL 

Yüz Havlusu 115 TL 

Yastık Kılıfı 79 TL 

Boyunluklu Bere 149 TL 

Patik Çorap 69 TL 
 

BİM Aktüel market kataloğu 7-9 Ekim 2026! Valiz çeşitleri, ütü masası, meşrubat bardağı, tencere çeşitleri ve tekerlekli dolap geliyor

Soket Çorap Çeşitleri 129 TL 

Mandallı Toka Çeşitleri 59 TL 

Mini Ütü Masası 389 TL 

Su Bardağı 159 TL 

Meşrubat Bardağı 179 TL 

Cam Kase 319 TL 

Kulplu Kupa 229 TL 

Kahve Fincan Takımı 499 TL 

Kızartma Tenceresi 439 TL 

Çelik Sütlük 219 TL 

Tepsi Çeşitleri 139 TL 

Şeffaf Organizer Kutu Seti 59 TL 

Matara 149 TL 

Balık Tavası 749 TL 
 

 

BİM Aktüel market kataloğu 7-9 Ekim 2026! Valiz çeşitleri, ütü masası, meşrubat bardağı, tencere çeşitleri ve tekerlekli dolap geliyor

4'lü Katlanır Tekerlekli Dolap 1.990 TL 

Hasır Sepet Çeşitleri 189 TL 

Sabunluk Çeşitleri 169 TL 

Saklama Kutusu 249 TL 

Petek Kurutmalık 179 TL 

Yumak Çeşitleri 159 TL 

Katlanır Maşrapa 89 TL 

Katlanır Su Kovası 249 TL 

Katlanır Çocuk Küveti 629 TL 

Katlanır Çamaşır Sepeti 379 TL 
 

 

BİM Aktüel market kataloğu 7-9 Ekim 2026! Valiz çeşitleri, ütü masası, meşrubat bardağı, tencere çeşitleri ve tekerlekli dolap geliyor

Bebek Basamağı 189 TL 

Renkli Çocuk Askı Seti 45 TL 

Meyve Süzgeci 119 TL 

Pipetli Bardak 289 TL 

Güvenlik Ürünleri 49 TL 

Saplı Emzik Kutusu 99 TL 

Hastane seti 479 TL 

Sulu Diş Kaşıyıcı 59 TL 

Biberon 249 TL 

Silikon Emzik 159 TL 
 

BİM Aktüel market kataloğu 7-9 Ekim 2026! Valiz çeşitleri, ütü masası, meşrubat bardağı, tencere çeşitleri ve tekerlekli dolap geliyor

Bebek Ağız Mendili 69 TL 

Kısa Kollu Bebek Body 59 TL 

Emzirme Örtüsü 219 TL 

Nakışlı Kundak 489 TL 

Bebek Çorap 49 TL 

Buzdolabı Çeşitleri 17.900-35.450 TL 

Çamaşır Makinesi Çeşitleri 15.900-20.900 TL 
 

BİM Aktüel market kataloğu 7-9 Ekim 2026! Valiz çeşitleri, ütü masası, meşrubat bardağı, tencere çeşitleri ve tekerlekli dolap geliyor

Derin Dondurucu 19.900 TL 

Açılabilir Çocuk Koltuğu 1.250 TL 

Kahve Ünitesi 4.950 TL 

TV Ünitesi 2.490 TL

Makyaj Masası 4.250 TL 

Konsol 3.250 TL 

Katlı Orta Sehpa 1.500 TL 

Katlı Yan Sehpa 899 TL 

4 Sandalyeli Masa Takımı 6.250 TL

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